El espectacular diseño mexicano con el que Aislinn Derbez brilló en Milán

Como muchas celebridades, Aislinn Derbez viajó a Milán para formar parte de la fiesta entorno de la Fashion Week donde, en las últimas horas, partió plaza durante la entrega de los Sustainable Fashion Awards. Con el objetivo de mostrar al mundo el talento en alta costura que hay en nuestro país, para esta importante cita de moda, la actriz eligió un diseño de la firma mexicana Iann Dey. Después de disfrutar desde la front row de la propuesta de Roberto Cavalli para la primavera-verano 2024, la hija de Eugenio Derbez acaparó miradas en otros eventos relacionados con la moda, como su paso por la inauguración de la exposición de los fotógrafos Luigi and Iango, donde también portó un diseño, confeccionado en nuestro país por la firma Alersundi, con el que dejó al descubierto su espectacular figura con la tela semitransparente, repleta de cristales dorados con la que posó junto a la modelo Irina Shayk.

El diseño mexicano con el que brilló

Para este viaje a Milán, Aislinn confió en la stylist Jessica Marmolejo, la mente maestra detrás de los looks más impactantes de lo actriz, quien se mantuvo muy cerca de ella cuidando que cada detalle de los outfits que eligió para cada evento luciera impecable. Hace unas horas, Aislinn compartió con sus seguidores detalles de este atuendo con el que desfiló sobre la alfombra roja de los premios donde, este año, se reconoció a Donatella Versace y a Valentino: “Qué honor ser invitada a los premios anuales CNMI de la moda sostenible, los cuales están orientados a llevar el diseño circular a la cima de la agenda creativa de la industria de la moda italiana”, escribió la actriz junto a varias fotos de su pasó por la alfombra roja de esta gala realizada en el teatro Alla Scala de Milán.

Un look de impacto

Fue en esta publicación donde Aislinn reveló que el espectacular diseño, estilo naked dress, es creación de la firma Iann Dey, creada por los diseñadores Iván Gallegos y David Márquez Iann, originarios de León Guanajuato. Dando lecciones de elegancia, la actriz mostró cómo se lleva un vestido de columna en tul, con bordados de cristalería bordados en todo el diseño. La actriz se mostró encantada con este diseño con el que posó como una verdadera modelo: “Una noche inolvidable”, escribió junto a un clip en el que mostró varios pormenores de esta gala en la que brilló con luz propia. Orgulloso de su primogénita, Eugenio Derbez escribió en los comentarios: “Wow. ¡Qué orgullo hija!”.

Un sueño hecho realidad

Además de este espectacular look, en esta semana, Aislinn también portó un outfit de impacto durante el desfile de la firma italiana Ermanno Scervino, para el que eligió un conjunto de saco y pantalón, color plata con pequeñas incrustaciones: “Amo este look de Ermanno Scervino para ver su nueva colección en Milán Fashion Week”, escribió. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha estado compartiendo los pormenores de su primera experiencia en un evento de esta naturaleza: “Es mi primera vez en Fashion Week y estar aquí definitivamente es un sueño cumplido”, le confesó a sus seguidores.

Aislinn le confesó a su comunidad digital como, con los años, ha ido enamorándose de la moda y del impacto social de esta: “Fashion week para mí representa la celebración de la intersección del estilo y la autoexpresión; un escaparate cautivador donde el arte de la moda se entrelaza con el poder de la individualidad y nos recuerda que la moda es un lenguaje de autoexpresión que nos permite abrazar nuestra creatividad y autenticidad. Cada día me importan más las decisiones que tomo en todos los aspectos de mi vida, incluyendo el cómo me visto; elegir un estilo en particular es sumamente importante para expresarle al mundo lo que nos gusta ser”. Por último, resaltó el gran momento que atraviesa: “Me siento en la mejor etapa de mi vida tanto en lo personal como en lo laboral y para mí estar aquí es una celebración de eso”.