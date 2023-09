La carta que ha dejado ver que Joe Jonas y Sophie Turner sí tenían planes de mudarse a Reino Unido

Si parecía que la batalla legal entre Sophie Turner y Joe Jonas se encontraba en tensa calma, faltaba ver que los equipos de cada uno de los famosos no se han detenido en medio de la disputa que mantienen por la localización de sus hijas en el acuerdo de custodia. Como se sabe, después de que Sophie se viera obligada a levantar una denuncia en contra de Joe, cuando éste se negó a darle los pasaportes de sus hijas para viajar a Reino Unido, la ex pareja se encuentra a la espera de la primera audiencia en su caso, hasta cuando tendrán que permanecer con las niñas en el área de Nueva York, según determinó el juez. Mientras tanto, tanto Jonas como Turner han sido vistos con las niñas paseando por las calles de la Gran Manzana, en donde se sabe que Sophie y sus hijas se están hospedando en casa de Taylor Swift -ex novia del cantante-. Con esto en mente, ha sorprendido que los abogados de la actriz han ingresado a la corte una carta que ha sido considerada como evidencia irrefutable de que la familia planeaba mudarse a Reino Unido, tal como la protagonista de Game of Thrones había expuesto en su denuncia. Como se sabe, en medio de la disputa de su divorcio, la pareja se encuentra enfrentada por la intención de Sophie de llevar a las niñas a su tierra natal, tal como habían pactado antes de oficializar su separación. Según los documentos que se conocieron cuando se ingresó la denuncia, los abogados de Sophie apuntaron a que la actriz se había enterado del proceso de divorcio a través de la prensa, cuatro días después de que Joe comenzara el proceso a principios de septiembre, solamente dos semanas después de la pelea que habría desencadenado la ruptura.

La carta que revela los planes de Joe Jonas y Sophie Turner

Los abogados de Joe, así como su vocero, han insistido en que la intención final de los movimientos legales de Sophie son llevar el proceso de divorcio a su tierra natal, y no seguir con ellos en Florida, como los inició Jonas. Ante esto, el equipo legal de Sophie ha ingresado una carta que el cantante escribió a una persona a quien querían comprar su casa en Wallingford, Oxford. En ella se lee de forma textual, según el documento al que pudo tener acceso Page Six: “Cuando mi esposa y yo decidimos que íbamos a pasar más tiempo en Reino Unido y buscar una casa permanente, nuestra hija expresó tres requisitos innegociables: tener pollos, un pony y una casa de juegos. Mientras muchas casas que hemos visto cumplen con estos criterios, al momento de dar la vuelta a la esquina y alcanzar a ver las encantadoras persianas que adornan, experimentamos una magia como ninguna otra que hayamos sentido antes”. Aparentemente las palabras clave en esta carta son precisamente ‘pasar más tiempo en Reino Unido’.

Aunque parece que esa porción es la que reafirma lo dicho por Sophie en su demanda, se puede leer un poco más de lo que Jonas quiso expresar a través de ella. “Me ha encantado la idea de llevar a las niñas a la escuela en el bote y ser capaz de pasar una tarde de descanso yendo al pub con amigos en mi propio bote. Ha diseñado su casa hermosamente, estuve increíblemente inspirado en la distribución de los cuartos y la energía de la casa…No pude evitar notar la musicalidad de la casa y el hecho de que tiene un cuarto enorme listo para ser un estudio de grabación es increíble, no hay nada del diseño que queramos cambiar”. Según se reporta, la carta fue un éxito y el propietario aceptó venderles la casa, negociación que tiene fecha de vencimiento el próximo 2 de diciembre.

¿Qué sigue en este caso?

Será el próximo 3 de octubre cuando se llevará a cabo la primera audiencia de este caso, momento hasta que ninguno de los famosos puede sacar a las niñas del área de Nueva York. Mientras tanto, ambas partes continúan en la Gran Manzana, y aparentemente, estos son los únicos documentos que se conocerán antes del próximo martes cuando empiece su proceso legal. Tal como se informaba, el juez del caso abierto por Joe en Florida ha dejado claro que estará atento de la decisión federal, y que en adelante se puede seguir el proceso tanto en aquel estado, como de así decidirlo la autoridad, en Reino Unido.

