Las hijas de Bruce Willis reconocen la labor de Emma Heming, esposa del actor

Desde que dieron a conocer que Bruce Willis estaba pasando por una complicada situación médica, las mujeres de la vida del actor decidieron mostrar un frente unido. Demi Moore y Emma Heming, ex esposa y esposa del actor, respectivamente, encabezaron a sus hijas, en un mensaje en el que daban a conocer que el actor tenía que abandonar su exitosa carrera artística ante las limitaciones de su estado de salud. Con el paso del tiempo, se fue viendo que esta unidad no quedaba en palabras, no es raro ver a las hijas del actor y a sus respectivas madres reunidas con Bruce en las ocasiones especiales. Parte de esta cruzada, ha sido también ser sumamente sinceras con el público, sobre todo después de que se confirmó que lo que comenzó como una parafasia, fue solamente la antesala de una demencia parafrontal que ha cambiado por completo la vida, no solamente de Bruce, sino también de todo su entorno. Sobre esta situación, ha sido Emma quien ha decidido tomar la palabra y exponer cómo es la vida de alguien encargado de cuidar a una persona que no puede hacerse responsable de sí misma. En distintas ocasiones, Emma ha abierto su corazón para dejar claro que este no es un proceso fácil y que es común que el cuidador se olvide de sí mismo en medio de un contexto tan abrumador como éste. Fue así que esta semana, Emma se ha abierto de capa sobre lo que como familia están viviendo, confesando que ni siquiera está segura de que el actor esté consciente de lo que le está pasando. A corazón abierto, en varias ocasiones, Emma tuvo que contener las lágrimas para poder dar su testimonio en el show Today, conmoviendo, no solamente a la audiencia, sino al resto de chicas de la familia. Dos de las hijas mayores de Bruce, Scout y Tallulah, tomaron sus respectivas cuentas de Instagram para reconocer la labor de la nueva esposa de su padre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, confiesa: ‘No estoy bien’

El mensaje de la esposa de Bruce Willis

Las palabras de Tallulah y Scout Willis

Retomando el video de Emma en su entrevista, Scout escribió en sus historias de Instagram: “En verdad no podría estar más orgullosa de Emma Heming por estar dispuesta a aparecer en el ojo público (¡a pesar de que es aterrador!) para compartir la historia de nuestra familia, para crear conciencia sobre la FTD (demencia parafrontal). Emma, eres tan defensora para esta causa y me inspiras cada día con tu valentía y profundo, profundo amor. Tu valentía está moviendo montañas”, escribió la hija mediana de Demi Moore y Bruce Willis.

De la misma manera, Scout, la menor de las tres hijas mayores del actor, tomó otro clip de la entrevista y escribió en las historias de su cuenta de Instagram: “(Estoy) tan orgullosa de mi familia”, etiquetando a Emma con una mención. Ha de recordarse que Scout también ha sido una de las personas más abiertas sobre lo que han vivido como familia y cómo se fue dando el cambio en el comportamiento de su padre para desconcierto de todas.

VER GALERÍA

Tras el diagnóstico de Bruce Willis, su esposa habla de las dificultades de su familia

Las palabras de Emma que han conmovido

Durante la entrevista que Emma concedió al show Today, mantuvo la línea de los videos que suele compartir en sus redes sociales, en los que busca mostrarse abierta y honesta sobre lo que están viviendo. “Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es difícil. Es difícil para la persona diagnosticada, también es difícil para la familia. Y no es diferente para Bruce, para mí o para nuestras niñas. Y cuando dicen que es una enfermedad de familia, en verdad lo es”. Emma, que se casó con Bruce en el 2009, comparte con él dos pequeñas, Mabel Ray de 11 años y Evelyn Penn, de 9, a quienes ha tenido que explicar qué es lo que está sucediendo con su padre: “Pienso que siempre ha sido…somos una casa muy honesta y abierta. Y la cosa más importante para nosotros era ser capaz de decir cuál era la enfermedad, explicar qué es, porque cuando sabes qué enfermedad es desde un punto de vista médico, es como que todo hace sentido. Así que era importante que les dejáramos saber qué es porque, sabes, no quiero que haya ningún estigma ni vergüenza ligada al diagnóstico de su papá o de ninguna forma de demencia”.

Sobre esto mismo, al confesar que es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le pasa, siguió apuntando a que lo más importante es tener un diagnóstico: “Pienso que es una bendición y una maldición. Sabes, de alguna manera finalmente entender qué está pasando para que pueda aceptar lo que es. No lo hace menos doloroso, pero solo estar en aceptación y solo saber qué es lo que le está pasando a Bruce, simplemente lo hace un poco más fácil”.

VER GALERÍA