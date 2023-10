¡Es una niña! Checo Pérez y Carola Martínez se han convertido en padres por cuarta ocasión

Aunque en el terreno profesional Sergio ‘Checo’ Pérez atraviesa por un periodo de incertidumbre y de constantes cambios, pues aún no se define la permanencia del tapatío en el equipo Red Bull para el próximo año, las buenas nuevas no dejan de llegar a la vida del famoso piloto mexicano, quien recientemente se convirtió en padre por cuarta ocasión, al lado de su esposa Carola Martínez. Así lo ha confirmado el mismo ‘Checo’ durante una reciente conferencia de prensa, durante su visita a una planta automotriz en México, que Pérez fue cuestionado sobre su reciente paternidad, algo a lo que accedió a hablar de forma muy discreta, pues a pesar de que confirmó de que su nueva bebé es una niña y que, en efecto, llegó al mundo hace algunos días, prefirió no entrar en detalles.

El ’Checo Pérez confirma el nacimiento de su hija

Durante su asistencia a la planta automotriz, el tapatío recibió las felicitaciones del presentador que fungió como moderador en la conferencia de prensa por su reciente paternidad, una oportunidad que ‘Checo’ aprovechó para agradecer y confirmar el nacimiento de su hija. “Sergio, por cierto, felicidades, acabas de ser papá nuevamente, muchas felicidades”, expresó el conductor, mientras con una sonrisa el piloto agradecía por la felicitación, mientras asentía con la cabeza. Sin embargo, Pérez no compartió mayores detalles y solo se limitó a agradecer por las felicitaciones, en medio de la ovación de los presentes.

La primera foto de su nueva bebé

Siguiendo esa línea de discreción que ha procurado su marido, Carola también ha sido muy reservada a la hora de compartir los detalles de su embarazo y el posterior nacimiento de su niña, por lo que hasta el momento se desconoce si los felices padres ya eligieron el nombre que le pondrán a la nueva integrante de su familia, así como el día y los detalles de su nacimiento. Sin embargo, hace unas horas, Martínez emocionó a sus seguidores y a los del piloto al compartir en sus historias de Instagram la primera fotografía en redes de su recién nacida, una imagen en la que se puede observar a la pequeñita recostada en el pecho de su mamá, quien cariñosamente la acoge entres sus brazos. Eso sí, Carola no agregó ningún comentario a su publicación, dejando que la imagen hablara por sí sola.

¿Cuántos hijos tienen ‘Checo’ y Carola?

Enamorados, ‘Checo’ Pérez y Carola Martínez, tomaron la decisión de compartir sus vidas y formar una hermosa familia. Fue entonces que en 2017 hicieron realidad el sueño de debutar como papás al dar la bienvenida a Sergio, o Chequito, como le dicen de cariño a su primogénito. Para 2019, una nueva ilusión hizo latir fuerte los corazones de la pareja, pues ese año recibieron a Carlota, su segunda hija, a la que presentaron orgullosos a través de las redes. La idea de hacer crecer la familia no terminó ahí, pues posteriormente, en mayo de 2022, los esposos anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, al que llamaron Emilio. Y ahora, en 2023, la pareja nuevamente ha tenido la dicha de recibir a un nuevo miembro en su clan, por lo que ‘Checo’ y Carla no podrían estar más ilusionados, pues sin duda, sus hijos son la mayor motivación para ambos en estos instantes.

Años de amor para ‘Checo’ y Carola

Desde que sus caminos lograron coincidir, Checo Pérez y Carola Martínez han sido muy discretos sobre lo que sucede al interior de su vida personal. Sin embargo, eso no les ha impedido gritar el amor que se tienen y de dar algunos vistazos de momentos únicos, como el de su soñada boda. Recordemos que en 2018 la pareja se pudo dar el “sí, acepto”, en una exclusiva ceremonia realizada en mayo de ese año en la ciudad de Guadalajara, teniendo como testigos a sus seres queridos y a los integrantes de su círculo más cercano. “Estoy muy feliz porque me caso con la mujer que siempre soñé”, expresó Checo al comprometerse con la madre de sus hijos, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de este tiempo.

Así mismo, Carola ha permanecido junto a su esposo, celebrando junto a él sus múltiples triunfos profesionales, como cuando en diciembre de 2022 protagonizó una de sus etapas más exitosas de su carrera, al conseguir el tercer puesto del campeonato de pilotos y ser una de las estrellas más importantes del equipo de Red Bull. Por esos días, de paso por la ciudad de Bologna, en Italia, el piloto dedicó emotivas palabras a su esposa, con la que posó feliz por las buenas noticias y victorias en su vida. “Te amo, mi vida, gracias por todo tu apoyo. Vamos por más”, dio Pérez en aquel momento, en el que además presumió fotografías junto a su esposa.

