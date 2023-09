Así ha sido la historia de amor de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Fue en septiembre de 2019 cuando a través de las páginas de ¡HOLA!, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray gritaron su amor al mundo. Sin embargo, la pareja ya llevaba algunos meses saliendo e incluso, para ese entonces, ambos habían pasado por algunos pasajes que por momentos parecían ser el final de una historia que no había sucedido. Por fortuna, la actriz y el comunicador pusieron lo mejor de sí para que su noviazgo saliera adelante, por lo que ambos abrazaron sus diferencias, así como sus respectivas historias de vida, y decidieron seguir adelante con sus vidas, pero siempre de la mano. Es por eso que hoy, a más de cuatro años de distancia de su primera cita, Eduardo y Sofía están más unidos que nunca y su amor se ha vuelto inquebrantable.

Un turbulento inicio

Fue el 24 de marzo de 2019 cuando Sofía y Eduardo tuvieron su primera cita, luego de meses de trabajar juntos en el programa ¡Qué Importa! y de haber construido una buena relación de amistad y de haberse replanteado una y otra vez la posibilidad de iniciar una relación, ambos se negaban a hacerlo pues consideraban que su diferencia de edad sería un obstáculo que difícilmente podrían superar, esto a pesar de que la atracción que sentían el uno por el otro era cada vez más fuerte. “Nadie se imaginaba que esto podía ser una realidad, ni siquiera nosotros, por mil motivos: por la diferencia de edad, por su situación de vida, porque estábamos en lugares completamente distintos en cuanto a nuestras edades, profesionalmente, personalmente”, compartió la actriz en la sincera charla que sostuvo con HOLA.com México. “De pronto la vida te va poniendo en tu camino lo que necesitas y a quien necesitas, y ya si tú decides apostar por eso, te toca tomar esa decisión a ti y apostar por construir eso que siempre has soñado”, agregó la intérprete al recodar cómo fue que, a pesar de que todo parecía estar en su contra, ambos propiciaron que su noviazgo se fuera dando de forma natural y orgánica.

La historia que casi no es

Eso sí, antes de conseguir su ‘Vivieron felices para siempre’, Sofía y Eduardo se enfrentaron a las dudas y a la incertidumbre, por lo que en un momento de inseguridad de parte del presentador llegaron a terminar. “Hubo un momento en el que dijo: ‘Tomemos nuestros caminos y salgamos con otras personas’, me cortó, me rompió el corazón, y yo ya estaba superenamorada, superilusionada”, compartió Sofía durante una sincera charla que sostuvieron con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, Abre la caja de.... Al respecto, Eduardo se defendió: “Yo también estaba superenamorado, pero decía: ‘Es que no le puedo hacer esto, ella se merece una pareja más joven…’. Y ella me dijo: ‘A ver… Eso lo decido yo’”, agregó el comunicador al referirse a las razones que lo motivaron a tomar esta decisión de forma unilateral. “Me superarrepentí”, agregó.

Se consolidan como pareja

Por fortuna, Eduardo y Sofía lograron superar esta etapa y conforme ha ido pasando el tiempo su relación ha madurado y ahora han logrado construir una hermosa familia al lado de Andrea, la hija que el presentador tuvo con su fallecida esposa, Mónica Abín. Y es que a pesar de las circunstancias en las que se ha dado su relación, Andrea y Sofía ha logrado construir un vínculo muy especial con la jovencita de 17 años, a quien procura y ama como si fuera su hija. “La verdad es que es una niña tan madura, tan inteligente, además tiene gran inteligencia emocional, entonces ha sido enamorarme también de Andrea”, nos ha revelado la intérprete en la sincera charla que ha tenido con HOLA.com México.

Fue en noviembre de 2020 cuando la pareja finalmente selló su amor con su boda por el civil, tan solo unas semanas después de haberse comprometido. En aquella ocasión, la pareja eligió la terraza del un hotel en la Ciudad de México, en donde reunieron solo a su círculo más cercano, debido a la pandemia del Covid-19, quienes fueron testigos de esa primera ceremonia que precedería a su increíble boda por la iglesia, la cual celebraron en marzo de este año en la ciudad de Mérida, en Yucatán, comenzando así una nueva etapa en su relación, la cual solo les ha permitido seguir conociéndose a profundidad y crecer su amor, teniendo por seguro que todo lo que vivieron en el pasado los hizo estar donde están hoy. “Yo creo sinceramente, porque lo hemos platicado, que si hubiéramos tomado decisiones distintas, quizá no hubiéramos tenido tantas oportunidades desde tan temprano en nuestra relación, para luchar el uno por el otro.

