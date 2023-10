¿Una nueva escapada romántica de Eiza González y Mario Casas?

Debido a la discreción con la Eiza González ha manejado su vida privada desde el inicio de su carrera, ha generado que sus fans y seguidores pongan especial atención en lo que sucede alrededor de su vida romántica, por lo que ningún detalle se les escapa. Es así que hemos podido saber que desde hace unas semanas la actriz ha pasado unos días de lo más especiales en Roma, Italia, en compañía de Mario Casas, con quien se rumora mantiene un romance que recién ha nacido. Y aunque ninguno de los dos ha hecho referencia a su supuesto romance y en sus redes sociales han procurado mantenerse al margen de las especulaciones, sus respectivas publicaciones los han delatado, pues a pesar de que no se han dejado ver juntos, ambos han compartido detalles de sus recientes vacaciones en la playa, y por lo que se puede observar, parece que se encuentran en el mismo lugar, lo que solo habla de que la complicidad que mostraron durante su estancia en Roma sigue creciendo.

Las pistas que han delatado a Eiza y Mario

A través de sus historias de Instagram, Eiza ha compartido algunos detalles de los hermosos paisajes que ofrece el destino de playa en el que ha pasado los últimos días. Si bien, la hermosa mexicana no ha detallado la locación en la que se encuentran, en las fotografías y videos se puede observar que se encuentra en un paradisíaco destino con hermosas vistas al mar desde las alturas, así como unas playas rodeadas de algunas formaciones rocosas en las que las olas rompen. Y aunque ella no se ha dejado ver, se puede intuir que sus días en el mar han sido muy especiales, por lo que no ha dudado en compartir su experiencia con todos sus fans.

Casi simultáneamente, el guapo actor y director español también ha compartido una fotografía en sus historias, en las que se le puede ver de lo más sonriente, posando desde una playa de mar azul, tal y como se aprecia en las historias de Eiza. Cabe destacar, que Mario tampoco ha detallado la ubicación del lugar en el que se encuentra, por lo que muchos de sus seguidores han especulado con la posibilidad de que la también cantante y el intérprete se encuentren juntos.

Su escapada a Roma

La semana pasada, las alarmas entre los fans de ambos intérpretes se encendieron, luego de que se confirmara, a través de imágenes capturadas por algunos fans y paparazzi, que los intérpretes estaban pasando un tiempo juntos en Roma, desde donde se dejaron ver de lo más cómplices y cercanos, él convertido en el fotógrafo personal de Eiza y ella en la mejor compañera de viajes para el actor, pues incluso se les vio coordinando sus atuendos y en actitudes muy cariñosas. Fue el pasado 23 de septiembre cuando Mario Casas utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes de sus vacaciones por la capital italiana. En este álbum, donde aparece muy divertido en la ciudad, llama la atención que él aparece solo en las imágenes que, ahora sabemos quién las capturó, pues, justo en las fotos donde fue captado con Eiza, en las que ambos aparecen vestidos de negro, se ve a la mexicana con una cámara de fotos y videos apuntando hacia el español.

Así comenzaron los rumores

Las especulaciones sobre un posible romance entre Eiza y Mario comenzaron desde mucho antes de que los actores fueran visto en Roma. Y es que para nadie fue irrelevante el coqueteo que los artistas han mantenido en redes sociales, donde han intercambiado mensajes y comentarios, sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir. Después de que el actor publicara una impactante foto suya subido en una moto, una seguidora le preguntó a Mario Casas para cuándo un tercer filme de Tres metros sobre el cielo. Para sorpresa de los usuarios, Eiza González intervino en la conversación para hacer la misma petición. "¡Por favor!", escribió en mayúsculas.

