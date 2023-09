La emotiva carta de perdón que Galilea Montijo le dedicó a su papá

Con el mismo entusiasmo con el que participa en las dinámicas divertidas que organiza la producción del programa Hoy, esta mañana, Galilea Montijo se adentró a un ejercicio que les puso Diego Di Marco para trabajar el perdón. Sincera, la conductora abrió su corazón y habló de uno de los temas que más marcó su vida: la ausencia de su papá. Aunque, en los últimos años de vida de don Gustavo Montijo, quien lamentablemente falleció hace dos años en la pandemia del Covid, decidió darse una segunda oportunidad con la mamá de Galilea Montijo, la presentadora nunca pudo construir una relación con él, razón por la que decidió hablar de cómo manejó la falta de una figura paterna en la niñez. Para ejemplificar un poco de cómo ha sanado ese tema, Galilea leyó en vivo un escrito en el que encontró las palabras precisas para dedicarle a su papá a quien, aseguró, no le guarda rencor.

La ausencia de su papá

Como pocas veces, Galilea confesó sus sentimientos hacia el hombre que, de alguna manera, forjó, con su ausencia, su personalidad: “No, me hizo muy dura, me hizo muy fuerte, probablemente a mi niñita sí, a Galilea la mujer, no”, respondió cuando Di Marco le preguntó si nunca había necesitado un abrazo de su padre. La presentadora aseguró que, a su manera, ha perdonado a su padre: “A lo mejor sí le hizo falta a mi niñita, de grande no sé porque si lo hubiera tenido, probablemente no me hubiera vuelto la persona que soy, fuerte, muchas veces dura, pero, sobre todo, soy muy frontal, eso lo aprendí de niña y no sé si me hubiera gustado ser otra persona a la que soy”, explicó Galilea.

La carta del perdón

La conductora del matutino aprovechó este momento para leer una carta que encontró en internet, en la que encontró las palabras precisas para perdonar a su padre y que, según contó, compartió con su mamá quien siempre echó de menos el hecho de que, en vida, no pudieron construir una relación padre e hija: “Te perdono papá como mujer y como niña, porque nunca pude ser tu princesa, porque nunca tuve tu protección. Te perdono por vivir tan ausente, por hacerme buscarte en cada mirada masculina. Te perdono, porque sé que estaba más herido que yo, que fue así tu capacidad de entendimiento, que la insuficiente no era yo. Te perdono papá, así lo merezcas o no, pues el rencor duele y el amor sana y yo ya estoy sanando. Te perdono”, leyó.

Ante la ausencia de su papá en casa, Galilea tuvo que hacer frente a las necesidades del hogar y fue desde muy joven que se prometió apoyar a su mamá a quien, desde entonces, es una de las figuras más importantes en su vida: “Es para que mi mamá entienda que no tengo nada qué perdonar a un señor que no conozco, pero mi niñita sí lo perdona”, confesó al final de la dinámica. Hace un año, en el programa Netas Divinas, Galilea compartió con la audiencia por qué, a pesar de que su papá regresó, la conexión nunca pudo darse: “Yo nunca tuve una relación con él, nunca estuvo y yo le decía a mi mamá: ‘Es que tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí, que no estuvo en mi vida’. Ahora que soy mamá, menos lo entiendo, ¿Por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada? y regresa 50 años después a querer que seamos una familia, pero yo no lo conozco, no tengo nada qué perdonar”, confesó.

El último gesto de Galilea a su papá

En agosto de 2021, después de compartir con el público de Hoy la noticia del lamentable fallecimiento de su papá, Galilea platicó con la prensa a las afueras de Televisa donde contó que, a pesar de que no tenía comunicación con su papá, sí lo apoyó económicamente durante la enfermedad que terminó por arrebatarle la vida: “Es más que sabido, mi mamá siempre fue una mamá soltera, yo a los 18 años ya estaba acá en México, él hace 10 años decidió regresar con ella, yo le dije: ‘Mamá, yo te apoyo, para mí, tú felicidad es lo primero, yo soy una mujer hecha y derecha y siempre voy a respetar tus decisiones y así fue siempre’. Hasta el último momento, Dios me dio la oportunidad de ver por ellos siempre hasta donde pude, me parte el corazón ver a mi mamá destrozada”, aseguró.