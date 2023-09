Sofía Rivera Torres nos comparte su faceta más personal: ‘Aprendí a no dejar que mis inseguridades me acomplejen’ Con total honestidad, Sofía Rivera Torres nos ha abierto su corazón para hablarnos de sus sueños, sus metas y sus alegrías

Detrás de la imponente personalidad de Sofía Rivera Torres, existe una mujer sensible que lucha todos lo días por conseguir sus sueños y por construir la vida que siempre ha querido. Y aunque admite que por momentos sus inseguridades pueden llegar a ser un freno a la hora de plantearse una nueva meta, también reconoce ser una persona sumamente resiliente, pues incluso en el momento más complicado, encuentra la motivación necesaria para no perder de vista sus objetivos, así todo esté en su contra. Algo que se puede ver reflejado en cada una de sus facetas, pues Sofía ha logrado destacarse como actriz y conductora en televisión, pero también como empresaria en el mundo de la moda a través de la plataforma digital Raissa. Por otro lado, la intérprete también ha logrado construir la familia que siempre soñó al lado de Eduardo Videgaray y Andrea, la hija del presentador, junto a quienes ha encontrado su lugar seguro y en el que es enteramente feliz. Así lo ha compartido Sofía durante la sincera charla que ha concedido a HOLA.com México, para la portada digital, la cual ha tenido como escenario la impresionante habitación Sol del Hotel Live Aqua Urban Resort Mexico City, en la que a corazón abierto nos ha mostrado su faceta más personal, desde su lado más sensible, hasta el de mayor fortaleza, dejando en claro que detrás de la imagen de fortaleza y seguridad que todos reconocen en ella, también hay una mujer que trabaja por convertirse en la mejor versión de sí misma.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

- Desde fuera se te ve como una mujer muy fuerte y decidida, pero, a título personal y desde dentro, ¿cómo definirías a Sofía?

Sofía: “Qué bueno que parezco una mujer segura, porque eso significa que algo estoy haciendo bien. No siempre lo soy, todos tenemos inseguridades, todos tenemos complejos, yo creo que hace mucho tiempo aprendí a no dejar que mis inseguridades me acomplejen, porque todos las tenemos, son distintas, pero todos tenemos algo de nuestros cuerpos, de nuestra personalidad, de nuestros propios demonios que estamos batallando, porque así es la vida, somos seres humanos y todos somos falibles e imperfectos. Me gusta mucho transmitir eso porque creo que es importante, todos los días le echo ganas y trabajo para ser la mujer de mis sueños, esa mujer que quiero ser, esa mujer en la que me quiero convertir, la mamá que mi ‘Skwinkle’ y mis futuros hijos se merecen; entonces creo que si yo sigo trabajando para ser la mejor versión de mí, doy ese ejemplo, aunque no siempre soy la más feliz, no siempre soy la más fuerte, no siempre soy la más segura, eso también hay que decirlo, porque no es una realidad, eso sencillamente no existe, pero si tú logras siempre pararte, siempre pararte después de que te hayas caído, serás un ganador imbatible y creo que esa es la mentalidad que yo llevo para mi vida, siempre estar de pie”.

- El ser tan segura, a veces trae consigo algunas críticas, ¿cómo haces frente a esto?

Sofía: “Sin duda la mejor de hacer frente a los haters, es ignorándolos por completo, eso siempre ha existido, las redes sociales el día de hoy son el Coliseo de la actualidad, la gente necesita sacar su furia, sacar su frustración, y cuando eres una figura pública creen que tienen derecho de sacarlo contigo; y de alguna forma lo tienen, porque tienen acceso a ti. Está en ti saber que tanto las alabanzas y las porras que te echan, como los insultos y las críticas, nada importa, nada es real, nada es tangible; lo que importa es lo que tú construyes, la vida que tienes, cómo te recibe tu esposo cuando llegas a la casa después de trabajar, las cosas que se dicen antes de dormir, cómo se dan los buenos días. Eso es lo que importa, eso es la vida real, no lo que pasa en las redes sociales, no lo que transmites, sino lo que tu vas sembrando, lo que vas cosechando y lo que va floreciendo a tu alrededor, y eso puedo decir, que la verdad me da muchísimo orgullo lo que yo he construido, y siempre serán bienvenidas las críticas, las buenas y las malas”.

“Y la verdad es que decido enfocarme en tantas mujeres que me escriben y que me dicen: ‘Tú eres un ejemplo para mí, tú eres un ejemplo, porque a mí me hacen tal, tal, tal, y vivo tales injusticias en mi trabajo, en familia… Y ver cómo tu puedes enfrentar las cosas y defenderte, me hace sentir que yo también puedo’. Y sí puedes, tú que lees esto, puedes darte tu lugar, sin que se convierta en un (problema), puedes darte tu lugar haciéndolo con tacto, de una forma inteligente, donde te pones a negociar con las personas para conseguir lo que quieres, porque es importante que tú tengas la vida que te mereces, y la gente te va a tratar como tu permites que te traten”.

Loading the player...

- ¿Cuándo es enteramente feliz Sofía?

Sofía: “La verdad, cuando estoy echada en el sillón con mi familia, viendo pelis, platicando, divirtiéndonos, o sea, esa es mi inactividad preferida, lo que elijo así, si me preguntan: ‘¿Qué es lo que quieres hacer hoy?’, es estar echada en el sillón, con mi esposo, mi niña, nuestro perro, así es un día completo para mí”.

- ¿Qué sueños te hacen falta por cumplir a nivel profesional?

Sofía: “Ver crecer a Raissa, ver crecer a esta empresa que de verdad es una empresa que la idee desde pequeña. Siempre me sentí de alguna forma excluida del mundo de la moda, porque toda la vida fui gordita, siempre fue el patito feo de la familia, la gordita simpática, como todos mis hermanos eran guapos y divinos, mi hermana era una muñequita perfecta, pues yo tuve que desarrollar otras gracias, yo tenía que ser chistosa, simpática, tenía que hacer otras cosas, porque sin duda no era bonita. Para mí, ese mundo de la moda siempre fue algo que yo sentí que estaba sencillamente fuera de mi alcance, entonces cuando crecí, cuando mis papás se separan, yo tomé la decisión de decir: ‘a ver, hay tanto en mi vida que no puedo controlar, voy a hacer algo por lo que sí puedo contralar’, me puse las pilas, me puse a dieta, bajé de peso, que fue como a los 12 o 13 años, entrando a la adolescencia, sí creó que esa fue una decisión que evidentemente cambió mi vida, me abrió muchas puertas ya después, y hoy en día que estoy metida en el mundo de la moda, que sé que tengo cierto poder por ser figura pública, y ese poder para mí es sinónimo de responsabilidad, de empezar a hacer contenido, no nada más que la gente quiera ver, sino que la gente merezca ver, contenido que importe”.

“Llevo tantos años haciendo el programa ¡Qué Importa! que es mi programa más longevo, es un proyecto al que le tengo mucho cariño, es además donde empezó a nacer el amor entre Eduardo y yo, entonces llevó tantos años haciendo el programa ¡Qué Importa!, tengo ganas de hacer algo que sí importe, contenido que importe, y esa precisamente mi siguiente meta y un sueño que tengo por cumplir”.

VER GALERÍA

- Y ¿qué hay de la actuación?, sabemos que viene una nueva experiencia para ti

Sofía: “Estamos a punto de empezar un nuevo proyecto con Televisa, una nueva telenovela, la villana que tanto pedí, le caí mal a suficientes personas como para que digan: ‘Ahora la queremos de villana’, muy bien, eso me gustó, Entonces viene una villana que es una arpía desmedida… Se llama Natalia Ferrer, mi personaje, y es así una mujer desalmada, y esas son las más divertidas de interpretar, por que hacen unas cosas que nosotros en la vida real no hacemos, entonces estoy muy entusiasmada de interpretar a Natalia. Empezamos ya en octubre a grabar”.

“Además, es un proyecto que me da un motivo para emocionarme realmente participar en este proyecto, por que la productora es Angelli Nesma, es la primera vez que voy a hacer una telenovela con una mujer productora, había trabajado con (Carlos) Bardasano y con (José Alberto Castro) ‘El Güero’, pero después de la experiencia de La Casa de los Famosos, donde tuvimos a dos grandes productoras, de parte de Televisa a Rosa María Noguerón, y de parte de Endemol a Kirén Miret, ahora que entro a otro proyecto encabezado por una mujer, siento esta necesidad y esta sensación de crecerme ante el talento que veo en el equipo que Angelli formó, entonces estoy super entusiasmada por este proyecto”.

- Háblanos más de Raissa y los planes que tienes para tu empresa

Sofía: “En la parte empresarial, pues Raissa cada vez está creciendo, cosa que me entusiasma. Espero ya en breve, en cortito, estar incorporando otras marcas mexicanas fregonas a la plataforma, porque en realidad el destino final de Raissa siempre fue convertirse en una plataforma multimarca, donde puedan coexistir distintas marcas mexicanas en un solo sitio de piezas curadas para nuestro público, o sea no que haya todo de una marca, que sea como los editor’s picks, lo más fregón de todas las marcas mexicanas, de todos los precios, para que sea accesible a todo tipo de público”.

- Y a nivel personal, que viene para Sofía

Sofía: “En la parte personal, en cuanto terminen estos proyectitos, yo creo que ya empezaremos a pensar en agrandar a la familia, pero luego se me emocionan, luego me andan tronando los deditos, así que tranquilos”.

- ¿Hay algo de Sofía que la gente no conozca y te gustaría que supiera?

Sofía: “Hay muchas cosas de mí que la gente no conoce, pero así están bien”.

VER GALERÍA

Locación: Hotel Live Aqua Urban Resort Mexico City. Fotografía: Santiago Ruiseñor. Video: Molvo Films. Styling: Chiara Primatesta. Hair: Gaby Montes de Oca con Drybar. Makeup: Mónica Godinez con Dolce & Gabbana Beauty. Moda: H&M, Adolfo Domínguez, Mango, Iconique.