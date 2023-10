Las especulaciones detrás del verdadero motivo de la pelea entre Kourtney y Kim Kardashian

La nueva temporada del reality de las Kardashian llegó con unas escenas que, si bien, se han visto antes, han dejado a más de una sorprendido por los duros comentarios que se intercambiaron. Kim Kardashian y su hermana mayor, Kourtney, se han vuelto a enfrentar -¿cómo olvidar aquella pelea en la que llegaron hasta los empujones?-, y esta vez, las palabras fueron las que dejaron mella entre las famosas. A través de una llamada telefónica en la que Kim intentaba invitar a su hermana a un evento con la firma Dolce & Gabbana se reavivó el desencuentro entre las hijas de Kris Jenner, pues Kourtney sintió que la colaboración de la ex esposa de Kanye West con los italianos llegó a robarle la atención después de que su boda estuviera firmada por ellos. De una vez por todas, Kim quiso ponerle punto final al tema, pero la solución parece que fue un poco más agresiva de lo que se esperaba, pues no solo le dijo a Kourtney que sus propios hijos la buscaban para desahogarse con ella, sino que también apuntó a que sus personas más cercanas estaban en un chat de mensajes en los que comentaban sobre la ahora esposa de Travis Barker. La discusión se volvió viral en cuestión de minutos, e incluso las protagonistas de la pelea bromearon en redes sociales al comentar sobre el chat titulado ‘No Kourtney’, pero lo que nadie esperaba es que hubiera otras declaraciones que se retomarían y que se han catalogado como la verdadera causa detrás de la pelea entre las hermanas. Los fanáticos de años de la familia, indagaron hasta dar con el libro de memorias de Travis Barker, en donde el músico narraba cómo, cuando tenía una relación con Paris Hilton, conoció a Kim Kardashian, quien lo dejaría completamente ilusionado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El mágico baby shower de Kourtney Kardashian, inspirado en el lugar más feliz del mundo

Los comentarios ante la aparición de Kim Kardashian de fiesta con Tristan Thompson

Las palabras de Travis Barker sobre Kim Kardashian

Si bien, en su momento fue toda una polémica que la ex esposa del músico, Shanna Moakler, había declarado que había terminado su matrimonio con Barker porque le había sido infiel con Kim, han sido las palabras del baterista de Blink 182 las que han sido objeto de todo tipo de comentarios en redes sociales. Fue en su autobiografía del 2015 titulada Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums, que Travis habló de cómo fue que conoció a Kim durante un viaje con su entonces novia, Paris Hilton, desde entonces quedaría sorprendido con ella. El músico confesó que hizo de todo por intentar tener algo con ella, desde contratarla para campañas, hasta hacerse el aparecido en la tienda que entonces tenían las hermanas. Su oportunidad llegó en algún momento cuando tuvieron algunas citas casuales: “Con Kim, no quería ser más que un caballero. Era tan raro”, escribía.

La animosidad con su ex esposa

A pesar de que a lo largo del capítulo dedicado a Kim, Travis hizo énfasis en que su relación con la empresaria fue algo de lo más inocente y un enamoramiento platónico, su ex esposa ha sido enfática en dejar claro que ese no fue el caso. Cuando Alabama, hija de Travis, publicó una serie de conversaciones con su madre para explicar por qué no tiene una buena relación con ella, Shanna escribía a su hija que ella misma había visto al baterista con Kim y que le parecía rarísimo que ahora estuviera con su hermana. De la misma manera, Shanna ha declarado en varias ocasiones al respecto, pero todo esto parece estar ligado a la temporalidad de cómo se dieron las cosas. Según narra en su libro, Travis se había separado de Shanna cuando comenzó a salir con Paris y conoció a Kim. Después de un tiempo, tuvo algunas citas con Kim, pero volvió a comenzar a hablar con la madre de sus hijos, por lo que decidieron retomar su matrimonio, hasta que poco tiempo después finalizaron su relación de forma definitiva.

“Shanna y yo comenzamos a hablar otra vez, y nos reunimos una vez más, pero yo en verdad quería ver a Kim. (Shanna se enteró de lo que estaba pasando. Le tiró un trago encima a Kim en una fiesta de Carmen Electra. Me sentí terrible). Kim y yo nunca nos tocamos. Simplemente no estaba destinado a ser”, escribió para cerrar esa parte de su libro.

Ellos son los respectivos hijos de Kourtney Kardashian y Travis Barker

La respuesta de Kim sobre este embrollo

Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, alguien preguntó a Kim si había estado con Travis, a lo que respondió: “¡No! ¡Falsa narrativa! Hemos sido amigos por años. Estoy tan feliz por él y por Kourt”. Por supuesto, el resto de las Kardashian no han sido ajenas a este tema, e incluso en el reality, en algún momento, Kris Jenner discutió sobre esto con su hija mayor.

“¿Sabes la verdadera razón por la que él se mudó a Calabasas?”, preguntó la matriarca a Kourtney refiriéndose a Travis en uno de los capítulos de su reality, “Él dijo, ‘Porque sabía que ella (Kim) vivía en Calabasas, y sabía que era el amor de mi vida y ni siquiera la conocía así, pero simplemente sabía que no podía salir con ella o estar con ella porque ella siempre estaba con alguien más, así que por lo menos podía vivir cerca de ella’”. Con esto en mente, por eso más de uno de sus seguidores decidió retomar este capítulo para tratar de explicarse el trasfondo detrás de la rivalidad que hay entre las hermanas desde hace varios años, aunque por supuesto, todo ha quedado en especulaciones.

VER GALERÍA