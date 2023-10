El emotivo último adiós de Alberto Guerra para su papá

Abierto como suele ser, Alberto Guerra ha querido compartir con sus fans una reflexión sobre los acontecimientos que han marcado su vida en los últimos días. Y es que el actor ha enfrentado la dura partida de su padre recientemente, por lo que con el corazón en las manos y los sentimientos a flor de piel ha querido rendirle un emotivo homenaje a través de sus redes sociales, donde con total honestidad y con el debido respeto habló de la vida de su padre y de las cosas que hizo a lo largo de su paso por la Tierra. Sin embargo, también se tomó un instante para hablar de su relación con él, admitiendo que, aunque en ocasiones fue difícil y le tomó mucho tiempo entender cual era el lugar que ocupaba en su vida y las razones por las que las cosas entre ellos se dieron siempre complicadas, el cariño que tenía por él siempre estuvo presente, por lo que despedirlo no ha sido una cosa fácil.

Las sensibles palabras de Alberto para su papá

A través de su perfil de Instagram, Alberto compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos de los instantes que vivió al lado de su padre, especialmente durante su infancia. Al pie del álbum de imágenes, el guapo actor escribió unas sentidas palabras en las que recordó a su padre por sus aportes a la sociedad, pero también su complicada relación. “A Guerrita: Sin duda alguna la relación más compleja que tuve durante todos y cada uno de mis 40 años. Aquellos que te conocen ‘bien’ hablan de tu labor social, política, de tu lucha por los pueblos latinoamericanos desde tu trinchera: la escritura. De tu incasable búsqueda por la igualdad de los humanos y el respeto a nuestro continente”, expresó el actor en las primeras líneas.

De lo más sincero, Alberto reconoció que aunque la relación con su padre no fue fácil, para sus hijos, Lua y Luka, fue un gran abuelo, por lo que siempre lo recordará por la buena relación que logró hacer con ellos. “Yo me tardé 40 años en encontrar el lugar en el que te guardaría en mi corazón, porque, aun intentándolo, no conseguí sacarte de ahí, y al final, lo encontré… Fuiste el mejor abuelo que pudieron tener mis hijos, gracias por sus sonrisas, por los recuerdos que le grabaste en la memoria, gracias por todo el amor que les diste. Fuiste el mejor abuelo que pudieron tener”, compartió el artista conmovido.

El actor cerró su mensaje dedicándole a su padre unos versos de una canción muy significativa para él. “Mi amigo @pedrocapo escribió hace unos años un poema en forma de canción y lo tituló Valió la pena. Hoy se lo robo y lo hago mío también: Valió la pena querido viejo. Valió la pena tanto dolor. Valió la pena lo que sufrimos. Valió la pena por ese amor. Valió la pena querido viejo. Porque el cariño mato al rencor. Valió la pena valió la espera. Para entregarnos el corazón. Porque ahora se mi querido viejo. Que tú me quieres igual que yo”, agregó el actor, quien no pudo evitar recordar a su hermano Ernesto, quien falleció hace poco más de 23 años. “Salúdame a Ernesto, viejo. Luego los veo”, finalizó.

La otra pérdida que Alberto ha sufrido

Fue durante la conmemoración del Día de Muertos de 2021 que Alberto Guerra decidió abrir su corazón para hablar de la muerte de su hermano, un suceso que marcó su vida hace más de 20 años y, que a la distancia, le sigue doliendo. “Hace 23 años que murió mi hermano mayor, yo ya soy 10 años más viejo de lo que era él la última vez que lo vi, aun así, sigue siendo mi hermano mayor. Y lo extraño”, expresó el intérprete en sus redes sociales, donde compartió algunas fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales de su relación.

