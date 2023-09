Galilea Montijo revela por qué ya no estará en el programa ¿Quién es la Máscara?

La versatilidad de Galilea Montijo frente a las cámaras de televisión es tal, que así como ha conquistado al público en su faceta de conductora del programa matutino Hoy, también ha ganado el aprecio de los televidentes gracias a su participación como presentadora de reality shows. Recientemente, la tapatía, quien en junio pasado cumplió 50 años de edad, triunfó durante su colaboración en la producción de La Casa de los Famosos, por lo que ahora sus fanáticos esperaban ansiosos verla en la conducción de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, proyecto del cual ya no formará parte, así lo confirmó Galilea, quien ha expuesto las razones detrás de esta firme decisión, la cual provocó incertidumbre entre el público que sigue de cerca su carrera.

Por qué Galilea no conducirá ¿Quién Es la Máscara?

En medio de la incertidumbre que generó la ausencia de Galilea en la nueva temporada del reality, la conductora puso fin a las especulaciones, dando a conocer el motivo por el cual ha hecho cambio de planes. Fue a través de una de sus historias en Instagram que Montijo conversó con Juanpa Zurita, dejando claro que no será más parte de ¿Quién es la Máscara? “Oye, te voy a extrañar. ¿Me vas a extrañar en la Máscara?”, se oye decir en los primeros segundos del clip, para luego explicar la situación que la orilló a proceder de esa manera. “Eso me pasó porque La Casa de los Famosos fue demasiado…”, dijo, a lo que Zurita respondió: “Fuiste demasiado exitosa”, refiriéndose a la aplaudida conducción de Montijo en ese reality, con el que dio muestra de su talento frente a cualquier proyecto televisivo.

Tras dejar claro en esa charla con el influencer que la intensa carga de actividades la llevó a replantearse su situación, Galilea también abordó el tema durante una de sus intervenciones en el programa Hoy, precisamente al presentar una nota del próximo estreno el 15 de octubre del programa. “Sí, los voy a extrañar, tengo mucho trabajo. Pero los voy a extrañar mucho porque es un gran, gran programa y dicen que esta temporada trae algo nuevo…”, explicó la tapatía, quien se ha tomado un tiempo para relajarse más de sus intensas actividades, disfrutando de esta etapa en la que además ha podido permanecer muy cercana a su familia, según ha dejado ver en diversas ocasiones a través de sus publicaciones en redes sociales.

Galilea, más unida a su hijo Mateo

Luego de su separación amorosa de Fernando Reina, la conductora ha replanteado su vida en varios sentidos. Por ahora, se enfoca de lleno en cuidar y estar pendiente de su hijo Mateo, con quien recientemente disfrutó de unas vacaciones, así lo dejó ver a través de sus redes sociales a principios de septiembre. Aunque no reveló el destino, la guapa tapatía mostró algunas fotos junto en compañía del niño a bordo de un vuelo, ambos sonrientes y muy felices por esa experiencia familiar. “¡Por fin! Vacaciones con mi amor del bueno…”, dijo en las primeras líneas de su publicación, en la cual reiteró el enorme cariño que tiene por él. “Mi fuerza, cualquier cosa por ti”, dijo enteramente ilusionada, haciendo evidente lo mucho que la maternidad llena su corazón de felicidad en estos instantes de cambios constantes en su vida, refugiada al mismo tiempo en sus diversos compromisos laborales.

A la par de todo, Montijo también ha reflexionado sobre sus prioridades en este instante, expresando su deseo por incursionar nuevamente en la interpretación, un terreno en el que se hzo conocida años atrás. “En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo”, señaló. “No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar”, sentenció durante su charla con People en Español, en la que también habló de la buena relación que mantiene con su ex. “En esta historia de Fer y mía no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, siempre van a ser mis hijos, entonces, no está padre inventar historias”, aseguró.

