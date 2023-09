La corte toma una decisión en el caso que inspiró la cinta The Blind Side Se ha terminado la conservaduría de Michael Oher, quien fuera la inspiración de la historia de la cinta ganadora del Oscar, The Blind Side

La historia de la vida de Michael Oher ha sido una que ha conmovido a miles de personas alrededor del mundo, primero a través de un libro y más tarde en una película protagonizada por Sandra Bullock, interpretación que la haría acreedora a un Oscar. Han pasado 15 años desde que la película llegara a la pantalla grande, pero sigue siendo un referente, al contar la vida de un joven de un origen complicado que era adoptado por una familia, consiguiendo su sueño de llegar a la NFL. Después de su retiro del futbol americano, Michael Oher ha seguido escribiendo su historia, lo que nadie esperaba es la denuncia que pondría hace unos meses. A través de sus abogados, Oher explicaba que se acaba de enterar recientemente que en vez de la adopción que pensó existía entre él y la familia Tuohy, lo que realmente había firmado a través de lo que él indicaba fueron engaños, fue una conservaduría que daba poder a la familia sobre sus negociaciones. Según fueron extendiendo sus representantes legales con el paso de los días, Michael se había enterado de que él era el único dentro de la familia que no había recibido una remuneración monetaria como la del resto por la venta de los derechos de su historia para la realización de la película, lo que lo llevaría a investigar más sobre su lazo legal con los Tuohy. Inmediatamente, Sean Tuohy, padre de la familia, tomó la palabra para negar cualquier mal manejo, además de dejar claro que la riqueza que tienen ha venido de la venta de su negocio, enfatizando en que nunca explotaría a ninguno de sus hijos. Las declaraciones y desacreditaciones fueron y vinieron desde mediados de agosto cuando se interpuso la demanda, pero la juez a cargo de este caso ha dado ya una resolución.

La eliminación de la conservaduría de Michael Oher

La juez Kathleen Gomes, del condado de Shelby, ha dado por terminado el acuerdo de conservaduría que se había firmado en el 2004, dando a los Tuohy el control de las finanzas de Michael. Sumado a esto, la juez dejó claro que no desestimará el caso, apuntando -según reportan medios locales- que le ha perturbado que siquiera se haya llegado a ese acuerdo. Dejó claro que durante los 43 años que tiene de carrera nunca había visto que se llegara a un acuerdo de conservaduría sobre alguien que no tiene algún tipo de discapacidad. “No puedo creer que esto se haya dicho”, dijo durante la audiencia en la que a distancia estuvieron conectados tanto Michael como los Tuohy.

Sobre lo que seguirá en este caso, aunque la juez no habló al respecto en esta audiencia, se sabe que Michael solicitó que los Tuohy dieran un reporte financiero del dinero que recibieron por el acuerdo de la venta de su historia, considerando que usaron su nombre, imagen y vida para explotarlos.

Qué fue lo que sucedió

La historia que conmovió a miles contaba cómo los Tuohy habían adoptado a un chico que crecía en condiciones precarias, para que alcanzara su potencial, logrando ganarse un puesto en la NFL. Desde hace tiempo, Michael mostró su molestia con lo que se mostraba en The Blind Side, pues consideraba que se le personificaba como alguien con limitantes intelectuales, que no eran apegadas a la realidad. Según se supo a través de esta denuncia y de las declaraciones que dieron los Tuohy recientemente, al momento de que llegaron a la vida de Michael, él ya tenía 18 años, por lo que supuestamente, no había una figura legal para adoptarlo. Según lo que explicaron, para cumplir su sueño de ir a una determinada universidad y jugar futbol americano, su abogado les recomendó hacer este proceso legal, en el que se hacían cargo de él de otra manera. Cabe recalcarse que, como se ha hecho tan popular en los últimos años por el caso de Britney Spears, las conservadurías de este tipo están reservadas para personas que no pueden hacerse cargo de sí mismos o sus decisiones, por lo que el hecho de que se haya aplicado a un adulto en pleno uso de sus facultades tanto físicas como mentales, es algo que nadie se ha podido explicar.

De acuerdo con ellos, Michael habría estado enterado de esto desde un principio, pero Oher lo ha negado, revelando que no fue sino hasta hace unos meses que se enteró de las ganancias que la familia había tenido por su historia (tanto el matrimonio como sus dos hijos biológicos), que decidió investigar y dio con esta situación.

Según los documentos que se firmaron en el 2004, el matrimonio Tuohy contaba con ‘todos los poderes legales para actuar a su nombre’, además de que a Michael, ‘no se le permitirá entrar a ningún contrato o comprometerse sin la aprobación directa de los conservadores’. A pesar de esas leyendas, Leigh Anne y Sean Tuohy han asegurado que nunca han hecho uso de dicho poder.

