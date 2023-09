La exesposa de Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, ya no oculta su amor Después de confirmar su divorcio con Rodrigo Cachero, Adianez Hernández muestra su cercanía con el ex de Larisa Mendizabal en redes

Tras el revuelo mediático que generó el divorcio de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, luego de 11 años de relación, cinco de casados y dos hijos en común, los involucrados en esta historia poco a poco retoman sus vidas. Luego de admitir en un video que compartió en su cuenta de Instagram la relación extramarital que sostuvo con Agusto Bravo, Adianez Hernández ya no oculta su cercanía con la ex pareja de Larisa Mendizabal, mamá del primogénito de Cachero. Después de que hace unos días se difundieran en el programa Venga la alegría, las primeras imágenes de la conductora y el ex de Mendizabal en una fiesta infantil a la que asistieron, de acuerdo con la versión de la periodista Flor Rubio, como pareja, ahora es la ex participante de Survivor quien hizo un guiño en redes sociales a Bravo.

Las interacciones en redes

En las últimas horas, Adianez y Agusto han decidido ya no ocultar su cercanía, al menos en Instagram, donde, si bien ya se seguían desde antes de que ocurriera la ruptura entre Hernández y Cachero, ahora, interactúan desde otro lugar. Renovada, tras la tormenta mediática que representó para ella el anuncio de su divorcio, ayer, Adianez compartió en su feed una imagen en la que presumió el tatuaje que lleva en la muñeca derecha con la frase “Vibra bonito”, que musicalizó con la canción de Kany García, Mi plan de vida, que reza en la estrofa que eligió: “Quiero ser la jugada con la que ganaste una vida plena”. Para rematar, la presentadora escribió como descripción: “Sean felices”, un comentario que provocó la reacción de más de 6 mil de sus seguidores, entre ellos, Augusto Bravo quien, con un like, mostró su apoyo a Adianez.

Pero Augusto no es el único que se manifestó en las redes sociales de Adianez. Por su parte, ella fue a la última imagen de él en Instagram para reaccionar a una foto en la que Bravo aparece en el Hark Rock Stadium de Miami, donde acudió a un partido de los Dolphins. La presentadora no sólo le dio like a esta imagen, sino que también publicó emojis de aplausos en los comentarios, gesto al que Augusto reaccionó con un me gusta. Echando un vistazo al perfil de la conductora, se aprecia que, desde junio de este año, no hay foto de Adianez en la que Bravo no haya reaccionada con un like, mientras que, en la cuenta de él, hay interacciones de la presentadora en sus fotos desde noviembre del año pasado.

En busca de su felicidad

Aunque hace unos días, Augusto Bravo se negó a confirmarle a la cámara de Ventaneando su relación con la ex esposa de Cachero, ambos han ido dando pista que apunta a que, tras concluir con sus respectivas relaciones, se están dando una oportunidad en el amor de manera oficial. La semana pasada, luego de que todo los involucrados en esta situación hablaran públicamente, Adianez reapareció en Tik tok para contarle a sus seguidores una anécdota que le ocurrió en un evento al que acudió como conductora, que la dejó reflexionando sobre su futuro: “Al final, una señora que se acercó conmigo, me abrazó y me dijo: ‘Adi estoy contigo, sé feliz’. Se me apachurró mi corazoncito, de ver que todavía hay seres humanos reales y no nada más inventados en redes sociales, tirando hate, sino deseando todo lo lindo. Gracias”. Todo apunta a que Adianez tomó en cuenta las palabras de la señora y ha decidido ser feliz junto a Agusto Bravo.

Adianez confiesa que está enamorada

En el clip en el que Adianez confirmó su divorcio de Rodrigo Cachero, reconoció que, durante su indiscreción, habían surgido sentimientos hacía Bravo: “No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré”, comentó. Tras admitir su responsabilidad en esta ruptura, puntualizó que su matrimonio no estaba pasando por su mejor momento: “Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebres y que con amor se superan en las relaciones, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites, superarlo es muy difícil y el amor se desgasta. Claro, hay que hablar las cosas antes de convertir todo esto en esta bomba que se convirtió. Yo reconozco sí, mi parte de los hechos, reconozco que lo hice mal, estoy muy apenada y me duele muchísimo todo lo que hice y me duele no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado”, comentó la presentadora quien también ofreció una disculpa a Larisa Mendizabal, ex pareja de Bravo.