El ‘efecto Taylor Swift’ en la vida de Travis Kelce solamente a horas de su cita

Los amantes del futbol americano se encuentran completamente indignados de pensar que uno de sus jugadores favoritos, Travis Kelce, esté convirtiéndose en una figura viral solamente por su romance con Taylor Swift y no por su espectacular desempeño en la cancha, el cual lo ha llevado a coronarse en dos ocasiones con el Super Bowl con su equipo, los Chiefs de Kansas. Los seguidores de este deporte saben que la carrera de Travis le tiene casi asegurado un lugar en el Salón de la Fama y que no solamente es uno de los mejores tight ends de la liga, sino que también es considerado uno de los mejores jugadores dentro de la NFL. Pero, lo que Taylor Swift puede lograr en la vida de una persona es casi, casi, increíble. No es la primera vez que esto pasa, ¿cuántas veces habías escuchado el nombre de Joe Alwyn antes de que comenzara su relación con la cantante? A pesar de que Travis es una estrella por derecho propio en las canchas, la realidad es que su coqueteo y posterior romance con Taylor han transformado por completo su vida en cuestión de unas horas. Aquel chico que confesaba que había participado en un reality show para buscar el amor solamente por cuestiones económicas, se encuentra en un lugar muy diferente en este momento de su carrera. Gracias al podcast New Heights que protagoniza con su hermano, Jason Kelce -jugador de las Águilas de Philadelphia-, la gente ha podido conocer el carisma que ha distinguido a Kelce a lo largo de su carrera, su estatus de celebridad es tal que en la edición pasada del Super Bowl, su madre, se volvió todo un estandarte al ver a sus dos hijos enfrentarse en la cancha. De hecho, Donna Kelce ya cuenta con su fama propia, al protagonizar comerciales de todo tipo de marcas con sus hijos. Pero, nadie imaginaba lo que el ‘efecto Taylor Swift’ ha hecho para los Kelce en las últimas horas.

Según se ha reportado, solamente 24 horas después de que Taylor llegara al Arrowhead Stadium para apoyar a Kelce desde el palco junto a la madre del jugador, según TMZ las ventas del jersey con el nombre del ala cerrada incrementaron en un 400% -suma nada despreciable considerando que ya era uno con amplias ventas, convirtiéndolo en uno de los cinco más vendidos en toda la liga en este momento-. Las cifras van más allá, en su ya de por sí popular cuenta de Instagram, el jugador sumó más de 300,000 seguidores en cuestión de horas, alcanzando los 3.2 millones de followers en su perfil.

Mientras los fanáticos de Taylor no podrían estar más emocionados con esta nueva conquista, los escépticos hablan de una estrategia de relaciones públicas, que de ser cierta estaría sirviendo con creces, no solamente a los dos protagonistas, sino también a la NFL, que se ha visto inundada por una demografía completamente distinta. Basta ver cómo en sus cuentas oficiales de redes sociales, la federación de futbol americano ha agregado la leyenda ‘Taylor’s version’, para darse cuenta de que todo mundo está sacando todo el provecho posible de esta vinculación. A esto se suma lo que pasó con el look que Travis llevó en la comentada cita, el cual fue rebautizado por la firma como 1989 Bedroom Paintings, haciendo un guiño al éxito de Taylor, bautizado por su año de nacimiento -curiosamente, el mismo que el de Travis-.

Qué sigue en este comentado romance

Los reportes de la salida de los rubios no se detuvieron, desde quienes aseguraron que Taylor pagó la cuenta de un restaurante entero para quedarse sola con el jugador, hasta quienes aseguraron que la pareja llegó en un autobús con toda la familia y amigos de Travis al departamento del tight end alrededor de las 5 de la mañana (con Mamá Kelce incluida), todo mundo parece tener una parte de la historia de lo que sucedió este domingo, ¿pero qué sigue para la nueva pareja?

Mientras fuentes cercanas a la pareja no dejan de asegurar que aunque se están conociendo todavía no hay nada formal entre ellos, lo que verdaderamente podría hacer más complicadas las cosas son los agitados calendarios de Taylor y Travis. En pleno inicio de temporada, Kelce tiene en los próximos meses entre uno y dos partidos por semana -como se sabe, los jugadores ni siquiera descansan en las fechas especiales como Thanksgiving o Navidad, con un partido programado para el 25 de diciembre contra los Raiders para los Chiefs-. Por su parte, Taylor se encuentra en un breve descanso de su Eras Tour antes de retomar la famosa gira el próximo 9 de noviembre, cuando tenga su primera presentación en Buenos Aires, Argentina. Estas fechas la mantendrán en Sudamérica hasta finales de noviembre cuando se presente en Brasil. ¿Será que aprovechen las semanas que les quedan y volvamos a ver a Taylor en el próximo partido de Kelce? Por si las dudas, apunta que este domingo su equipo se enfrentará a los Vikings en Minnesota.

