El contundente mensaje de Cynthia Rodríguez tras el nacimiento de su hijo

Entregada al cuidado de su hijo León, Cynthia Rodríguez ha documentado cada instante de esta nueva etapa que recorre de la mano de su esposo, Carlos Rivera, quien ha abordado en más de una ocasión la alegría y la emoción con la que abrazan este momento. A punto de que su bebé cumpla los dos meses de nacido, la conductora revisitó sus redes sociales para hablar de cómo ha vivido distintos aspectos de la maternidad destacando la red de apoyo con la que ha contado a lo largo de este proceso, en especial durante el postparto. Asimismo, la también cantante y actriz se tomó unos minutos para hacer frente a los adversos comentarios que ha recibido tras el nacimiento de su primogénito haciendo énfasis en el valor de la sororidad y la importancia de dejar a un lado las comparaciones, pues señaló que las circunstancias en las que cada mujer vive el ser mamá son completamente distintas.

Cynthia Rodríguez se abre de capa sobre la maternidad

A través de una serie de clips que compartió en sus stories de Instagram, Cynthia respondió a las opiniones que han llegado a ella desde que dio la bienvenida su bebé: “Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá, y no lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí, en general”, comentó enlistando algunos ejemplos de los temas que abordan dichos comentarios, “Que si el parto, que si fue cesárea… que la lactancia si está bien o está mal, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas o no pronto. Siento que lo último que debemos hacer es compararnos, de entrada porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto es totalmente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento, por todo”.

La conductora hizo un llamado a desechar los juicios y pensamientos malintencionados y enfocarse en construir colectivos para intercambiar consejos y aprendizajes: “Lo último que debemos hacer es enviarnos energía negativa, al contrario tenemos que armar comunidad entre nosotras, apoyarnos, mandarnos amor, que es lo que más necesitamos en este momento”, dijo antes de sincerarse sobre lo desafiante que han sido estas últimas semanas para ella, “Como somos una comunidad me encantaría poder compartirles todo lo que me ha funcionado si en algo les puede servir. Vieron cómo disfruté mi embarazo, el posparto también lo estoy disfrutando, pero ustedes saben el reto que también es, quien ya lo ha vivido, día por día”.

Sus palabras de agradecimiento a Carlos Rivera

Dejando en claro que su hijo es lo más importante en su vida, Cynthia resaltó lo fundamental que es también cuidar de sí misma: “La prioridad es tu bebé, pero también tienes que luchar por no perderte, rescatarte, recuperarte, día a día”, añadió agradeciendo el apoyo que le ha brindado su familia y, por supuesto, su esposo: “Obviamente, lejos de romantizar el posparto, creanme que lo estoy viviendo súper real, pero también tengo una red de apoyo maravillosa, empezando por mi esposo, que me ha demostrado que nació para ser papá, es un hombre comprometido, un papá entregado, mi mamá, mis hermanas, mi suegra, mi cuñada, mis amigas, cada vez que vienen no es una visita es venir a ayudar, apoyar, a cargar a Leoncito”, comentó antes de agregar entre risas: “Se lo pelean entre ellas”.

La reflexión de Cynthia Rodríguez

Además de expresar su admiración a todas aquellas que son mamás, Cynthia compartió una profunda reflexión abordando la fortaleza de las mujeres: “Obviamente va a ser diferente si alguien tiene ayuda o no, si lo estás viviendo con pareja o sin pareja, si estás siendo madre soltera, mis respetos para todas ustedes, y para cada situación como la estés viviendo (...) Eres mamá, eres poderosa y cada decisión que tomes en beneficio tuyo, de tu bebé y de tu familia, va a ser la mejor decisión, como lo estés viviendo, es como tiene que ser y no te compares nunca, nunca, no lo necesitas, de verdad, amate, quierete, apapachate, si eres mamá apapachate en un ratito que puedas. No nos queda más que ser fuertes todos los días por ti, por tu hijo/ hijos y por tu familia. Les dejo un abrazo súper fuerte, me puse aquí un poco intensa, pero lo tenía que decir”, indicó en su última story, “Las quiero mamás”.

