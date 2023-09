Ben Affleck y Jennifer Garner vuelven a dar muestra de su complicidad en nuevo encuentro

En más de una ocasión, Ben Affleck y Jennifer Garner han dado muestra de los buenos términos en los que ha quedado su relación, a poco más de ocho años de haber firmado su divorcio. Y es que a pesar de las circunstancias en las que se dio su separación, ambos han tomado con madurez el hecho de que sus vidas siempre estarán unidas a través del amor que tienen por sus tres hijos: Violet, Samuel y Seraphina, así como por el cariño mutuo que prevalece intacto desde aquellos tiempos en los que fueron pareja. Algo que ha quedado en claro recientemente, luego de que los actores fueran captados, en compañía de Seraphina, en un momento muy familiar, el cual fue sellado por un efusivo abrazo entre ellos, el cual no pasó desapercibido por sus fans. De hecho, Ben y Jennifer han vuelto a acaparar titulares, pues nuevamente fueron vistos juntos paseando el auto del actor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer y Ben, unos ex bien avenidos

De acuerdo con el Daily Mail, Garner y Affleck fueron vistos juntos en el auto del actor, luego de que se encontraran en cierto punto y Ben decidiera darle un aventón a su exesposa. Por lo que se puede observar en las imágenes, los dos actores se les vio convivir cordialmente durante el trayecto, evidenciando su buena relación. Eso sí, a diferencia de la vez pasada, en esta ocasión no hubo abrazo de por medio, pero sí una discreta charla y una evidente complicidad, la cual solo se ha fortalecido con el paso de los años y por el bien de sus tres hijos.

¿Quiénes son las parejas de Jennifer y Ben?

Cabe destacar, que tras su separación y posterior divorcio, Jennifer Garner y Ben Affleck han rehecho sus vidas al lado de sus respectivas parejas. La actriz mantiene un discreto romance, desde 2018, con el empresario John Miller, quien a su vez mantiene una buena relación con Ben, algo que ha quedado las veces en las que han llegado a coincidir en el mismo lugar, pues suelen saludarse con cierto afecto. Por su lado, el intérprete actualmente está casado con Jennifer Lopez, con quien decidió darse una segunda oportunidad, luego de su sonado romance a inicios de los 2000, la cual terminó con un compromiso cancelado y con los corazones rotos de muchos de sus fans que soñaban con verlos llegar al altar, un sueño que se les hizo realidad casi 20 años después.

VER GALERÍA

¿Por qué Jennifer Garner prefiere mantenerse al margen de la vida de su ex?

A pesar de que llevan una relación cercana y de mucha confianza, luego de haber compartido sus vidas por más de 10 años, Jennifer Garner y Ben Affleck han procurado mantenerse al margen de lo que sucede en sus respectivas vidas, especialmente a nivel sentimental, tal y como lo comentó la intérprete hace unos meses, luego de que fuera cuestionada acerca de los memes que surgieron a raíz de la entrega de los Grammys de este año, una ocasión en la que Ben fue el acompañante de su esposa, Jennifer Lopez, y en donde fue captado en más de una ocasión con un semblante poco optimista. Sobre este tema, Garner fue muy clara, pues se encargó de dejar en claro que, pese a que mantiene una buena relación con Ben, prefiere no estar al tanto de lo que sucede en su vida o de lo que se dice de él en los medios. “Realmente trabajo duro para no ver a ninguno de nosotros en la prensa”, dijo Garner en entrevista con la revista australiana Stellar. “No me hace sentir bien, incluso si es algo bueno acerca de uno de nosotros”, agregó.

Con total sinceridad, la actriz de películas como Juno ahondó en el tema para recalcar que no le gusta ver nada de lo que se publica sobre la gente que quiere, por lo que procura hacer caso omiso a este tipo de publicaciones. “Solo trato de olvidar que estoy ahí fuera de alguna manera, y lo mismo con cualquier persona que amo”, detalló Jennifer. “No necesito ver a nadie en mi familia convertida en un meme. Aunque estoy seguro de que es bastante digno de meme, ¡sí!”, admitiendo que aquel momento de Ben en los Grammys sí que daba mucho material para muchos memes.

VER GALERÍA