Con todo y Sophie Turner, Blake Lively y Ryan Reynolds, Taylor Swift aparece en el partido de Travis Kelce

El idilio entre Taylor Swift y Travis Kelce continua, por lo que la euforia de los fans de la NFL y de la ‘Miss Americana’ está por los cielos. Luego del revuelo que causó la presencia de la cantante en el partido que los Chiefs de Kansas City enfrentaron la semana pasada en el estadio de Arrowhead, todo mundo se mantenía al pendiente de si Taylor volvería a aparecer desde los palcos para mostrarle su apoyo a Travis, esta vez en Nueva York, especialmente ahora que la cantante se encuentra en un receso de su gira mundial The Eras. Y para deleite de todos los que se han mantenido al pendiente del coqueteo entre el jugador de americano y la también actriz, Taylor no los ha decepcionado y nuevamente se le ha visto muy animada desde los palcos del del MetLife Stadium, a donde ha arribado en compañía de su séquito de amigos entre los que pudimos ver a Sophie Turner, Blake Lively y Ryan Reynolds, Sabrina Carpenter y Hugh Jackman, quienes se mostraron listos para pasar un divertido domingo de futbol americano.

Taylor, la mejor porrista para Travis

Como era de esperarse, Taylor ha pasado un fin de semana sumamente divertido en compañía de sus famosos amigos, a quienes ha llevado a disfrutar del partido de Kelce. Y aunque se le ha visto conviviendo con ellos en todo momento, Swift no ha perdido de vista la cancha, por lo que se ha mostrándose emocionada en los momentos de anotación del esquipo de Travis y sufrir en los instantes de tensión. Por lo que se puede ver en las imágenes, pareciera que incluso ha compartido algunas opiniones con Blake sobre lo que está sucediendo en cancha, así como animando a Travis y a todo su equipo.

Para esta ocasión, Taylor lució un look cómo y casual, pues eligió unos shorts de mezclilla claros, los cuales combinó con una blusa de cuello redondo y manga larga color negro, así como una chamarra de piel al mismo tono de su blusa. La intérprete de August complementó su look con algunos accesorios dorados que llevó en el cuello y en las manos, así como un maquillaje muy natural, en el que sus característicos labios rojos fueron los protagonistas. Taylor llevo el pelo suelto al puro estilo ‘messy’, enmarcando su rostro con su ya popular flequillo.

¿Qué ha dicho Travis Kelce sobre el revuelo que ha causado su relación con Taylor?

En el más reciente capítulo de su podcast New Heights, el cual comparte con su hermano, Jadon Kelce -jugador de las Águilas de Philadelphia-, el deportista habló de cómo el exceso de atención que ha tenido esta última semana, tras la explosión de rumores que lo ligan sentimentalmente a Taylor Swift, ha sido un tanto abrumador para él que estaba acostumbrado a solo a hablar de su deporte y no de su vida privada, la cual se ha visto expuesta a raíz de los acontecimientos de la última semana. “Sé que yo traje toda esta atención hacia mí. Yo fui el que hizo todo lo del brazalete de la amistad, le dije a todos que estaba dolido porque no pude conocer a Taylor… Pienso que lo que es verdad, es que es mi vida personal y quiero cuidar la (privacidad) de los dos. Ella no está en los medios tanto como yo, haciendo este podcast una vez a la semana, y divirtiéndome en la temporada de la NFL en otros shows… Como dijiste en el juego del jueves, estoy disfrutando la vida, y totalmente disfruté este fin de semana. Pero de ahora en adelante, pienso que yo hablando sobre los deportes y diciendo que todo bien, es como va a quedar”, compartió el jugador, dejando en claro que de ahora en adelante procuraría no hablar sobre su vida privada.

El efecto Swift en la vida de Travis

Tan solo 24 horas después de que Taylor llegara al Arrowhead Stadium para apoyar a Kelce desde el palco junto a la madre del jugador, y según publicó el portal TMZ, las ventas del jersey con el nombre del jugador se han incrementado en un 400%, convirtiéndolo en uno de los cinco más vendidos en toda la liga en este momento. Las cifras van más allá, en su ya de por sí popular cuenta en redes sociales, el jugador sumó más de 300 mil nuevos seguidores en cuestión de horas, alcanzando los 3.2 millones de followers en su perfil.