La franca declaración de Ana Bárbara sobre su distanciamiento con José Emilio Levy

Después de años de tener una relación de madre e hijo, en mayo pasado, José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy y José María Fernández, hizo público su distanciamiento de Ana Bárbara. Aunque la cantante no ha querido hablar públicamente de las diferencias con el joven, durante una reciente entrevista con el programa Ventaneando, admitió que no tiene contacto con él y que se están dando un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Además de hacer referencia a esta situación, la intérprete de Bandido, también habló del gran momento personal que está pasando junto a su prometido Ángel Muñoz, con quien podría llegar al altar el próximo año, de acuerdo con sus propias palabras. Recordemos que José Emilio Levy le contó a Gustavo Adolfo Infante que supuestamente el origen de su distanciamiento con la cantante estaba relacionado con su prometido a quien acusaba de ser muy estricto con sus hermanos, una situación que Ana Bárbara ya desmintió asegurando que Ángel es su principal apoyo en casa cuidando a sus hijos.

Se están dando un tiempo

Más sincera que nunca, Ana Bárbara reconoció que el distanciamiento con José Emilio Levy continúa: “Ahorita no, ahorita no (nos hablamos). Estamos en un espacio de tiempo, a veces los humanos necesitamos espacio”, declaró. Aunque fue muy concreta con su respuesta y se negó a dar detalles del conflicto que provocó la ruptura en su relación con el joven, a quien en varias ocasiones reconoció como un hijo, de lo que sí quiso hablar, fue la posibilidad de llegar al altar con Ángel Muñoz en el 2024: “A ver si el año que entra me da chance el Bandidos tour, estoy muy ocupada, pero estoy llena de amor. De hecho, de aquí Del Paso es Ángel y aquí está toda su familia”, comentó la cantante quien se presentó en esta ciudad fronteriza ante la presencia de la familia de su prometido a quien vimos aplaudiéndole desde la primera fila.

La demanda de su hermano

Lamentablemente, en las últimas semanas, al distanciamiento público de José Emilio Levy, se sumó un conflicto con su hermano, Francisco Ugalde, quien interpuso una demanda en su contra por la supuesta coautoría de tres canciones. Aunque procura que los asuntos familiares se arreglen en privado, la cantante confirmó que su equipo legal ya se está encargando de esta situación: “No puedo hablar de eso, porque estamos en esa etapa en la que hablan los abogados para que se entiendan, sobre todo, del malentendido en el que están estas personas”. Fiel a su regla de no ventilar los problemas familiares a la prensa, Ana Bárbara admitió que atraviesa por una etapa retadora en el terreno personal; sin embargo, confió en que, en algún momento, todo se solucione.

Hace apenas un mes, Ana Bárbara había preferido no dar declaraciones sobre los dichos de José Emilio Levy: “Así lo dejo, has oído que la ropa sucia se lava en casa, yo prefiero esto guardarlo para nosotros y cuando tenga algo que decir que sea algo bien bonito. Todo pasa por algo y no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, no tenemos nada malo qué decir, solamente gracias y cuando haya que comentar lo diremos. Todos los papás pasamos de todo”, explicó en aquella ocasión haciendo referencia al cariño que le tiene a todos sus hijos. De hecho, también durante un evento realizado en la Ciudad de México, la cantante confesó por qué cree que los conflictos con José Emilio Levy se van a solucionar: “Realmente lo que pienso es que a todos les toca vivir una historia, vivir una vida y la manejan como quieren, yo a mis hijos les di amor. Luz y bendición para todos mis hijos. Yo di el alma y la volvería a dar y dejé mi carrera muchos años y no me arrepiento, sé que eso se va a quedar en un dejo de sus mentes y sus corazones, aunque ahorita anden de gente gacha”, comentó.

Sale en defensa de su prometido

Sobre la polémica en la que se vio involucrado su prometido, hace unos días, Ana Bárbara salió en defensa de Ángel a quien le agradeció por ser su principal apoyo en casa: “Hay gente buena, hay gente gacha, pero él es el compañero que yo elegí para mi vida, para estar mejor ahora, estuve un tiempo sola y ahora con él estoy súper bien acompañada, estoy enamorada e ilusionada. No tengo más que palabras de agradecimiento de que, en los ya casi 9 años que llevamos me ha ayudado con la difícil tarea de la maternidad, haciéndola de padre sin ser padre de sangre”, declaró la cantante a Ventaneando en una entrevista en la que compartió que su hijo mayor Emiliano, había decidido independizarse y José María, vive en México al lado de su papá.