Dayanara Torres rompe el silencio en torno a su ruptura con Marcelo Gama

No cabe duda que el 2023 se ha ganado a pulso el distintivo como “el año de las rupturas amorosas”, pues la lista de parejas del mundo del entretenimiento que han anunciado su separación sigue a la alza. Y es que la temporada de desuniones impacta no solo por la cantidad de casos, sino por sus protagonistas: todas personalidades con largas, sólidas y ejemplares relaciones; prácticamente de cuento de hadas. Al momento el conteo lo encabezan noviazgos o matrimonios de habla inglesa, pero los latinos no se quedan atrás, para ejemplo Sofía Vergara diciendo “adiós” a Joe Manganiello, Ricky Martin y su ex esposo Jwan Yosef, o Lucero distanciándose del empresario Michel Kuri. Hace una semana se sumó la modelo Dayanara Torres, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un breve comunicado en el que confirmó el término de su vínculo con Marcelo Gama. Agradeció los momentos compartidos y detalló que el respeto y admiración permanecen. “En esta etapa de mi vida veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar. Siempre agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mi (…) Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, escribió la también actriz. Desde entonces se había mantenido al margen, hasta su visita al programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde realizó impactantes pero sinceras declaraciones que nos hacen ver lo favorable que puede ser una separación cuando se hace desde la madurez y por un bien común.

Rompe el silencio en torno al momento que atraviesa

Durante su visita a la emisión televisiva en el marco del 25 aniversario, el tema obligado para la ex reina de belleza fue su ruptura. Por ello, aprovechando su estancia en el foro, la presentadora Lili Estefan abrió la conversación preguntando a Dayanara por su estado anímico tras una semana del anuncio. “Tuvimos que dar la noticia de que tu corazoncito está libre nuevamente”, dijo la conductora. Con total transparencia y dejando atrás el hermetismo que la caracteriza cuando de su vida privada se trata, Torres compartió detalles que fueron dignos de aplausos por parte del equipo de producción. Explicó que aunque el proceso puede resultar complicado, actualmente está en búsqueda de alguien con quien compartir el resto de su vida, y que en caso de identificar que su par no está en la misma sintonía, lo mejor es dialogarlo, buscar un acuerdo, o en su defecto, poner fin a la relación. “Es un poco difícil, pero creo que lo más importante es que, a nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que está con una persona que no es la persona para ti para el resto de tu vida, lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, comentó.

Tras esto, Estefan añadió que, a diferencia de la juventud —una etapa mucho más inexperimentada— se busca un complemento que sume a nuestra personalidad en su totalidad, con metas de vida incluidas, y no a alguien por quien tengamos que cambiar. “A esta edad si uno se da cuenta no trata de cambiarlo ya, hace muchos años tratábamos de cambiar”, aseguró. “Sí, sí, y eso definitivamente no funciona”, complementó la reina de belleza. También, reiteró que aunque su historia de amor con Marcelo haya concluido, ello no significa que se encuentren en malos términos, por el contrario: “Le deseo siempre lo mejor, lo respeto muchísimo, lo admiro muchísimo”, especificó.

Por otro lado, dejó claro que incluso con el capítulo que atraviesa, es completamente feliz, pues su dicha no depende de la pareja, sino que nace desde la individualidad. “Te voy a decir una cosa, la gente piensa que uno no está feliz, a ver gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes en mi vida, soy una persona feliz, mi felicidad no viene de la persona con quien yo esté”, expuso. Posteriormente la presentadora de televisión usó el espacio para recalcar los machismos a los que se enfrentan, sobre todo cuando la sociedad condiciona la felicidad de una mujer a la compañía de un hombre. “Yo creo que la sociedad si no te ve con un hombre a lado suponen que uno no está feliz. La felicidad la hace uno”, remató. Finalmente, en relación con su estado anímico y laboral, Dayanara reveló que está llena de proyectos para el resto del año. “Estoy feliz y tengo muchas cosas que están programadas hasta el final del año, así que estoy contenta, estoy leyendo un guión, tengo una película…”, expresó.

Pide a fanáticos no preocuparse ni precipitarse

Cambiando el tono de la conversación por algo más relajado, Lili bromeó ¬––y señalando a miembros del staff–– dijo que había gente dispuesta a presentarla con nuevas personas para acrecentar su lista de contactos. “Ya te quieren presentar, ya te tienen pretendientes”, comentó. De inmediato Torres reaccionó y entre risas pidió a sus seguidores dejarla disfrutar de la soledad. “Eso es otra cosa, gente, no me busquen, porque es lo primero que me dicen ‘ay, te queremos presentar…’, no, no, estoy feliz, estoy trabajando, estoy de vacaciones, pasándola bien, disfrutando de mi familia, mis hijos, estoy feliz”, concluyó.

