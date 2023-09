La tajante respuesta de Elizabeth Álvarez a los comentarios sobre Jorge Salinas

Para Elizabeth Álvarez no hay nada más importante que el bienestar de su familia, por lo que siempre se ha mostrado dispuesta a dar la cara por aquellos a quienes ama. Algo que se vio reflejado en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad decidió defender a su esposo, Jorge Salinas, luego de que fuera blanco de críticas y especulaciones en torno a su físico, una situación que la intérprete no ha tardado en aclarar, tomándose la situación con toda calma y hasta con cierto humor, restándole importancia a todo lo que se dice en torno a ella y a su vida personal, sabiendo que solo ellos como familia son los únicos que saben lo que está pasando a su alrededor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Elizabeth sale en defensa de Jorge

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy que Elizabeth se refirió a los comentarios que han rondado a Jorge en las últimas semanas, pues algunos de sus fans consideran que el intérprete ha adelgazado muchísimo, por lo que que incluso han llegado a especular sobre el estado de salud del actor. Al respecto, la hermosa actriz, con una sonrisa en el rostro y con total claridad fijo su postura. “No, pues imagínate ¿qué puedo opinar?, pues yo creo que la belleza es de quien la mira, entonces yo amo a mi esposo, me parece guapísimo, y siento que es un actor espectacularmente increíble”, expresó Álvarez, mostrándose completamente ajena a todo lo que se dice en torno a su marido.

En ese mismo sentido y contrarrestando todos las críticas y comentarios malintencionados, Elizabeth no dudó en halagar a su marido, dejando en claro que más allá de lo físico, Jorge le parece una persona sumamente talentosa y muy atractiva, por lo que consideró que las opiniones sobre el físico de los demás es una cuestión de percepciones. “Yo creo que Jorge es uno de los mejores actores de este país y si está guapo o no está guapo ya es a consideración del gusto y del público y de la gente. Claro (para mí es el más guapo), pues es mi esposo, para mí es un galanazo espectacular”, señaló completamente enamorada.

VER GALERÍA

¿Cómo celebrarán su 12 aniversario?

Por otro lado, Elizabeth Álvarez habló sobre la forma en la que celebrarán el 12 aniversario del inicio de su historia de amor, el cual será en dos semanas. “Siempre hacemos un viaje solitos, sin niños, y a ver este año qué se pueda planear, ojalá se puede planear algo, y si no pues ya, por eso antes hicimos un break en estas novelas, antes de que él empezara, y nos fuimos de viaje. Y yo creo que este año haremos una cena en casa, o saldremos a cenar tal vez si nos dan los tiempos de la noche, pero sí estamos ahorita a marchas forzadas con nuestros llamados”, agregó la intérprete, dejando en claro que su relación va viento en popa y que su amor está más fuerte que nunca. “Somos un matrimonio que nos amamos, que nos queremos y que tenemos el mismo proyecto que es la familia, estar juntos”, remató.

Elizabeth y Jorge apuestan por su amor

Sin duda alguna, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han logrado construir una relación muy sólida a lo largo de más de 11 años, a través de los cuales no solo han formado una hermosa familia al lado de sus mellizos, Máxima y León, quienes sin duda son su adoración. Además, a lo largo de esos años, también han enfrentado todo tipo de rumores y especulaciones en torno a su relación de pareja, situaciones a las que han hecho frente con total sinceridad y que los ha hecho crecer como matrimonio. Algo de lo que habló la actriz en una reciente entrevista, en la que dejó en claro que su relación es a prueba de todo. “Estoy tan feliz, tan contenta en mi matrimonio que yo sé quién soy, no necesito dar ninguna declaración, sin embargo, como lo estás preguntando, te estoy respondiendo con mucho gusto, y pues nos seguirán viendo. Hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para los que les quede duda…”, explicó la intérprete de telenovelas durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en un evento público. Sobre los rumores que suelen surgir, dijo: “Yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quien soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende… pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y n te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página…”, agregó.

VER GALERÍA