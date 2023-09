Daniela Álvarez revela qué considera estuvo a su favor en su delicada cirugía

Hay un antes y un después para Daniela Álvarez, quien en el 2020, debido a una isquemia, se sometió a una intervención quirúrgica que implicó la amputación de una parte de su pierna izquierda. Según recuerda, la situación fue tan difícil que durante la cirugía prolongada por 15 horas su vida pendió de un hilo, aunque gracias a una condición muy específica pudo permanecer a salvo y recuperarse de manera favorable. Agradecida por la satisfacción de estar viva y de contar con el apoyo incondicional de sus seres queridos, la ex reina de belleza también ha estado muy abierta a compartir su testimonio, dando prueba de su fortaleza e ímpetu para mantenerse de pie a pesar de las adversidades. Recientemente, habló con sus seguidores de ese episodio que la marcó para siempre, revelando detalles del momento crítico por el que atravesó.

¿Qué le salvó la vida a Daniela Álvarez?

Cercana como suele ser con su público, Daniela sostuvo una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, espacio en el que uno de los usuarios quiso saber más sobre la raíz de su amor por mantenerse siempre activa y en constante actividad física. “¿Qué es lo que te motiva a entrenar todos los días?”, expresó el seguidor, lo que dio pie a las reveladoras declaraciones de la también presentadora de televisión. “Cuando estuve en cirugía durante 15 horas, creo que sobreviví porque mi corazón y mis pulmones estaban acostumbrados a trabajar duro debido al deporte que practicaba…”, dijo visiblemente conmovida, destacando la importancia de ejercitarse a diario y de ser disciplinada con sus entrenamientos, algo de lo que sus fans son testigos gracias a sus constantes publicaciones en redes sociales.

Desde que Daniela atravesara por la amputación de su pierna, ha estado muy pendiente de seguir sus rehabilitaciones. Gracias a ello ha podido llevar a cabo sus actividades con toda normalidad, pues es común verla practicando deporte, disfrutando de los días soleados en la alberca o dando caminatas. Por tal motivo, explicó cómo ha logrado salir adelante llevando una prótesis de seis kilos. “Para poder dar cada paso en mi diario vivir… la fuerza está en nuestra mente…”, dijo emotiva, dando muestra de la actitud positiva con la que asume su presente, dispuesta a no dejarse vencer por ninguna situación. De hecho, se mantiene todo el tiempo muy activa, refugiada en su trabajo y en los nuevos emprendimientos que disfruta asumir.

Daniela antes de la amputación de su pierna

Consciente del cambio a raíz de la crisis de salud que sufrió, Daniela recuerda cómo era su vida antes de ese incidente, tomando esas memorias como una especie de aliciente para siempre aceptarse y quererse. Así lo dejó ver en una reciente publicación de 2019, un álbum de fotografías en las que aparece posando en bikini, jugando tenis y dando saltos para pegarle a la pelota. “Lo que más me gusta de ver estas fotos es recordar que podía saltar. Hoy me cuesta más trabajo moverme, pero me encanta el reto de todos los días esforzarme para conseguirlo…”, escribió en las primeras líneas del mensaje con el que acompañó las imágenes, las cuales recibieron más de 200 mil “me gusta” y varios comentarios con buenos deseos de sus seguidores.

En ese espacio, Daniela además habló abiertamente de los cambios en su cuerpo desde que le fuera amputada una parte de su pierna izquierda, adaptándose a las circunstancias sin bajar la guardia en ningún momento, según dijo. “Mi cuerpo también cambió, el músculo de la pantorrilla de mi pierna derecha se atrofió por la falta de oxígeno que dañó el nervio, pero ya lo estoy recuperando…”, confesó en esa publicación, en la que además reconoció los resultados de su esfuerzo y dedicación día con día siempre motivada y preparada para continuar su marcha. “Y bueno tantos cambios en general, pero lo que más me gusta y me hace feliz es que he logrado tantas cosas. El premio no es el resultado, premio es el esfuerzo”, dijo. Por ahora, Daniela continúa celebrando la vida en compañía de sus seres queridos, especialmente de su hermano, quien ha sido su mejor cómplice en este duro proceso del que hoy atesora grandes lecciones.

