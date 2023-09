Fedez da a conocer que sufrió una hemorragia interna y agradece a quienes le salvaron la vida

En las últimas semanas se les había visto plenos y activos, Chiara Ferragni y Fedez habían protagonizado la front row de los desfiles más importantes de la Semana de la Moda de Milán. En el plano personal, las cosas parecían ir de maravilla, después de la pérdida de su querida Mati, llegaba un nuevo cachorro a poner la casa de los Ferragnez de cabeza. Con aquel durísimo episodio de Fedez en contra del cáncer a la distancia, parecía que las cosas por fin marchaban correctamente. La familia está por acabar de construir la casa de sus sueños, sus carreras profesionales van de maravilla y Leone y Vittoria no podrían ser más simpáticos y encantadores. Es por esto que ha sido tan impactante que el músico se haya enfrentado a un nuevo fuerte episodio cuando de su salud se trata. Las alarmas se encendieron cuando Chiara subió una story en su cuenta de Instagram tomando la mano de una de sus amigas a bordo de un avión, junto a la imagen agradecía a la chica que la acompañaba y ponía que ante una emergencia habían tenido que tomar un vuelo sin pensarlo dos veces. Ha de recordarse que Chiara había estado en estos días en París para la semana de la moda de la capital del estilo. Después de esto y ante la incertidumbre que se vivía, lejos de su contenido habitual, la influencer compartió una pantalla completamente negra, solamente con un corazón al centro, pero nadie sabía qué pasaba en ese momento o cuál era la emergencia que la había hecho dejar Francia. Sumado a esto, Mr. Marra copresentador de Fedez pedía oraciones para el cantante, apuntando a que no diría nada más al respecto. Fue horas después que el mismo Fedez compartió un mensaje en sus redes sociales explicando qué había pasado, y es que al parecer sufrió una hemorragia interna derivado de un par de úlceras, por lo que agradecía a los doctores que con su rápida reacción, le han salvado la vida nuevamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Fedez, esposo de Chiara Ferragni, anuncia que se le ha removido un tumor en el páncreas

Fedez, el esposo de Chiara Ferragni, ha abandonado el hospital

El mensaje de Fedez

A través de sus historias Instagram, el músico escribió en primera persona sobre un fondo negro: “Mientras tanto, gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, actualmente me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida”.

Hasta el momento, ni el músico ni la influencer han profundizado en lo que sucedió o qué desencadenó esta situación, pero en los últimos días, Federico -nombre real del cantante- había estado compartiendo su contenido habitual en redes sociales.

VER GALERÍA

Fedez rompe el silencio y habla del duro momento por el que atraviesa

Los problemas de salud de Fedez

Con apenas 33 años, Fedez ha enfrentado duros problemas de salud. Fue en marzo del año pasado cuando dio a conocer que había tenido que ser intervenido por un ‘raro’ tumor neuroendócrino en el páncreas. A pesar de su corta edad, el cantante se enfrentaba a un cáncer pancreático ante el que tuvieron que actuar rápidamente con el fin de salvarle la vida. La reacción rápida de los doctores fue clave en este tipo de procedimientos, pues solamente una semana después de que se hiciera el hallazgo del tumor, el cantante italiano ya pasaba por una cirugía de 6 horas que le daba esperanza para ver crecer a sus hijos.

Precisamente un año después de aquel episodio, después de un silencio en las redes sociales y de todo tipo de especulaciones alrededor de su relación con Chiara, el músico grababa un video en el que se abría de capa para contar lo que verdaderamente estaba pasando. De forma valiente y honesta contaba que tras el episodio con el cáncer requirió de atención psiquiátrica, pero en un cambio de antidepresivos, tuvo una reacción secundaria que se reflejó en problemas para hablar de forma normal, razón por la que había decidido alejarse de sus redes, en las que siempre es muy activo. En una reacción al cambio de tratamiento, sufrió de espasmos musculares que le hacían imposible caminar de forma normal, por lo que tomaría un tiempo para recuperarse.

Ha sido así que en menos de año y medio, el músico ha tenido tres fuertes episodios relacionados con su salud. En esta ocasión, esta hemorragia lo ha llevado a ser hospitalizado de emergencia, pero una vez más, la rápida reacción de los doctores ha salvado su vida.

VER GALERÍA