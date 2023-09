Sofía Rivera Torres sobre su matrimonio: 'Hay que ser muy valiente para tener la relación de tus sueños'

La vida de Sofía Rivera Torres ha dado un sinfín de giros inesperados a lo largo de lo que va del 2023. La actriz, que se encuentra en medio de uno de los mejores momentos de su vida, no podría estar más feliz por todas las cosas buenas que le han venido sucediendo tanto a nivel personal como profesional, pues este año ha sido determinante para su carrera como actriz -la cual se ha consolidado luego del éxito que tuvo en la telenovela Cabo y con la llegada de su primer antagónico-, y también para su relación con Eduardo Videgaray, con quien finalmente este año se casó por la iglesia, formando una hermosa familia al lado de Andrea, la hija que el presentador tuvo durante su relación con Mónica Abín, quien se ha convertido en una persona sumamente importante para la actriz. Teniendo como telón de fondo la impresionante habitación Sol del Hotel Live Aqua Urban Resort Mexico City, fue que Sofía Rivera Torres se ha sincerado en una emocionante charla que sostuvo con HOLA.com México, en la que con total honestidad habló de lo importante que ha sido este 2023 para ella, un año que sin duda le ha dejado un sinfín de grandes lecciones de vida, pero también muchas satisfacciones por las que no ha dejado de agradecer y varias ilusiones por hacer realidad.

- ¿Cómo te encuentras después de un 2023 de lo más emocionante y tan lleno de sentimientos?

Sofía: “Ha sido este último año un torbellino de emociones, han sido altos muy altos, bajos muy bajos, pero sin duda yo creo que el año más bonito de mi vida y el año en el que Dios me ha permitido aprender más”.

- Este año pudimos verte incursionando en el mundo de los reality shows como participante de La Casa de los Famosos, ¿cómo viviste esta experiencia y que te hizo valorar sobre tu vida real?

Sofía: “La Casa de los Famosos me hizo valorar muchas cosas. Yo creo que lo principal es mi círculo de amor, eso es lo que más valoré, el círculo de amor que tengo. En realidad, yo no siento que fui yo dentro de la casa, Paul (Stanley) tampoco sintió que fue él, Raquel (Bigorra) tampoco sintió que fue ella. Es muy difícil ser uno mismo, en una situación en la que todo está específicamente curado para sacarte a ti de quicio. Nos hacen pruebas psicométricas, análisis, hablamos con muchos psicólogos de cuáles son esas cositas que nos irritan, y todas esas cosas las ponen ahí precisamente en la casa, para que estés incómoda, para que estés alerta, siempre en modo supervivencia, entones realmente es ser uno mismo en la casa, y creo que al salir de la casa y volver a tu vida real, a tu mundo, a tu familia, aprendes a valorar todo. Y he aprendido a valorar hasta el hate, aprendes a agradecer que la gente se apasione tanto por lo que tu estás viviendo, estén o no de acuerdo contigo, así traigan puesta la camiseta de tu equipo o la camiseta del equipo contrario, pero que estén viviendo esas emociones de lo que tú estás también creando para entretenerlos, es un premio bellísimo y estoy muy agradecida”.

- Este programa dio una mirada un poco más íntima a los famosos y pudimos ver la cercanía que tienes con Eduardo, ¿cómo definirías tu relación en este momento?

Sofía: Irónicamente La Casa de los Famosos nos acercó. En la vida de Edu ya sabemos que vivió cosas muy complicadas en el pasado, enviudó, se murió la mami de mi ahora hijastra (Andrea), de la ‘Skwinkle’ que adoro con todo mi corazón, entonces yo, digamos, había tenido quizás más oportunidades para estar ahí para él y para apoyarlo, sencillamente por la situación de vida que nos tocó vivir. Y realmente ver, cuando salí de la casa, cómo él estuvo al pie del cañón, defendiéndome a capa y espada, defendiendo todas las barbaridades que yo hacía, y además entendiendo por qué las estaba haciendo, o sea, realmente diciendo: ‘No, no, yo entiendo porque veo esto y esto’, sin duda me conmovió”.

- Del momento en el que comenzaron a salir hasta ahora tras tres años de su boda por el civil y a unos meses de haber celebrado su boda religiosa, ¿cómo se ha transformado su relación?

Sofía: “De por sí ya llevábamos mucho tiempo casados por el civil. Y ya dijimos cuando nos casamos por la iglesia que nos sentimos supercasados, de que ahora sí ya nos sentimos casadísimos, ya dos bodas. Pero sí creo que después del matrimonio y La Casa de los Famosos, sí fue como un pegamento que nos unió y fortaleció a toda la familia, porque a la ‘Skwinkle’ también le llovió, sus amiguitos también veían La Casa de los Famosos y tenía personas que eran de mi equipo, del equipo contrario, entonces fue como una pasión familiar que nos unió muchísimo”.

“Yo creo que tanto los seres humanos como nuestras relaciones con otros seres humanos, cómo elegimos interactuar entre nosotros, siempre estamos en evolución constante, y eso es algo muy positivo, porque eso significa que todos los días tienes la oportunidad de corregir camino. Si algo no te gusta, no te gusta el rumbo que esta tomando tu relación, tu matrimonio, tu relación, quizá, contigo mismo, siempre tienes esa oportunidad de corregirla. Y sí puedo decir que hacer ese esfuerzo adicional, vale la pena, realmente vale la pena, porque el amor no crece en brazos cobardes, hay que ser muy valiente para tener la relación de tus sueños. Sí se puede, pero tienes que estar dispuesta a tener conversaciones incómodas, conversaciones difíciles, vulnerarte por completo, y creo que cuando encuentras a una persona con quien puedes hacer eso, es algo que no debes soltar por nada del mundo, eso vale oro, eso hay que cuidarlo”.

- Si te dieran la oportunidad de ver tu relación desde afuera y en retrospectiva, ¿tomarías decisiones diferentes a las que has tomado hasta ahora?

Sofía: “Eduardo y yo hemos sido muy abiertos de que el inicio de nuestra relación fue medio turbulenta, porque nadie se imaginaba que esto podía ser una realidad, ni siquiera nosotros, por mil motivos: por la diferencia de edad, por su situación de vida, porque estábamos en lugares completamente distintos en cuanto a nuestras edades, profesionalmente, personalmente, pero de pronto la vida te va poniendo en tu camino lo que necesitas y a quien necesitas, y ya si tú decides apostar por eso te toca tomar esa decisión a ti y apostar por construir eso que siempre has soñado. Entonces, yo creo sinceramente, porque lo hemos platicado, que si hubiéramos tomado decisiones distintas, quizá no hubiéramos tenido tantas oportunidades desde tan temprano en nuestra relación, para luchar el uno por el otro. Y el haber tomado decisiones que me lastimaron a mí, que lo lastimaron a él, en algún momento de la relación, nos permite no tomarlas ahora que estamos juntos, porque ya aprendimos nuestra lección, que también es algo muy importante”.

En ocasiones has hablado sobre tu relación con Andrea, ‘Skwinkle’, como sueles llamarla de cariño, ¿cómo es el vínculo que has formado con ella?

Sofía: “‘Skwinkle’ fue una sorpresa y un regalito en mi vida superinesperado, porque yo siempre como que había sentido que me daba mucho miedo ser mamá, me daba miedo tener una familia, porque quizá yo no tuve un ejemplo de una familia. Vengo de una familia supertradicional, pero no era la familia más funcional, entonces yo aprendí, aunque mis papás son lo máximo y los adoro, y gracias a Dios cuento con ellos y está la familia completa, pues no tuve el ejemplo de la familia unida. Y Edu y su familia sí, son unidos, son como muéganos; entonces cuando yo conozco a ‘Skwinkle’ y sé además de la pérdida que ella había tenido, pensé que iba a ser como que mucho más difícil adaptarnos y crear una sinergia, pero se dio de una manera instantánea, se dio, es más, de una forma tan bonita y tan natural, que la familia de su mamá, yo misma, ‘Skwinkle’ misma, hemos pensando que quizás su mami fue quien me puso en el camino de la familia Videgaray, porque como que todo se acomodó y aunque nosotros neceábamos y no queríamos estar, y decíamos: ‘No, no, esto va a ser mucho (problema), mejor no hagamos esto’. Y dijimos: ‘No, aquí es donde estamos felices, estos lo que tiene que ser, el regalo que no están mandando, hay que ser valientes y la verdad es que es una niña tan madura, tan inteligente, además tiene gran inteligencia emocional, entonces ha sido enamorarme también de Andrea”.

- Habiendo experimentado la maternidad a través de la especial relación que has construído con Andrea, ¿has pensado en convertirte en mamá al lado de Eduardo?

Sofía: “Sin duda y en gran parte es gracias a ‘Skwinkle’, me ha quitado el miedo, porque, la verdad, soy muy buena madrastra, entonces como que dije: ‘¡Mira, sí sirvo para esto! No lo hago tan mal, no le he arruinado la vida a nadie todavía, al revés, me dicen que la hice más bonita’. Entones, pues yo creo que sí valdría la pena traer a unos seres humanitos narizones al mundo, nada me entusiasma más”.

- Antes de convertirte en mamá, ¿tienes algunos pendientes por cumplir?

Sofía: “La verdad es que sí he pensado en tiempos. Sin duda cada vez más siento que tengo baby fever, ya se nos empieza a antojar, ya empiezo a ver a mis sobrinos y mis amigas, y todo el mundo haciendo eso, y la verdad es que también creo que tienes que fluir con lo que te toca a ti vivir en la vida, y ahorita la vida me está dando mi mejor momento profesional que he tenido hasta el momento, entonces también es algo que en este instante tengo que aprovechar. Tengo otro pequeño bebé que es Raissa, mi empresa, que esta empresa de todo lo mexicano, de todo lo hecho en México, que también es algo que me interesa hacer, tanto para impulsar la moda mexicana, para democratizar la moda y hacer la moda más accesible para los mexicanos, y quitarle esa percepción quizá medio pedante, medio superficial y banal que tiene la moda, y traducirlo de este idioma que intimida al mexicano, a un idioma que todos entendamos. Entonces, entre la faceta de empresaria, la faceta de actriz, la faceta de conductora, en este mero instante, estamos en un momento de aprovechar lo que estamos viviendo y poder gozar del éxito, llevo la mitad de mi vida trabajando por tener lo que hoy en día tengo y rezando por lo que hoy en día tengo. En este instante es momento de agradecer y de disfrutar las bendiciones que Dios me concedió, pero muy pronto yo sé, se acerca el momento de crecer la familia y es algo que me entusiasma muchísimo.

