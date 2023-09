El reencuentro de Rodrigo Cachero y Larissa Mendizábal por una razón muy especial

Luego de los complicados días que enfrentó Rodrigo Canchero hace unas semanas, debido a su separación de Adianez Hernández, el actor ha comenzado a retomar su vida cobijado por el amor de su familia, quienes sin duda son el motor que lo hacen seguir adelante a pesar de las adversidades. Prueba de ello fue el especial momento que vivió recientemente al lado de su hijo Santiago, quien se graduó de la carrera de Artes Dramáticas del CEFAT, un acontecimiento que el intérprete ha celebrado por todo lo alto al lado de su exesposa, Larisa Mendizábal, quien se ha unido a Rodrigo para mostrarle todo su apoyo al hijo que tienen en común y que sin duda es su gran orgullo, mostrando así que la controversia en la que se vieron envueltos por terceras personas ha quedado atrás y que ellos se mantienen unidos con la familia que son.

El orgullo de Rodrigo Cachero

A través de su perfil de Instagram, Rodrigo compartió una serie de fotografías tomadas durante la ceremonia de graduación de Santi Cachero, una oportunidad en la que el intérprete no dudó en mostrar el orgullo que siente al ver a su hijo llegar a sus metas y cumplir sus sueños, algo que se vio reflejado en el emotivo mensaje que Cachero le dedicó, en el que celebró por todo lo alto el nuevo logro de su Santi en su carrera profesional. “Mi niño grande… Hace 3 años se graduó de la licenciatura en comunicación. Hoy acabó su segunda carrera (arte dramático). Es un ching** la verdad. Valiente, entero, tenaz, hermoso, disciplinado, apasionado y amoroso ante la vida y ante la ficción”, expresó el intérprete, resaltando cada una de las virtudes de su retoño.

El actor continuó con su mensaje mostrándose orgulloso de Santi, a quien le refrendó su total apoyo en esta nueva etapa de vida que comienza, especialmente porque ha decidido seguir los pasos y el ejemplo de sus papás, quienes son dos actores consagrados de la televisión, el cine y el teatro. “Yo como papá gallina (o gallo), orgulloso, agradecido, satisfecho, con la cara en alto, feliz y todo lo que pueda sentir un padre al ver que su hijo está haciendo bien las cosas. Te auguro un éxito seguro como ser humano solo por tu don de gente y tu sensibilidad. Te amo @santicachero, desde siempre y para siempre”, finalizó el intérprete, quien en su álbum de fotografías incluyó algunas en las que se dejó ver al lado de su ex, Larissa, con quien mantiene una cercana relación basada en el gran amor que ambos tiene por el hijo que comparten.

El mensaje de Larissa para Santi

Emocionada, Larissa Mendizábal también se pronunció al respecto en sus redes sociales, donde también compartió una serie de postales de lo más familiares, las cuales fueron tomadas el día de la graduación de Santi. Al pie de dichas imágenes, la intérprete dedicó un emotivo mensaje en el que se mostró orgullosa de lo que su hijo ha logrado, no solo a nivel académico o profesional, también por el ser humano en el que se ha convertido. “Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica del esfuerzo que le pones a todo”, expresó Larissa.

En ese mismo sentido, la actriz resaltó lo feliz que se siente al ver a su hijo realizado como profesional, pero también como persona, pues reconoció la forma en que Santi ha logrado tocar muchos corazones con su personalidad. “Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que ayer, cada compañero y compañera tuyos, papá y mamá de compañeros, maestros, maestras, secretarias, directores y personal que se me acercaron, fue para decirme ¡cuánto te AMAN por el increíble ser humano que eres!”, agregó. “¡Eso si es para que una mamá se sienta muy orgullosa! ¡De eso de trata la vida, mi Santi! ¡De tocar la vida de los demás a través del amor! ¡Lo estás haciendo increíble! ¡TE AMO!”, finalizó conmovida.

