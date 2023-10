El look con el que Danna Paola impactó en la pelea del 'Canelo'

Aunque Danna Paola ha logrado de todo en su carrera, lo cierto es que el reto de cantar el Himno Nacional en un evento que sería visto por millones de personas en todo el mundo, cómo fue la pelea del 'Canelo' Álvarez en Las Vegas, representaba un desafío inédito y complicado para ella. Por fortuna, la artista logró superar este reto con creces, pues no solo logró una interpretación prefecta, también acaparar las miradas con el espectacular look que lució para esta ocasión tan especial, con el cual refrendó su estatus de ícono de la moda.

El look de impacto para su noche en el box

Para este momento tan decisivo en su carrera, Danna optó por un look formal, tal y como lo requería su participación en el evento. Y es que la también actriz lució un minivestido negro estilo gabardina de Balmain que se ceñía perfectamente a su figura, con botadura dorada al frente de la pieza y en los puños, teniendo como detalle unos pequeños bolsos a los costados. La intérprete de XT4S1S complementó su look con medias negras y unas increíbles botas altas con estampado del monograma de la firma francesa, las cuales sin duda fueron las protagonistas de todo el look.

Por otro lado, Danna complementó su look con una increíble gargantilla vintage de Dior, la cual también fue otra de las piezas claves en el look, pue sin duda logró darle el toque de elegancia y glamour necesario para una ceremonia como la que encabezó la cantante, pues además de ser una pieza de joyería grande y vistosa, jamás robó protagonismo a todo el look de la intérprete, por lo que sin duda fue una noche ganadora para la artista.

La emoción de Danna tras haber vencido a uno de sus más grandes miedos

Luego de su exitosa presentación en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en donde Danna fue la encargada de encabezar la ceremonia de himnos nacionales durante la pelea que el ‘Canelo’ Álvarez enfrentó en contra de Jermell Charlo, la cantante se mostró emocionada ante lo sucedido, revelando que cantar el Himno Nacional de México en una ceremonia tan importante como esta sin duda representaba todo un reto para ella, por lo que por mucho tiempo había postergado ser parte de un evento como este. “Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento”, expresó la intérprete.

Y es que más allá de convertirse en el centro de atención en ese momento, para Danna era muy importante no cometer ningún error al tratarse de uno de los símbolos patrios de México, algo con los que gran parte de sus compatriotas se sienten identificados, por lo que no quería defraudar a nadie. “La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensar en la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomó mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… ¡Y LO HICE!”, compartió.

Danna Paola, agradecida con el ‘Canelo’

Finalmente, la intérprete cerró su mensaje dedicando unas palabras al ‘Canelo’ Álvarez, a quien le agradeció por haberle permitido se parte de esta noche tan especial para él. “Lo logré, me siento muy orgullosa de haberlo logrado, aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí, wow. Gracias, gracias, gracias, @canelo, por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, ¡por dar todo de ti! SE GANÓ, CAMPEÓN, GANÓ MÉXICO, ¡GANAMOS! Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida. ¡Gracias vida!”, finalizó conmovida.