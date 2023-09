Julio Iglesias celebra con ¡HOLA! su 80 cumpleaños

Apenas hace unos días, Julio Iglesias celebraba ocho décadas de vida, en un momento en el que su leyenda está más viva que nunca y su vida sigue siendo protagonista de titulares alrededor del mundo. Mientras muchos siguen soñando con Hollywood, el escenario del Carnegie Hall o protagonizar las portadas a lo largo del planeta, Julio ha hecho esto y más. A pesar de esto, la celebración ha sido una discreta, en la intimidad de su casa de Bahamas, en donde vive alejado de la escena pública desde comienzos del 2020. Ahí, su esposa Miranda y sus hijos le cantarán el Cumpleaños feliz, a la más pura usanza española, para conmemorar el día en el que esta leyenda viva conmemora un cumpleaños tan especial. Mientras Julio pasó este día en la privacidad de su hogar, en ¡HOLA! se ha querido celebrar a lo grande la vida y los éxitos del representante de la música española más internacional, el hombre que se ha convertido en todo un ícono sobre los escenarios. En este número de ¡HOLA!, ya disponible, el español más universal nos escribe una emotiva carta en la que hace un balance de su vida.

“Yo no nací para ser cantante; en realidad no sé para qué nací, pero sí he tenido muchísimas circunstancias en mi vida, que han cambiado todo”, escribe Julio en esta emotiva carta. Como él mismo reflexiona, su camino lo llevaba para otro lado, iba para abogado, también era todo un crack del balón, sus sueños en el Real Madrid se veían frustrados con un accidente automovilístico, pero la vida le tenía guardada una sorpresa. En 1968 saltó a la fama después de ganar el Festival de Benidorm. La canción La vida sigue igual le abría las puertas del mundo, y sería solamente el inicio de una historia que lo llevaría a todos los rincones con su música, carisma y talento.

