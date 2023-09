Sincera, Lucerito Mijares revela cómo vivió el divorcio de sus padres

Desde que decidieron tomar caminos separados, Lucero y Manuel Mijares han establecido un ambiente estable y de confianza para criar a sus dos hijos, plenamente conscientes de que mantener una cercana amistad les ha permitido fortalecer el vínculo que los une como familia, algo que también tiene muy claro Lucerito Mijares, quien se ha mostrado agradecida por la excelente relación que han construido sus famosos padres a lo largo de más de dos décadas tras el anuncio de su divorcio en 2011, noticia que en su momento cimbró al mundo del espectáculo. Sobre este tema, la hija menor de los cantantes se abrió de capa para recordar cómo fue que vivió la separación de sus papás, un proceso por el que la expareja atravesó bajo los mejores términos, según ha dejado saber la joven actriz, que tenía apenas seis años de edad cuando los artistas decidieron ponerle punto final a su matrimonio de 14 años.

Las declaraciones de la hija de Lucero y Mijares sobre el divorcio de los cantantes

Siempre sincera ante el público, Lucerito señaló que nunca atestiguó alguna discusión de sus padres e indicó que pese a su ruptura los artistas manejaron la situación en un contexto de total cordialidad: “Yo tenía seis años, entonces la verdad que no me acuerdo de mucho. No me acuerdo de haber visto alguna pelea o discusión, las hubo porque pues en todas las parejas las hay, pero creo que eso es lo padre, que no nos dieron a notar estas peleas a José (su hermano) y a mí”, comentó la también cantante durante su participación en el canal de YouTube de Anette Cuburu, junto a quien se unió hace unos días en una franca entrevista en medio del significativo momento que vive en su carrera con el éxito de El Mago, su primera puesta en escena.

Sobre su dinámica familiar

Tras señalar que ni ella ni su hermano resintieron el divorcio de sus papás, la actriz mencionó que uno de los aspectos que hizo esto posible fue la cercanía de la casa de Lucero con la de Mijares, así como la apertura que ambos siempre han tenido en temas de coparentalidad: “Como son vecinos, creo que es mucho más fácil transportarse de una casa a otra, y creo que lo más fácil ha sido que mis papás han sido muy libres”, dijo resaltando que la convivencia se ha dado de manera natural sin tener que establecer acuerdos, “No hay esta pelea de: ‘Este fin se quedan conmigo y este fin contigo’ (...) Mi hermano tiene todas sus cosas allá, yo tengo todas mis cosas acá, la verdad es que está súper tranquilo eso”.

Refiriéndose a las reacciones mediáticas que generó años atrás el rompimiento de los cantantes, Lucerito recordó una reciente conversación con unos amigos cercanos a su papá que le hicieron ver de la sólidez que tenía el matrimonio: “Obviamente a mucha gente sí le pudo haber asombrado bastante… justamente ahorita me contaban unos amigos de mi papá que nunca pensaron que se iban a divorciar, pensaban que eran la pareja perfecta y que se amaban para siempre, y pues resulta que no, ¿cómo da vueltas la vida?”.

Orgullosa del legado artístico del que forma parte, la joven confesó que le costó años percatarse del peso que conlleva su nombre: “No hace mucho (que me di cuenta), hace como dos-tres años me empecé a dar cuenta que estaba muy cañón (...) Me encanta mi nombre, creo que estaban pensando antes ponerme Andrea, no sé, un nombre un poco más común en este país, no hubiera sido que llamara tanto la atención”, añadió aclarando que está feliz con la decisión de sus papás, “Siento que es un nombre fuerte”.

