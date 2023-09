Travis Kelce rompe el silencio sobre la aparición de Taylor Swift en su partido

Después de semanas de especulaciones y rumores, desde que Travis Kelce contara divertido que había quedado decepcionado de no poder darle a Taylor Swift una pulsera con su teléfono durante su concierto en Kansas City, la gran sorpresa llegó este fin de semana cuando la cantante apareció en el Arrowhead Stadium para ver el partido del tight end de los Chiefs. Como el mismo Kelce había revelado apenas unos días antes, él había puesto la bola en la cancha de Swift, invitándola a verlo en el mismo escenario en el que ella se había presentado, lo que nadie veía venir es que ella le iba a tomar la palabra. Desde entonces, se ha dado una oleada de reportes. No solo los Swifties se encuentran completamente al pendiente de lo que pasa entre estos dos, sino que los seguidores de la NFL también se han volcado al romance. Y es que los reportes de lo que sucedió después del partido -un paseo en el auto clásico del jugador, una cena en privado y más tarde una salida a un club con los amigos y familia de Kelce- hablaban de una familiaridad mucho más amplia que una mera aparición en un partido. En medio de todo tipo de comentarios sobre lo que está sucediendo entre los famosos, ha sido Kelce quien ha querido romper el silencio y qué mejor que hacerlo en el lugar en el que comenzó todo, el podcast que tiene con su hermano. Como se sabe, fue en New Heights en donde Travis le contó a su hermano Jason -jugador de las Águilas de Philadelphia- que había tenido intención de conocer a Taylor durante la presentación del Eras Tour en Kansas, sin éxito, por lo que en su nuevo episodio, no podía dejarse de abordar el tema de la aparición de Taylor en el estadio para ver su partido. Por supuesto, Jason, quien a modo de broma había dado todo tipo de declaraciones sobre los rumores que ligaban a su hermano menor con la cantante, no iba a dejar pasar la oportunidad de burlarse de él cuando de este tema se trataba.

¿Qué dijo Travis Kelce sobre Taylor Swift?

A sabiendas de que mucha gente llegaría a este episodio del podcast que cuenta con más de un millón de suscriptores en busca de pistas de lo que está pasando, los hermanos hicieron todo tipo de referencias a la situación desde el título y al comienzo del show. Después de recorrer por completo sus juegos de esta semana, como suelen hacer en sus episodios, Jason le preguntó a Travis: “Hemos estado evitando este tema por respeto a tu vida personal, pero ahora tenemos que hablar de eso”, a lo que Travis contestó: “Mi vida personal que no es tan personal. Me hice esto a mí mismo Jason, lo sé”. Cuando su hermano mayor le preguntó cómo era su vida en este momento, Travis explicó que como una montaña rusa, “He notado algunas cosas, paparazzis afuera de mi casa”.

En el mismo tono de bromas, Jason continuó: “No pude evitar notarlo, porque está por todos lados…tuviste una invitada especial viendo el juego en el palco Kelce…¿Qué se siente que Taylor Swift finalmente te haya puesto en el mapa?”. En el mismo tono, con la simpatía que lo caracteriza, Travis respondió: “Mi reconocimiento a Taylor por hacer eso. Fue muy valiente”. El jugador continuó: “Simplemente pensé que era increíble cómo todos en el palco no tenían (para decir) más que cosas geniales sobre ella, los amigos y familia. Se veía increíble, todos estaban hablando muy bien de ella. Además de eso, el día fue perfecto para los fans de los Chiefs, por supuesto. Parecía escrito damas y caballeros. Simplemente fue impresionante”.

“Fue eléctrico, ver en cámara lenta los festejos chocando pechos, chocando cinco con mamá, ver al Chief’s Kingdom emocionado de verla ahí, fue absolutamente divertido. Y definitivamente, será un partido que voy a recordar. Y al final, solo nos desaparecimos en el Getaway Car”, dijo a modo de broma haciendo referencia a una de las canciones de Swift, recordando que se divirtieron pasando algunos límites de velocidad, “Mi reconocimiento a Taylor por venir a verme rockear en el escenario”, dijo haciendo un guiño a la declaración que había hecho sobre la invitación que extendió a la cantante.

Jason y Travis Kelce, los hermanos que harán historia enfrentándose en el Super Bowl

En esta misma línea, Travis habló a lo largo del episodio sobre la gran energía que se sintió en este juego. Ha de recordarse que en el primer partido de esta temporada, Kelce estuvo lesionado, por lo que tuvo que ver a sus compañeros desde la banca, pero parece que su regreso se dio a lo grande con una anotación durante su victoria sobre los Bears. Travis se divirtió enterándose que las ventas de sus jerseys han subido en un 400% y comentó cómo todos los programas y personas relacionadas con la NFL solo hablan de esto.

Ya en un tono más serio, Travis continuó: “Sé que yo traje toda esta atención hacia mí. Yo fui el que hizo todo lo del brazalete de la amistad, le dije a todos que estaba dolido porque no pude conocer a Taylor…Pienso que lo que es verdad, es que es mi vida personal y quiero cuidar la (privacidad) de los dos. Ella no está en los medios tanto como yo, haciendo este podcast una vez a la semana, y divirtiéndome en la temporada de la NFL en otros shows…Como dijiste en el juego del jueves, estoy disfrutando la vida, y totalmente disfruté este fin de semana. Pero de ahora en adelante, pienso que yo hablando sobre los deportes y diciendo que todo bien, es como va a quedar”.

¿En qué momento está la relación?

Según ha reportado el Daily Mail, Taylor regresó a Nueva York en un vuelo privado después de haber pasado el fin de semana en Kansas. Justamente el mismo día en el que Travis tuvo su primer entrenamiento después del famoso partido y que por lo que se ha visto, fue cuando grabó el episodio de este podcast, Taylor fue captada subiendo al avión que la llevaría a casa. Tal como se ha comentado, en este momento la complicación que se ve en el horizonte son las agitadas agendas de Swift y Kelce, en pleno inicio de temporada, Travis tendrá entre uno y dos partidos por semana hasta febrero -si su equipo logra la misma hazaña que el año pasado-, mientras que Taylor viajará a Buenos Aires a principios de noviembre, permaneciendo todo el mes en Sudamérica con el Eras Tour.

