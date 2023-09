Sasha Sokol confirma la sentencia y ampliación de la condena en contra de Luis de Llano

Con la firme decisión de hacer justicia por lo vivido años atrás, Sasha Sokol emprendió acciones legales en contra de Luis de Llano, con quien sostuvo una relación sentimental cuando ella tenía 14 años y él 39. Para dar debido procedimiento al caso que involucra al productor, a quien acusó de haber dañado su integridad psicológica y moral siendo menor de edad, la intérprete acudió a las instancias legales correspondientes, mismas que hoy han ratificado la sentencia en contra del realizador, así como ampliado los efectos de su condena. A través de un comunicado, la cantante pone al tanto a sus seguidores de los aspectos relevantes del proceso que ha cobrado interés mediático, frente a la postura hermética de De Llano, quien según se ha confirmado perdió la apelación que interpuso hace poco más de cuatro meses.

El contundente comunicado de Sasha Sokol

Fue la tarde de este 27 de septiembre que Sasha dio una actualización del avance en el caso, poniendo de frente los avances logrados en su denuncia hasta este momento. “Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada, sino que amplía los efectos de su condena…”, escribió la intérprete en las primeras líneas del texto difundido a través de las redes sociales. “Lo comparto con ánimo y esperanza porque tiene enorme relevancia para quienes fuimos víctimas de abuso infantil, ya que reconoce la ilegalidad y el daño que estos hechos causan, aunque hayan sucedido hace décadas”, apuntó.

Sasha puntualiza por qué ha procedido su denuncia

En otro punto de su comunicado, la también actriz se refirió a la reforma legal que ha permitido que su denuncia pueda ser atendida a pesar de la temporalidad, tratando de sentar así un precedente para quienes han atravesado por una situación similar. “La acción responsable de las autoridades judiciales se suma a la reforma realizada al Código Penal Federal -aprobada por unanimidad en el poder legislativo el pasado 11 de septiembre-, estableciendo que los delitos sexuales en contra de menores a nivel nacional ya no prescriben y, por tanto, pueden ser sancionados sin importar el tiempo transcurrido”, especificó Sasha, quien tomó la decisión de alzar la voz tras la entrevista que Yordi Rosado le realizó a De Llano en marzo de 2022 para su canal en YouTube, una charla en la que el creador del concepto musical Timbiriche abordó detalles de su relación sentimental con la intérprete.

Finalmente, Sasha se refirió a las acciones emprendidas por las autoridades al enfrentar este tipo de casos, destacando la importancia de emitir una denuncia. “Los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena; pero mientras las autoridades sigan cerrándoles las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados”, finalizó Sokol, quien de igual manera ha recibido el apoyo de sus seguidores, pendientes del curso de este proceso legal.

Sasha y su vida tras la denuncia

Más allá del curso legal que ha emprendido apoyada por sus abogados, Sasha reconoce las implicaciones personales que trae consigo atender esta situación pasada, sabiendo que a pesar del tiempo ha podido dar seguimiento a un asunto para ella pendiente. “Cuando denuncias te sientes atada irremediablemente a tu agresor. Pero no podía no hacerlo. Me tardé 38 años en atreverme a ver lo que me pasó. Ojalá el abuso hubiera terminado en el 88, pero es que sigue sucediendo hoy. Cada vez que habla de mí, es una forma de abuso… Por primera vez se estabiliza la verdad, por primera vez el juicio público cae en él. Pero el proceso legal es sólo una parte, mi trabajo personal continúa…”, explicó en una entrevista concedida al diario El País en mayo pasado, espacio en el que detalló parte de lo acontecido esos años de su vida, mientras se enfocaba a dar impulso a su carrera como parte de la agrupación Timbiriche.

