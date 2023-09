Los requisitos que Sandra Echeverría buscaría en una pareja en el futuro

A poco tiempo del fin de su relación sentimental, Sandra Echeverría toma lo mejor de su pasado romance con Leonardo de Lozanne, con quien mantiene un lazo de cordialidad para brindar paz y armonía al hijo que tienen en común, Andrés. En medio de esta ola de cambios, la actriz también tiene muy clara su postura con respecto al instante en que decida volver a tener una pareja, afirmando cómo le gustaría que fuera ese compañero. Aunque por el momento prefiere estar soltera, se siente plena al enfocarse de lleno en el cuidado de su hijo, así como en sus múltiples proyectos profesionales, ya sea en la música, el cine o la televisión, según ha compartido en una reciente charla sobre varios aspectos de su vida personal, entre ellos el de su ruptura amorosa y su nueva etapa en la soltería.

Lo que desea Sandra si se diera una nueva oportunidad de amar

Sincera y abierta a compartir sus vivencias, Sandra conversó para el canal en YouTube de su amigo Chano Jurado, quien en un instante quiso saber cómo sería el ideal de prospecto amoroso de la actriz cuando llegue la oportunidad de volver a iniciar una relación. “Lo he pensado, todavía no estoy en ese lugar de ya empezar como a hacer mi diseño de hombre que quiero que me llegue, pero sí sé que quiero una persona que sea feliz con él mismo, una persona apasionada con su vida, que esté completo, porque estando completo creo que te va a poder apoyar, te va a poder amar, te va a poder dar todo. Y viceversa, si yo estoy bien, también, si estoy bien trabajada, si estoy yendo con el psicólogo, si estoy trabajando todas mis debilidades, voy a estar bien con la otra persona…”, dijo la intérprete. “Ya vendrá más adelante el diseño que haya para mí”.

Segura de sus palabras también se dejó ver abierta a disfrutar al máximo de este momento, pues aunque entre sus prioridades no está el tener una pareja próximamente, sí se siente feliz cuidando y brindando amor a su hijo Andrés, quien hoy es su mejor cómplice, según dejó saber. “En este momento la verdad estoy disfrutando a mi hijo como nunca y la verdad que está increíble porque lo agarro y me lo llevo de viaje por aquí, por allá, le compré perrito y está muy contento. Estamos haciendo proyectos y cosas bien padres él y yo y eso es lo que hay que sacar positivo de todo esto…”, dijo en otro instante de la conversación, ahondando en el trabajo diario junto a su pequeño, a quien asegura inculcar en todo momento la habilidad para expresar sus emociones y comunicar de manera efectiva a los otros sus opiniones.

La reflexión de Sandra tras la ruptura

Asumir de manera positiva los acontecimientos en su vida sentimental, es para Sandra una regla inquebrantable. Por tal motivo, desde su separación de Leonardo de Lozanne ha sido muy honesta al reconocer el curso de la situación vivida. “Creo que la pareja tiene que ser para hacer quipo, para sumar, para todo y cuando te das cuenta que ya no están en ese mismo canal, en ese mismo canal de comunicación, hay que tomar la decisión…”, explicó la actriz, quien además dice estar tranquila luego de hacer el intento por salvar su relación. “Me quedé en paz, me quedé muy tranquila… No funcionó pero ya no me quedé con esa espina, porque siempre hay una cierta culpa y con esa segunda oportunidad me quité esa culpa y fue realmente un alivio…”, explicó.

Ante ese panorama, Sandra sabe muy bien que lo mejor es permanecer estable emocionalmente para brindar a su hijo la estabilidad que necesita, algo que han logrado gracias a su madurez a lo largo del proceso de separación. “Finalmente seguimos jóvenes, hay que rehacer nuestra vida, hay que estar bien sobre todo para Andrés, porque Andrés quiere ver a una mamá feliz y quiere ver a un papá feliz y quiere tener una armonía en casa y quiere tener paz, entonces también hay que tomar la decisión por los hijos…”, dijo la actriz en la reveladora plática, en la cual se mostró muy abierta como pocas veces.

