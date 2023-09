La boda en México de la periodista Maity Interiano y el empresario Anuar Zidán

La Ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, fue el escenario perfecto para la boda de ensueño entre la periodista hondureña Maity Interiano y el empresario mexicano Anuar Zidán. La encargada de presentar la edición nocturna del noticiero de Univision en Estados Unidos eligió nuestro país para llegar al altar con el amor de su vida en una espectacular boda religiosa en la que reunieron a alrededor de 300 familiares y amigos, entre los que se encontraban varias personalidades del mundo del espectáculo latino en Estados Unidos. Después de una ceremonia civil que se llevó a cabo en junio pasado en la ciudad de Miami, la pareja celebró su boda religiosa en Cuernavaca, un lugar que tiene un significado especial para la pareja. Según nos ha contado la novia en exclusiva, al inicio de su relación, cuando Maity viajó a México para conocer a la familia de su novio, como pareja pasaron unos días en Cuernavaca, marcando el camino de su relación. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron a Las Mañanitas, para celebrar la recepción en una fiesta organizada por Di Fiore Eventos, que estuvieron a cargo de todos los detalles del gran día. La fiesta estuvo animada por Jimmy Yunes, primo de Maity. y además del mariachi, la música estuvo a cargo del DJ Barragán, ampliamente conocido por este tipo de celebraciones.

Si tú me lo pides de Pedro Capó y Kany García fue el primer tema que bailaron los novios para abrir pista, para después seguir con Me descontrola de Ronald Borjas & Motiff. Como suele suceder en estas celebraciones, el momento conmovedor llegó cuando Maity bailó con su padre Nothing’s Gonna Change My Love for You de George Benson, para después mostrar su ritmo en la pista con You’re the First, the Last, My Everything, de Barry White. De la misma manera, Anuar bailó con su madre, doña Mariluz Zidán, los temas Because You Loved Me de Céline Dion y Cómo te pago de Lenier.

La creación de Rosa Clará para la novia

Del brazo de su padre, Ernesto Interiano y al sonido de Can’t Help Falling in Love, Maity llegó al altar en un espectacular vestido de la diseñadora española Rosa Clará, el cual fue creado exclusivamente para ella. La historia de cómo se unieron sus caminos comienza una década atrás, cuando la diseñadora le prometía a Maity que ella confeccionaría su vestido cuando llegara el gran día. Lo que en aquel entonces parecía tan lejano, llegó a cristalizarse, con Rosa Clará cumpliendo con su palabra. “Al enterarse de que me había comprometido, nos pusimos en contacto y me hicieron el vestido”, ha contado Maity sobre este diseño. “Es un vestido hecho para mí, un vestido que se va a ir transformando a medida que van pasando las horas, y va a parecer que tengo tres diferentes vestidos, pero realmente es uno que vamos a ir adaptando”, describía antes de que se pudieran ver las imágenes de este vestido.

Para completar el look, Maity recurrió a Millie Morales, quien se hizo cargo del maquillaje y del peinado. “El look de la novia es algo muy lindo, es romántico, elegante y muy sofisticado. Le hice un chignon (chongo), le pusimos una corona de brillantes con un velo espectacular. Fue un maquillaje de novia no muy cargado, pero duradero. Queríamos algo más sencillo, más juvenil y obviamente fue una creación entre todo el equipo, pero al final, uno tiene que seguir las indicaciones de la novia”, revelaba la maquilladora.

El viaje de novios

Después de haber protagonizado este romántico enlace, la pareja emprendió el viaje de su vida en una luna de miel de ensueño. “Nos vamos directo a Estambul, vamos a pasar unos días en Turquía, vamos a estar en Capadocia, vamos a volar en globo. Luego nos vamos a Dubái, a Abu Dhabi y vamos a pasar unas noches en el desierto de Dubái”, revelaron los novios, mientras que la novia explicó: “Queríamos algo lejos, diferente y que realmente podamos estar solos, disfrutando de esta nueva etapa”.

El inicio de su historia de amor

La pareja se conoció a través del hermo de Anuar, en lo que sin duda fue un amor a primera vista, “Me senté a hablar con Maity y vi la joya que es, y eso es algo que se lo repito todos los días. Desde el primer momento supe que iba a ser mi esposa y la madre de mis hijos porque fue un flechazo inmediato”, ha confesado Anuar en una entrevista exclusiva a ¡HOLA!. Solamente un año después de aquella escena de película, la pareja se comprometía en la fiesta de San Valentín de este año, a la que la periodista asistía engañada, pensando que se trataba de un festejo más por la festividad, sin saber que sería la cita más importante del resto de su vida.

