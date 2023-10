La tragedia que marcó la vida de la representante de Estados Unidos en Miss Universo antes de su nacimiento

Detrás de cada participante de Miss Universo hay historias sumamente inspiradoras que son dignas de reconocerse, así como muchas otras que a través de las experiencias que marcaron sus vidas las han llevado a salir adelante y a buscar dejar una huella imborrable en el mundo. Tal es el caso de Noelia Voigt, Miss USA, quien desde que nació ha cargado con una gran responsabilidad al haber sido la hija que nació tan solo un año después de que sus padres perdieran a su hermana mayor. Un acontecimiento que, a pesar de haber sucedido antes de que ella naciera, marcó su vida para siempre, pues entiende que no haber sucedido esa tragedia en su familia, ella tampoco estaría hoy aquí, por lo que ha asumido esta circunstancia como una oportunidad dpara hacer algo sumamente importante con su vida.

La tragedia que enfrentó la familia de Miss USA

Así lo compartió Noelia en una emotiva publicación que hizo en su perfil de Instagram, en la que conmovida, habló del triste pasaje que vivió su familia hace poco más de 20 años, cuando enfrentaron el fallecimiento de su hermana Noemy, quien lamentablemente murió instantes después de haber nacido. "Neomy nació y murió el 2 de septiembre de 1998, y yo nací el 1 de noviembre de 1999. Aunque nunca la conocí, me siento muy unida a ella. Es un ángel en nuestra familia y nos protege y nos lo muestra con bendiciones”, expresó la hermosa modelo de raíces puertorriqueñas, junto a un video en el que se puede observar el momento en el que llevan flores hasta la tumba de Neomy.

Y aunque la pérdida de su hermana resultó dolorosa para su familia, el nacimiento de Noelia sin duda les devolvió la sonrisa a sus padres, por lo que ahora asume esta situación como una oportunidad para dejar su huella en el mundo. “Tengo el corazón roto porque no sobrevivió, pero si eso no hubiera pasado, yo no habría existido. Es por eso que tomo muy en serio mi paso por esta tierra. Creo que todos tenemos un propósito y una razón de estar aquí", agregó. “Por favor, sepan que todos ustedes tienen un propósito divino en esta vida y el mundo no sería el mismo sin ustedes”, agregó Miss USA en su mensaje.

¿De qué murió Neomy?

Si bien, Noelia no ahondó en detalles sobre las causas que llevaron a su hermana a la muerte, habló de lo complicado que fue para su familia enfrentar este duro golpe. “Trágicamente, Neomy falleció pocas horas después de nacer debido a complicaciones y mi familia regresó a casa sin ella, completamente devastada. Mi mamá siempre había querido tener 3 hijos y Neomy habría sido la tercera. Es comprensible que mi mamá sintiera un vacío al no tener a su tercer bebé con ella y supo que quería completar su familia”, detalló la modelo.

¿Quién es Noelia Voigt, la latina que representará a Estados Unidos en Miss Universo?

De raíces puertorriqueñas, Noelia es una joven de 23 años que ha dedicado gran parte de su vida a los certámenes de belleza, pues según la información que tiene en sus redes sociales, lleva más de 10 años siendo parte de este tipo de eventos, por lo que su rostro ya es conocido sobre las pasarelas. Además, la joven latina tiene como pasiones el voleibol y el diseño de interiores, así como la escritura, por lo que es autora del libro infantil Maddie the Brave, el cual habla del bullying y sus consecuencias. La edición número 73 de Miss Universo está planeada para llevarse a cabo el próximo 18 de noviembre en El Salvador y se espera que en el certamen participen al menos 80 representantes de todo el mundo.

