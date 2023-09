La madre de Angus Cloud habla del trágico momento de la muerte del actor

Hace unas semanas, el mundo del espectáculo se cimbró con la noticia del fallecimiento del actor Angus Cloud, quien lamentablemente partió a los 25 años y en medio de un momento muy importante en su carrera gracias al trabajo que hizo en la serie Euphoria, del que era uno de los protagonistas. Y aunque en un principio las causas de su fallecimiento quedaron pendientes de confirmar, mientras las autoridades hacían las investigaciones pertinentes, la madre del actor, Lisa Cloud, ha sido muy abierta a la hora de compartir algunos detalles sobre el fallecimiento de su hijo, por lo que en un inicio no dudó en aclarar los rumores que apuntaban a que la muerte de Cloud había sido producto de un suicidio, asegurando que el actor no buscaba dejar este mundo y que se encontraba muy entusiasmado respecto a su futuro, a pesar de estar atravesando un momento de profunda tristeza debido a la reciente muerte de su padre. De hecho, la versión de Lisa se confirmaría luego de que las autoridades informaran, la semana pasada, que la causa del fallecimiento de Cloud se debió a una sobre dosis accidental tras ingerir cocaína, metanfetamina, benzodiazepina y fentanilo. Y aunque en las semanas siguientes semanas a la muerte del actor, Lisa y su familia vivieron su duelo en privado, en una reciente entrevista la madre del intérprete se ha sincerado sobre cómo fue el momento en el que descubrió que su hijo había muerto.

El desgarrador relato de Lisa Cloud

Fue durante una charla que sostuvo con People que Lisa habló sobre lo duro que ha sido afrontar la ausencia de Angus, sobre todo después de que fuera ella quien descubriera el cuerpo de su hijo sin vida. “Aquí falleció mi chico”, expresó Lisa mostrando el lugar donde halló a su hijo aquella mañana. “Empecé a gritar y a sacudir su cuerpo, le empujé con fuerza y cayó al suelo. Traté de reanimarlo, boca a boca, y le apliqué presión en el pecho. Llamé al vecino a gritos porque no quería dejarlo y llamé al 911. Seguí con esa maniobra hasta que se lo llevaron”, detalló consternada.

En esa misma charla, Lisa detalló cómo fue esa última conversación con su hijo, a quien esperaba ver al día siguiente, según habían acordado. "(Me dijo: ‘Te amo, mamá. Eres la mejor. Te veré por la mañana’", recordó la madre del intérprete, quien aseguró que en aquella ocasión el actor había estado con uno de sus amigos pintando un mural de grafiti en honor de otro amigo que justo había fallecido ese mismo día, pero seis años atrás, por una sobredosis de fentanilo. “Pude pasar la última noche de su vida con él creando obras de arte. No estaba en mal estado ni nada por el estilo cuando estuve con él. Perdí a dos de mis mejores amigos básicamente el mismo día a causa del fentanilo. Siento como si esto fuera una especie de maldición", expresó Daniel Aguilera, amigo con el que Cloud pasó sus últimas horas de vida.

La triste confirmación

Fue el pasado 6 de agosto cuando, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, la familia de Angus Cloud confirmó la triste noticia de su fallecimiento. “Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”, expresó la familia en su mensaje que fue reproducido por medios como TMZ.

Aunque en esa ocasión no detallaron las causas de la muerte de Cloud, en el comunicado se hizo hincapié en lo importante que debe ser hablar sobre los problemas de salud de forma abierta y sin tapujos, para quien necesite apoyo pueda ser respaldado por sus seres queridos. “Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, escribieron. “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”, finalizaron.