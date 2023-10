Enamorados, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran 12 años de amor

A lo largo de más de una década, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han escrito una gran historia basada en el profundo amor y respeto que se tienen, algo que los ha llevado a enfrentar todo tipo de obstáculos y a superarlos de la mejor manera y siempre de la mano. Algo de lo que la pareja habló en los mensajes que se dedicaron en redes sociales para celebrar sus primeros 12 años de matrimonio, en los que se mostraron agradecidos por todo lo que juntos han vivido y por la hermosa familia que han formado al lado de sus cinco hijas, quienes sin duda son el testigo más fiel del amor que existe entre Jacky y Martín.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Los emotivos mensaje de Jacky y Martín

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Jacky y Martín hicieron eco de esta celebración a través de videos y fotografías en los que mostraron algunos aspectos de su celebración, una ocasión en la que reunieron a su círculo más cercano para compartir con ellos un poco de la alegría que invade sus corazones al festejar su amor. Al pie de sus publicaciones, Jacky y Martín escribieron los mensajes más especiales, en los que se mostraron agradecidos por todo lo que juntos han construido. “¡12 años y contando! ¡Feliz aniversario, amor @mft07! La más feliz de compartir mi vida contigo y ¡con nuestras nenas! Obvio hay ups and downs… pero lo importante es que siempre ganen los buenos momentos, las risas y la paz”, expresó Jacky al pie de un álbum de fotografías en las que se dejó ver de lo más enamorada de su amado Martín, posando frente a un enorme letrero de luces que decía I Love U, el cual estaba adornado de globos rojos en forma de corazón.

Por su lado, Martín compartió un video en el que capturó algunos aspectos de la celebración, en donde pudimos ver a su familia reunida celebrando su amor. “Hoy celebramos la decisión de haber dicho que sí. Gracias por ser mi amiga, mi esposa y mi partner. Wow, 12 años.... te amo”, expresó el piloto, quien recibió la respuesta casi inmediata de Jacky, quien con un sincero “Te amo”, dejó en claro el gran amor que tiene por él.

La familia, lo más importante para Jacky

Para Jacky Bracamontes su familia es lo más importante. En sus propias palabras, sus hijas son su proyecto más grande en la vida, por lo que se siente orgullosa de permanecer siempre a su lado, más allá de los múltiples compromisos profesionales que tiene que asumir. En una entrevista pasada con ¡HOLA! TV, ella habló a corazón abierto de cómo fue el instante en que supo que tendría mellizas, un episodio tan conmovedor que recuerda con toda claridad. “Muy bendecida y muy agradecida, mucho trabajo como mamá, mucha responsabilidad, pero acepto el reto. Cuando me enteré de que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no nada más por el número cinco, sino por lo que yo había vivido durante el primer embarazo…”, explicó durante la reveladora charla.

Fue el 20 de diciembre de 2018 cuando Jacky y Martín Fuentes celebraron por todo lo alto el nacimiento de sus hijas. Un mes después, la también actriz dio a ¡HOLA! algunos detalles de la llegada de las niñas, como que ambas nacieron por medio de cesárea. Al momento de nacer Emilia pesó 2.9 kilogramos y midió 44.5 centímetros y Paula, 2.6 kilogramos y midió 47 centímetros. Por esos días rodeada de sus cinco hijas, también comentó para nuestras páginas: “Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, contó.