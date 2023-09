Entre estrellas de Hollywood, Aislinn Derbez disfrutó del desfile de Dior en París

Después de vivir al máximo su primera experiencia como invitada a la Fashion Week de Milán, donde disfrutó en la front row de Roberto Cavalli y Elissabetta Franchi, Aislinn Derbez volvió a hacer sus maletas y en compañía de la stylist, Jessica Marmolejo, viajó a París para el arranque de la Semana de la Moda en la capital francesa. Vestida para brillar, la actriz acudió como invitada al desfile de Dior donde también vimos disfrutar desde la primera fila a Rosalía, Jennifer Lawrence y Jenna Ortega. Como lo ha estado haciendo, Aislinn compartió con sus seguidores su getting ready para el runway donde Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, presentó los 79 looks que conforman la colección primavera-verano 2024 de la firma. Tras conocer la propuesta de la firma para la próxima temporada, Aislinn Derbez se sumó a la lista de celebridades que acudieron a la fiesta posterior en la que tuvo la oportunidad de conocer a famosos que, como ella, se sumaron al arranque de la Fashion Week París.

Su encuentro con las estrellas

Gracias a las historias de Instagram que compartió vimos cómo, esta vez, además de disfrutar de las prendas que desfilaron sobre la pasarela, también se mostró sorprendida con la cantidad de celebridades con las que coincidió en el inicio de la Semana de la moda, donde, tras la pasarela, coincidió con la actriz Anya Taylor-Joy con quien, a sabiendas de que habla perfecto español, al haber crecido en Argentina, se le vio platicando amenamente con Aislinn. Otro famoso con el que la vimos posar fue Robert Pattinson, con quien tuvo su foto del recuerdo. La mexicana, tampoco se resistió a acercarse a Jenna Ortega, quien saltó a la fama por su reciente papel de Merlina en la famosa serie de Netflix. Además, también compartió un clip en el que compartió detalles del desfile como lo cerca que estaba de La Rosalía durante quien se sentó justo enfrente de donde le tocó a ella. La actriz disfrutó en compañía de dos mexicanas que también se dieron cita en el evento: Karla Souza y Fabiola Guajardo quienes, también dieron lecciones de estilo con sus atuendos firmados por Dior

El look de Aislinn en Dior

Durante el arranque de la Fashion Week en París, Aislinn partió plaza en el desfile de Dior con un elegante, pero revelador vestido, envolvente de la firma, con el que mostró su lado más sensual gracia a la abertura de infarto del diseño en la pierna izquierda. Para complementar este look, eligió el bolso Lady Dior, bordada con delicadas piedras en tono gris, y unas estilosas sandalias negras con cintas y unas gafas, también de la casa de moda francesa. Según mostró en su getting ready, también utilizó productos de Dior para el maquillaje natural que llevó al desfile y que complementó con el aroma del perfume Jadore y un peinado wet look, un detalle que con el que coronó este sofisticado outfit con el que, la mexicana acaparó miradas a su llegada al desfile donde algunos fans la reconocieron y le pidieron tomarse algunas fotos.

Para Aislinn formar parte de este tipo de eventos ha sido fascinante, así se lo confesó a sus seguidores hace unos días cuando admitió que se encontraba muy emocionada de poder vivir esta experiencia en Milán y ahora en París: “Es mi primera vez en Fashion Week y estar aquí, definitivamente es un sueño cumplido. Fashion Week para mí representa la celebración de la intersección del estilo y la autoexpresión; un escaparate cautivador donde el arte de la moda se entrelaza con el poder de la individualidad y nos recuerda que la moda es un lenguaje de autoexpresión que nos permite abrazar nuestra creatividad y autenticidad. Cada día me importan más las decisiones que tomo de todos los aspectos de mi vida, incluyendo el cómo me visto; elegir un estilo en particular es sumamente importante para expresarle al mundo lo que nos gusta ser”, comentó hace unos días en Instagram

La propuesta de Aislinn y su stylist

Desde hace un tiempo, Aislinn Derbez ha comenzado a poner especial atención en los looks que utiliza sobre la alfombra roja donde, de la mano de Jessica Marmolejo ha conseguido consolidar su estilo. Entre las propuestas de la actriz sobre las alfombras rojas destaca la utilización de prendas de segunda mano, un guiño a la conciencia social en cuanto a la industria de la moda: “Tenemos esta idea de que para verte bien tienes que gastar mucho dinero y comprar de diseñador. Ahorita con mi stylist tenemos esta onda de por qué no combinar la ropa de segunda mano, con diseños mexicanos y marcas súper lujo. Es para incentivar la creatividad, para promover que no es necesario que gastes mucho, el día que me vieron en Dior, mis pantalones costaron 10 dólares y la bolsa Dior, claro que se puede”, comentó durante la alfombra roja de la tercera temporada de De Viaje con los Derbez, en abril pasado.