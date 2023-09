Como nunca, Sergio Mayer Mori se abre de capa sobre su ruptura amorosa: 'Me sigue doliendo mucho'

Ha sido un periodo de significativos cambios para Sergio Mayer Mori, quien retornó a México el mes pasado luego de su travesía por Sudamérica, donde pasó algunos meses por motivos laborales. Desde su regreso al país, el cantante se ha mostrado muy entusiasmado por reencontrarse con su hija, Mila, y poder afianzar los lazos que lo unen a su padre, Sergio Mayer, y sus hermanas, Antonia y Victoria, junto a los que se ha dejado ver en redes sociales disfrutando de divertidos paseos por la capital, a los que se ha unido Issabela Camil. En medio de esta nueva etapa, el también actor se abrió de capa para hablar de su ruptura con la modelo Raquel Chaves, así como del momento más frágil de su vida, del que salió avante gracias al apoyo incondicional de su familia, especialmente de su mamá, Bárbara Mori, quien fue la primera en percatarse de la complicada situación en la que se encontraba, según contó el protagonista de Rebelde.

Como pocas veces, Sergio se sinceró sobre el final de su noviazgo con Raquel, quien fue su pareja durante seis años hasta que a finales del año pasado tomaron la decisión de seguir sus caminos por separado: “Fue en diciembre esta ruptura, obviamente me ha dolido mucho, me sigue doliendo mucho. Es una persona maravillosa, que yo respeto mucho, que me enseñó muchísimo, que me encantaría seguir teniendo en mi vida, independientemente de que tipo de relación sea”, dijo el actor durante un encuentro con la prensa recuperado por el reportero Edén Dorantes.

El actor señaló que pese a lo doloroso que ha sido esta separación se siente afortunado por los aprendizajes que le ha dejado su relación con la modelo: “Le agradezco profundamente todo lo que me ha enseñado a lo largo de los seis años que estuvimos juntos, fue bastante largo, y así como fue de largo fue de doloroso, pero también él estar solo me ayudó mucho”, comentó antes de sincerarse sobre el difícil episodio que enfrentó: “Esta depresión por la que pasé me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de muchas cosas, y a cambiar estilos de vida, hábitos, relaciones amistosas”.

A corazón abierto, Sergio Mayer Mori habla de su hija Mila: 'Ella me ha enseñado mucho'

Sergio Mayer Mori sobre su momento más frágil

Además de abrir su corazón sobre su situación amorosa, Sergio ha querido abordar el complicado panorama que vivió en temas de salud mental y contó cómo fue que se percató de lo que estaba pasando: “Para empezar el estilo de vida que estaba llevando, eso ahí ya es una alerta roja, de repente dices: ‘¿Por qué me estoy durmiendo a las 4 de la mañana y me estoy levantando a las 3 de la mañana? Esto no es normal, ¿por qué no estoy viendo a mi familia? ¿Por qué cada vez que me marca mi mamá o mi papá o mis abuelos no les quiero contestar? ¿Por qué no quiero salir con mis amigos? ¿Por qué no quiero comer bien?’”, indicó señalando que es una situación que ha podido superar de la mano de su familia, “Todas estas cuestiones me llevaron a decir: ‘Me tengo que mover de lugar’. Soy una persona muy afortunada, tengo mucha gente que me ama, que me apoya personalmente. Mi mamá, por ejemplo, y pues he tenido las oportunidades que no mucha gente tiene, de que me extiendan la mano. Estoy muy agradecido con mi mamá, con mi papá, por eso me estoy acercando más a mi familia porque son los que están ahí al final del día”.

El cantante explicó que fue su mamá quien le expresó su preocupación al darse cuenta de la situación: “Más que pedir auxilio, soy muy afortunado, porque mi mamá fue la que se acercó a mí y me dijo: ‘No te veo bien’, yo a mi mamá no le puedo mentir”, comentó haciendo hincapié en lo mucho que le ha servido buscar ayuda profesional: “Me pusé a llorar y le dije: ‘No, mamá, la neta me siento muy mal’, y empecé también a tomar terapia, creo que eso es bastante importante, eso me ha ayudado muchísimo, me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, de cómo me la pasaba quejándome con toda la abundancia que tengo”.

