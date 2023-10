El gran apoyo de Fernanda Gómez y Marifer para el Canelo en su pelea en Las Vegas

La noche del pasado 30 de septiembre, Las Vegas, Nevada, se vistieron de verde blanco y rojo, luego del triunfo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se enfrentó en el ring al estadounidense Jermell Charlo, a quien el tapatío derrotó tras siete rounds y por decisión unánime del jurado, coronándose, así como uno de los mejores boxeadores de México, defendiendo también sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano. Y como era de esperarse, el boxeador contó con el total apoyo de sus dos amuletos de la suerte más especiales, su esposa, Fernanda Gómez, y su hija María Fernanda, quienes como en cada pelea, estuvieron al pie del cañón para demostrarle todo su cariño y completa admiración, lo que sin duda es una gran motivación para el pugilista, quien además de ser un deportista entregado, es un hombre de familia.

El apoyo de Fernanda al 'Canelo'

Desde días previos a la pelea, Fernanda y Marifer estuvieron acompañando al pugilista en todos los eventos relacionados con el enfrentamiento. Tal y como sucedió durante la ceremonia de pesaje, una ocasión en la que Gómez y su hija se mimetizaron con el ‘Canelo’, pues llevaron puestas las increíbles pijamas amarillas que Dolce & Gabbana confeccionó para toda la familia, luciendo como el gran equipo que sin y sin perder ni un minuto el glamour. “Orgullosas de nuestro hombre”, expresó Fernanda en un post que hizo en su perfil de Instagram, en donde se dejó ver en compañía de su pequeña apoyando a su marido.

Para la noche de la pelea, Fernanda y Marifer también se hicieron presentes, por lo que tras bambalinas consintieron al deportista y le echaron porras. Para esta ocasión Gómez lució espectacular en una blusa tipo corsé color negra, la cual combinó con una minifalda cruzada, con la que le dio el toque de glamour a todo su look. Por su lado, la pequeña Fer lució de lo más tierna en un vestido de fantasía creado por Sofias Closet, firma que se ha vuelto en su cómplice en los mejores eventos de la familia, por lo que en esta ocasión no podía haber faltado.

Sin duda alguna, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha logrado convertirse en uno de los deportistas más destacados de México y del mundo, pues gracias a sus victorias y a sus diferentes títulos, ha logrado lo que pocos. Algo que ha logrado a base de mucho esfuerzo, perseverancia y una férrea disciplina, pero también por tener siempre los pies en la tierra y por no olvidar de dónde viene. Tal y como lo reconoció Fernanda en un encuentro con la prensa, en el que con total apertura habló así de su amado: "La humildad es la base de todo", afirmó la pareja del Canelo a El Universal Deportes. “Es muy importante para mí (el regreso a Las Vegas), estoy orgullosa de ser mexicana, somos humildes y nos gusta que la gente sea así (cariñosos) con nosotros. “Solo les quiero agradecer el apoyo (a Saúl)”, agregó.

Sus hijos, el motor del ‘Canelo’

A lo largo de estos años, el Canelo ha podido tener muy clara la manera en que debe apoyar a sus hijos, pues si bien disfruta verlos crecer, como es el caso de Emily, su primogénita, sabe muy bien que ellos deben aprender a obtener el fruto de sus esfuerzos. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: ‘Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo’, aseguró en una entrevista concedida en abril de 2021 al periodista estadounidense Graham Bensinger. En ese espacio, también habló de cómo aprendió durante sus primeros años como papá al cuidar a Emily. “Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo’, recordó. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’”, agregó.

Durante esa charla, el pugilista además se refirió sobre lo difícil que en ocasiones resulta no poder estar junto a sus hijos por motivos de trabajo, aunque siempre busca la manera de estar en contacto con ellos cuando se encuentra trabajando lejos. “Y es muy difícil para mí estar, estoy por teléfono y les hablo todos los días, pero es muy difícil estar personalmente porque yo estoy en San Diego, estoy entrenando o con mis cosas… Pues con la niña más chiquita estoy con su mamá, entonces llego a mi casa y pues estamos ahí todos, no hay tanto problema, pero con los otros dos pues es difícil porque no estoy con ellos”, reveló.