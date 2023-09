Victoria Ruffo habla de José Eduardo Derbez y su relación con Omar Fayad

Años atrás, Victoria Ruffo tomó la decisión de unir su vida en matrimonio con Omar Fayad. Pero más allá de lo sentimental y la fuerza de ese amor que los llevó a planificar una vida juntos, la actriz también consideró un aspecto primordial desde el inicio; su pareja debía querer y tratar bien a su hijo, José Eduardo, a quien tuvo durante su relación con Eugenio Derbez. Con el paso del tiempo, la intérprete ha podido sentirse orgullosa de la buena convivencia entre los dos, tanto así que existe una especie de lazo paternal del que ambos han hablado con anterioridad, una situación abordada por la también protagonista de telenovelas como Corona de Lágrimas, a propósito de las recientes declaraciones de su primogénito sobre Fayad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Victoria, feliz de la convivecia entre José Eduardo y Omar Fayad

Sincera como suele ser con los medios de comunicación, Victoria habló del buen trato que existe entre su esposo y su hijo José Eduardo, quien de igual manera ha reconocido la gentileza y el cariño del político hacia él desde que era pequeño. “A mí me da mucho gusto que mi hijo se lleve bien con mi marido, y mi marido se lleva muy bien con mi hijo, lo quiere mucho, lo protege mucho…”, dijo la actriz durante una charla concedida al programa televisivo Despierta América, espacio en el que tocó este tema de su entorno personal, un ámbito que comúnmente prefiere mantener alejado del interés mediático.

Recordemos que fue en 2001 cuando Victoria y Omar tomaron la decisión de casarse, luego de haberse conocido en un restaurante al que ambos acudieron a encontrarse con unos amigos, según declaró la pareja durante una entrevista concedida al desaparecido Show de Cristina poco después de celebrar su boda. Unido a estas memorias, también está lo importante que fue para Ruffo tener certeza sobre el buen trato que Fayad daría a su hijo, algo que ocurrió tan pronto conformaron una familia. “Fue una situación muy importante para que yo me pudiera casar con él, que quisiera y tratara bien a mi hijo…”, dijo la estrella de melodramas, quien hoy es mamá de otros dos hijos junto al político, los mellizos Vicky y Anuar, quienes agosto pasado cumplieron 19 de años de edad.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho José Eduardo de Omar Fayad?

De su infancia, José Eduardo Derbez conserva gratas memorias de la convivencia con Omar Fayad. Tan abierto como suele ser, el joven intérprete ha hablado al respecto, considerando a su vez la posición de su padre Eugenio. “Los dos como mis padres; uno biológico y el otro estuvo conmigo toda mi vida. Desde que él entró a nuestras vidas, éramos mi mamá y yo solos, y desde que él entró como que quedó muy claro que realmente la educación la iba a llevar mi mamá y que yo tenía un papá… Él se convirtió en un amigo para mí y en una figura paterna de la casa. Consejos sí, siempre me ha dado consejos, él me decía si yo reprobaba (en la escuela) …”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo Despierta América.

Así mismo, en una charla con Yordi Rosado, José Eduardo evocó el instante en que su mamá le habló de la propuesta de matrimonio de Omar, recordando la manera en que ella contempló la situación no sin antes consultarlo. “Cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo: ‘¿Cómo ves esto? Tú y yo somos un equipo, somos uno pero primero estás tú. Esta persona me está proponiendo esta situación’… Yo quería ver feliz a mi mamá, y yo la quería ver feliz con él. Yo la veía cuando se arreglaba, buscaba su mejor vestido, su mejor ropa, se arreglaba cuando iba a salir con él. La veía feliz, la veía enamorada, la veía entusiasmada, yo decía: ‘¡Eso quiero ver!’. Cuando mi mamá me lo plantea para mí fue de: ‘Si te hace feliz, si estás contenta, yo feliz’…”, dijo. en ese espacio, también habló del día en que conoció a Fayad. “La primera vez que yo lo conocí nos fuimos a cenar juntos los tres. Mi mamá ya me había comentado que estaba saliendo con alguien, que estaba conociendo a alguien… La primera vez que Omar pasó por mí para irnos a cenar con mi mamá… Ese día Omar llegó en su camioneta, se bajó de su camioneta, me abrió la puerta de la camioneta y me dijo: ‘José Eduardo, súbete’. Me subió, me puso el cinturón, muy bonito…”.

VER GALERÍA