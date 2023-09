Angelina Jolie confiesa que sus hijos la salvaron de ‘un lugar oscuro’

Hay algunas celebridades que son tan conocidas que pareciera que se sabe todo sobre sus vidas, cuando en realidad, lo que dejan ver es realmente lo mínimo de lo que pasa de puertas adentro. Eso es lo que pasa con Angelina Jolie, quien a pesar de contar con un altísimo estatus en Hollywood y compartir seis hijos con una de las estrellas más grandes del planeta, de su propia boca se escucha muy poco y siempre en medida de lo que ella misma quiere transmitir. Se le puede ver casi a diario en las calles de las ciudades más importantes del planeta, usualmente acompañada por uno o dos de sus hijos, pero lo que se sabe de su vida personal, suele ser filtrado a través de la batalla legal que mantiene desde su separación con Brad Pitt. Hay una serie de información que ella misma nunca ha comentado, que solamente se conoce por los enfrentamientos que sus abogados tienen con los del actor, haciendo el tema de acceso público a través de la corte. Pero esta vez, en el entorno del lanzamiento de su propia línea de ropa, Angelina ha decidido abrirse de capa para profundizar sobre su experiencia con la maternidad. Como es bien sabido, Angelina adoptó a sus tres hijos mayores, para después tener de forma biológica a los tres menores, formando una numerosa familia con Brad Pitt. Ante su separación, la actriz se ha volcado, principalmente, en su faceta de madre, así como en unos cuantos proyectos como actriz, otros más como directora, y su conocida labor como activista, papeles que ha querido compartir con los chicos, quienes han heredado de su madre la naturaleza trotamundos, viajando alrededor del globo de manera constante.

Los hijos de Angelina Jolie, su salvación

Ha sido durante su reciente entrevista con Vogue, que Angelina dijo: “Tenía 26 (años) cuando me convertí en madre. Mi vida completa cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente”. En otras ocasiones, Angelina ha hablado del momento en el que conoció a Maddox, su primogénito, mientras se encontraba filmando Tomb Raider en Camboya, despertando en ella un instinto maternal que la llevó a adoptarlo. “Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero (que sea) un lugar seguro para ellos y (les dé) esa estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo tomar tantos aspectos diferentes de nuestra familia”, explicó.

A pesar de que no se refirió directamente a su separación con Pitt, sí admitió: “No siento que haya sido yo misma por una década, de alguna manera, sobre lo que no quiero profundizar”. Eso sí, a pesar de este episodio de oscuridad en su vida, explicó: “Teníamos mucho qué sanar. Todavía estamos encontrando nuestro camino”.

La nueva aventura de su vida

Como suele suceder, esta entrevista la ha dado en el marco del nacimiento de su nueva línea de ropa, la cual llega como un nuevo capítulo. “No quiero ser una gran diseñadora de modas, quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso. Estoy esperando cambiar muchos aspectos de mi vida. Y éste es un paso adelante para mí”. Al parecer, como lo que suele hacer, este proyecto también tiene un trasfondo humano para la actriz. “A veces la forma en la que te vistes dice, ‘No te metas conmigo, traigo puesta mi armadura’. Pero quiero que una mujer se sienta lo suficientemente segura para poder ser suave. Después de que pasé por algo en lo que me lastimaron, mi terapeuta me preguntó si intentaría ponerme ropa fluida. Suena tonto, pero asumí que pantalones y botas proyectaban un look ‘más duro’, una yo más fuerte. ¿Era lo suficientemente fuerte para ser suave? En ese momento, no. Me sentía vulnerable. Ahora me pregunto si…”.

En esta franca conversación, la actriz también dejó claro cómo se embarca en el mundo de la moda: “No sé cuál es mi estilo, porque todavía estoy comprendiendo quién soy a miss 48 años”. En esta misma línea, confesó: “No le digo a mis hijos cómo vestir. Incluso cuando eran pequeños, solo ponía cosas enfrente de ellos. Nadie tiene que ir a ningún lugar que no quiera ir, y si no se quieren arreglar, no tienen que hacerlo”.

