La firme decisión por la que Claudia Álvarez no mostrará más a sus hijos en redes

Desde el nacimiento de su hija Kira, de 3 años de edad, y hasta la llegada de sus mellizos, Billy y Clío, de 1, Claudia Álvarez se mostró muy abierta a compartir fotografías de sus bebés así como algunos videos de la convivencia en familia. Gracias a estas publicaciones, sus seguidores en redes sociales pudieron ser testigos de lo mucho que han crecido los niños y de la faceta en la maternidad de la guapa actriz, quien finalmente tomó la decisión de no mostrar más a sus hijos, una situación no ignorada por sus fans, ávidos por conocer las razones detrás de esta medida acatada por la intérprete. Con total seguridad, la protagonista de telenovelas como Vencer el Desamor habló de los motivos que la llevaron a cambiar de opinión, convencida de que de ahora en adelante el rostro de sus hijos no se verá más en fotos o clips.

Claudia Álvarez despeja las dudas

Activa como suele ser en las redes, Claudia sostuvo una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans. Fue en ese instante que una seguidora no pasó por alto la ausencia de publicaciones de la actriz junto a sus pequeños, como solía ocurrir meses atrás. “¿Cómo están los tres bebés? Siento que no he visto nada de ellos”, escribió la fanática, quien recibió una respuesta contundente de la intérprete. “No, ya no has visto nada porque ya lo que he subido ha sido sin que se les vea la carita, porque ya tomé la decisión de no subir a mis hijos, a ninguno de los tres…”, dijo, marcando así un antes y un después en esta dinámica que sostuvo desde su debut como mamá. “Las fotos que están en mis redes, pues ya están, no las voy a borrar. Ellos van a seguir creciendo, van a cambiar”, agregó. De esta manera, la también esposa de Billy Rovzar buscará proteger a sus hijos, atenta en todo momento en brindarles un entorno de estabilidad y armonía.

El principal motivo de Claudia para no mostrar más a sus bebés

Ante la fuerte curiosidad de sus seguidores en la red, Claudia fue muy directa al abordar las razones por las que tuvo este cambio de pensamiento, sintiéndose más segura de proceder de esta manera por una fuerte razón. “Siempre que subía fotos de mis hijos, había algo como que decía: ‘Ay no’ y hay gente muy mala, si el mundo fuera diferente yo sí se los quiero presumir, si son los hijos más hermosos del mundo, pero ya las fotos que suba con su carita y todo, van a ser en privado para mis amigos y gente que conozco, ya nada de nada...”, agregó al responder a los usuarios, con quienes suele interactuar de manera recurrente, abordando diversos temas de su vida personal, tanto de su matrimonio como de su faceta en la maternidad.

Así mismo, Claudia ahondó en sus palabras para describir el sentimiento que le generó en algún momento el hecho de compartir fotos de sus hijos, una especie de inseguridad por la que actuó de manera inmediata. “Ya no me gustó, siempre sentía algo en mi corazón, no le hacía caso, porque decía ‘están hermosos, véanlos’, y ya no quiero. Se acabaron, todo por su seguridad y por evadir a esta gente mala, malvada”. Recordemos que meses atrás, la actriz solía mostrar parte de su día a día en familia junto a sus pequeños, incluso sorprendiendo con algunos posados en familia, los cuales le merecían todas las felicitaciones y buenos deseos de sus fieles seguidores.

La vida de Claudia como mamá y actriz

Desde su debut en la maternidad, Claudia ha tenido muy claro que su familia es la prioridad. Aún así, ha podido consolidar un equilibrio para poder trabajar en lo que más le apasiona, los escenarios, y cuidar al mismo tiempo de sus bebés. “Me parto en mil, me faltan horas en el día y sí he tenido ataques de ansiedad, pero dejando de futurear y viviendo el presente es lo que más me ha ayudado. Soy muy organizada con mis tiempos y trato de no poner ya mil cosas en el día, para dar prioridad a lo que es más importante para mí. Ahora con el trabajo tengo poco tiempo libre que le dedico a mis hijos y a estudiar (y a contestar sus preguntas)”, dijo en una interacción con sus fans en Instagram.

