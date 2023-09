Sophie Turner y sus hijas se están hospedando en la casa de Taylor Swift en medio de la batalla legal contra Joe Jonas Mientras Sophie Turner y sus hijas deben permanecer en Nueva York por la batalla legal contra Joe Jonas, se encuentran hospedadas en la casa de Taylor Swift, ex del cantante

Lo que comenzó como un simple rumor de separación se ha convertido en una batalla legal entre Sophie Turner y Joe Jonas. La movilización mediática que se dio desde los primeros días, cuando incluso se pudo ver como nunca antes, a sus dos hijas, en una salida con su padre, parece haber virado hacia ellos, atrayendo todas las miradas hacia un caso puramente personal. Aunque Sophie fue enfática en mantener un estoico silencio y ni siquiera emitir alguna declaración después de aquel comunicado que la pareja emitía en conjunto para confirmar su divorcio, ha sido a través de la denuncia que su equipo legal ha interpuesto en contra del cantante que se ha podido saber mucho más del caso, haciendo evidente que las cosas iban más allá de lo que se filtraba en aquellos primeros reportes que se atribuían a una persona cercana a la pareja. Los abogados de la actriz dejaron claro que se enteró por la prensa de la solicitud de divorcio que Joe ingresó en el estado de Florida, cuatro días después de que comenzara el trámite y solo quince días después de una pelea que habían tenido. En esta denuncia, el punto principal era la retención de los pasaportes de las niñas por parte de Joe, explicando que la pareja había acordado que se mudarían a Reino Unido alrededor de estas fechas. Ante esto, no faltó la respuesta por parte de un vocero de Joe, negando el desconocimiento de Sophie sobre el proceso de divorcio y apuntando a que un juez en Florida había ya prohibido la remoción de las niñas del país. En medio de esta controversia, la pareja se encuentra en una tensa calma esperando la primera audiencia a la que han sido citados, mientras saben que de momento ninguno de los dos puede sacar a sus hijas de Nueva York, a espera de tener una solución legal a su conflicto. Mientras esto sucede, algo ha sorprendido, y es que se ha descubierto que Sophie y sus hijas se están hospedando en el lugar menos esperado…la casa de Taylor Swift.

La estancia de Sophie Turner en casa de Taylor Swift

En medio de lo que se ha convertido en un enfrentamiento poco esperado, Sophie ha sido completamente estratégica con sus movimientos, sin dar ningún tipo de declaración, ha sido su silencio lo que ha hablado. Una de las sorpresas más grandes fueron las dos apariciones que tuvo con Taylor Swift, quien hace varios años fuera novia de Joe, a quien dedicó dos de sus famosas canciones. A pesar de que no se tiene registro de que antes de esto haya habido una amistad entre las famosas, en más de una ocasión Sophie hizo pública su admiración por la ex de su entonces marido. Más allá de esto, solo se tenía reporte de una aparición en conjunto cuando ambas coincidieron en el show de Graham Norton, pero todo apunta a que ahora hay una verdadera relación entre ellas.

Para muestra, las imágenes de paparazzi que han dejado claro que en estos días en los que Sophie se ha visto obligada a permanecer en Nueva York -fuera de sus planes-, Taylor le ha ofrecido su famoso departamento. Tanto Joe como Sophie han sido vistos en estos días paseando por las calles de la Gran Manzana con sus hijas, por separado, pero lo que ha llamado la atención es que Sophie lo ha hecho dejando el apartamento de la cantante de All Too Well.

En un inicio se vio a Sophie dejando el hogar de Taylor con sus dos hijas, lo que hizo pensar que bien podrían haber estado de visita, pero ya se ha visto a la actriz de Game of Thrones en otras ocasiones dejando el apartamento también en solitario, lo que ha hecho evidente que se está hospedando ahí mientras espera la primera audiencia de su caso. Ha de recordarse que este fin de semana Taylor estuvo en Kansas City para asistir al partido de Travis Kelce, por lo que todo apunta a que Sophie y sus hijas pasaron unos días en su apartamento en solitario.

El otro desencuentro de Joe y Sophie

Si por el momento, la ex pareja se encuentra disputando los detalles de la ubicación de sus hijas como parte del acuerdo de custodia, desde aquel comunicado de un vocero de Joe se dejaba ver de forma velada que la intención final de este proceso era llevar el trámite de divorcio a otro lugar fuera de Florida, en donde habían vivido desde hace un par de años. Esto fue reafirmado en la corte de Miami, en donde el abogado de Jonas, Thomas Sasser, quien dejó claro en su audiencia con el abogado de Sophie, que consideran que la intención de la actriz es llevar el juicio de divorcio a Reino Unido, en donde ella nació. El abogado de la británica no respondió a esto, según reporta TMZ.

De momento, lo que sucederá con este caso se encuentra en el aire. Este miércoles, el juez que lleva el caso en la corte de Miami apuntó a que seguirá la decisión del juez federal sobre el caso. Esto significa que, si la corte federal decide que el caso se lleve a cabo en Estados Unidos, él estaría encabezándolo, mientras que si se considera otra cosa, esto podría llevarse a Reino Unido.

