Los detalles de la vida de ensueño de Bárbara Coppel y su familia en Madrid: ‘¡Es lo máximo!’

Aprovechando su estancia en México, donde este fin de semana se convirtió en una de las invitadas de lujo de la boda de Ana Guadalupe Hank, hermana de su esposo Alejandro Hank, y Álvaro Zambrano, Bárbara Coppel acudió como invitada al podcast Arquitectura desnuda -grabado en Los Cabos- donde, como nunca, habló de su pasión por el diseño de interiores y de las casas que ha habitado desde que se casó con el torero. Después de residir un tiempo en París, tras su boda, la pareja se mudó a San Diego, donde nacieron sus dos hijos menores, para luego trasladarse a Sevilla, donde la familia posee una casa palacio. Fue a finales del año pasado, cuando la familia decidió abandonar la provincia y mudarse a Madrid, donde Bárbara quiere criar a sus hijos: “Alejandro como que todavía tenía ganitas de explorar un poco y me dice: ‘¿si nos regresamos a París?’ y yo sentía como que el arraigo español, del idioma, sobre todo, me hizo pensar, mis hijos con tanto cambio de ciudad y ahora de idioma”, puntualizó.

Madrid, su nuevo hogar

Aunque desde que comenzaron su relación amorosa, Bárbara y Alejandro sabían que tendrían una familia nómada, la socialité cuenta que, en los últimos años, Madrid se convirtió en la mejor opción para ser su hogar por un buen tiempo: “Brincamos entre San Diego y Sevilla, durante tres años. Cuando llegó un punto que la niña ya tenía cuatro años, como que no le habíamos dado una estabilidad, entonces, dijimos: 'Es el momento de establecernos en un lugar' y a mí se me hizo lo más natural Madrid, porque seguiríamos en España y yo soy un poquito rata de ciudad. Ahorita salimos de la casa y están restaurante, negocio, tiendita, todo caminando, qué delicia”. La empresaria confesó que está fascinada con el piso que habitan actualmente: “Me encanta el edificio, es un edificio afrancesado, señorial, divino, en una calle que está cerca de una muy principal, muy bonita, la de las tiendas, pero la calle del edificio no está transitada y eso está padre”.

Sus planes a futuro

Para Bárbara su nueva vida en Madrid es de ensueño y reconoce que todos en casa se adaptaron muy bien al cambio: “Natural, fue un cambio muy natural. Todo mundo quiere estar en Madrid, está el boom a todo lo que da, la oferta gastronómica, te mueres, si me ves un poquito más repuestita es porque no paramos de comer y de beber, pero caminamos”, comentó divertida. Sobre sus planes a futuro, admite que quiere establecerse en la capital española por un buen tiempo: “Este departamento que tenemos, el piso es fase 1, vamos a vivir unos tres añitos ahí y ya lo que sigue sería mudarnos a un departamento más grande, a un piso que tenga una terraza chiquita, me conformo con cualquier cosa, ver cielo, tener una reunión pequeñita”. Aunque ahora están disfrutando al máximo, su llegada a Madrid fue un tanto atropellada.

La socialité recordó que, cuando decidieron mudarse a Madrid habían rentado una casa espectacular; sin embargo, de último momento, el trato no se cerró y se vieron obligados a vivir en una propiedad no tan céntrica como la que posee ahora: “Rentamos una casa, a las afueras de Madrid, cosa que nos hizo darnos cuenta que no queremos vivir a las afueras de Madrid, todo es en coche, Alejandro se convirtió en chofer, nos quedaba cerquísima la escuela, pero ¿a qué costo?, pero vivir en los suburbios no es lo mío, mucha gente en Madrid lo hace, porque quieren tener espacio, una alberca, jardín, cosa que ahorita no nos interesa, la verdad, sí nos interesa tener una terracita, cosa que no tenemos”, explicó la socialité sobre su paso por los suburbios.

Su casa en Sevilla, próximamente será hotel

Aunque tiene grandes recuerdos de su vida en Sevilla, disfruta mucho de la capital española: “¡Es lo máximo! Me fascina, no lo cambio por nada, me encanta, sobre todo, ahorita que estamos en Madrid. Sevilla es muy bonito, no tengo nada en contra de Sevilla, fui feliz, pero como que cerré ese ciclo en Sevilla, necesitaba ya la ciudad”. Aprovechando que la propiedad, Bárbara y Alejandro tienen un plan muy ambicioso para este lugar: “Es una casa palacio, como en un año ya va a estar operando como Hotel boutique con 11 habitaciones. Está preciosa la verdad, cerca de todo y la decoración está fuera de este mundo”. La socialité recuerda que se enamoró de esta propiedad desde la primera vez que la pisó: “Yo cuando llegué a la vida de Alejandro ya existía la casa en Sevilla, típico que te preguntas, ‘¿cómo será su casa?’, cuando la vi me fui de espaldas. Desde que llegué me enamoré y me empezó a enseñar, porque él es un apasionado del interiorismo”, dijo.