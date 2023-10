La visita de Roberto Palazuelos y su exesposa, Yadira Garza, al colegio militar de su hijo

Preservar la armonía familiar es la prioridad de Roberto Palazuelos y Yadira Garza, quienes tomaron la decisión de separarse en 2016. Desde ese entonces, juntos han trabajado para brindar estabilidad y amor a su hijo, Roberto Jr, enteramente orgullosos por sus logros en la parte académica. Este fin de semana, la expareja viajó a Indiana, Estados Unidos, para reunirse con su primogénito en la Academia Militar Culver, un internado en el que el jovencito se prepara desde hace algún tiempo, como bien lo ha hecho saber el Diamante Negro, quien presume de sus visitas al reconocido recinto con más de 120 años de tradición. Emocionado, compartió vistazos de este encuentro en el que estuvo acompañado de su exesposa, ambos dispuestos a ser testigos de uno de los momentos más importantes para su hijo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Por qué visitó Palazuelos a su hijo Roberto?

Luego de que en abril pasado Palazuelos asistiera a la prestigiada escuela en donde estudia su primogénito, el actor volvió para presenciar un evento académico en el que Roberto Jr participó. De hecho, presumió este instante a través de sus redes sociales, posando para una fotografía en compañía de su expareja Yadira. En la imagen se les mira muy cercanos, dando muestra de la cordialidad que prevalece entre ellos. Por supuesto, el intérprete además manifestó su enorme felicidad a través de un mensaje. “Acá andamos mi exesposa Yadi y yo una vez más en la escuela militar de nuestro hijo Roberto, @culveracademies, felices y orgullosos de nuestro hijo que mañana tiene desfile de su tropa…”, escribió en su cuenta de Instagram al pie de la postal en la que ambos posan con atuendos casuales y gafas de sol.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, Palazuelos también presumió una fotografía en la que posa junto a Roberto Jr, quien aparece montando a caballo luciendo también su impecable uniforme militar. “Aquí con mi orgullo después de su desfile en la tropa de caballos negros en @culveracademies”, escribió el también empresario, quien a pesar de sus múltiples compromisos laborales siempre está pendiente de su primogénito, al que busca apoyar dándole la mejor de las experiencias académicas, según ha dejado ver. De esta manera, cumple con el compromiso de inculcar al jovencito la importancia de trabajar para conseguir sus objetivos, tal cual lo expresó en 2019 en una charla con los medios de comunicación. “No le doy todo, se tiene que ganar sus cosas con buenas calificaciones…”, dijo en aquel momento.

VER GALERÍA

Orgulloso por los logros de su hijo

Recordemos que en abril pasado Roberto y Yadira asistieron puntualmente al colegio de su hijo para celebrar a su lado uno de sus logros. En aquel momento, el actor además presumió el hecho de que Roberto Jr fuera otro de los integrantes de su clan en hacer historia al interior de la Academia Culver. “Acaba de recibir su primer grado y ascenso en la tropa B de caballos negros Blackhorsetroop, en @culveracademies, su escuela militar, que lo está preparando y disciplinando para un gran futuro. Es el tercer Palazuelos en esta escuela que tiene ya 120 años de prestigio, grandes líderes han salido de aquí. Le doy gracias a Dios por poderle dar esto y por darme el hijo que tengo, el quinto Roberto en línea directa de la dinastía de mi familia”, dijo el intérprete en sus redes sociales, espacio en el que el jovencito recibió las felicitaciones de los amigos y seguidores del Diamante Negro.

Para Palazuelos, hacer consciente a su hijo de lo que implica obtener triunfos en la vida es primordial, así lo ha reiterado durante varias de sus entrevistas en televisión. “Yo lo traigo bien limitado… No me gusta echarlo a perder, yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial. Mi papá fue muy duro conmigo en muchos aspectos y por eso yo saqué la garra que saqué para los business…”, contó en una charla que sostuvo con el programa televisivo De Primera Mano. Así mismo, Palazuelos también se ha referido a la buena relación que mantiene con su exesposa, por la que tiene mucho cariño. “Hoy es mi gran amiga, tenemos la tarea de ser papás de Robertito. Creo que me porté muy bien con ella con lo que le dejé a la hora del juicio…”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

VER GALERÍA