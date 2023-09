Vanessa Guzmán confirma que está soltera

Alejada de la televisión, Vanessa Guzmán se enfoca de lleno a su pasión por el fisicoculturismo, motivada por el apoyo de su familia y seguidores, siempre pendientes de sus logros tanto profesionales como personales. Sin embargo, en el amor todo transcurre distinto para la también actriz, quien ha confirmado estar soltera. Recordemos que fue un año atrás cuando la intérprete presentó a su novio, de nombre Carlos, con el que incluso solía posar en redes sociales de manera esporádica, aunque manteniendo bajo discreción los detalles de su romance, el cual acaparó la atención en su momento. Convencida de no estar cerrada a darse una nueva oportunidad en el amor cuando eso suceda, Vanessa dice estar segura de sus decisiones, pues además disfruta tener todo el tiempo para permanecer junto a su familia, especialmente ahora que vive con plenitud su faceta como abuela.

Abierta a compartir algunos pormenores de su entorno privado, Vanessa reveló cómo se encuentra en estos instantes, dando a conocer que en lo relacionado al corazón todo ha cambiado para ella de un tiempo a la fecha. “Estoy solterísima, estoy soltera…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. De muy buenos ánimos, también habló brevemente de su mayor motivación en estos instantes, disfrutando de sus logros en cada uno de los aspectos de su vida. “Ahorita enfocada en esa parte (en la familia) y en todo mi aspecto personal…”, refirió la estrella de telenovelas, quien además ha ganado popularidad en redes gracias notable evolución en el ámbito deportivo, segura de que conquistar cada uno de sus objetivos es su mayor prioridad en estos instantes.

¿Abierta a darse una oportunidad en el amor?

A pesar de los constantes cambios en la vida de Vanessa en el aspecto sentimental, la intérprete tiene muy clara su postura con respecto a ese sentimiento, dejando ver que incluso no está cerrada a darse una nueva oportunidad si eso ocurriera. “Creo mucho en la pareja, creo mucho en la etapa de convivencia, me he dado de topes mil veces, pero no por eso genero ese coraje o ese odio…”, explicó en otro instante de la reveladora charla. Aunque nunca ahondó en detalles sobre su pasado noviazgo, Guzmán solía verse feliz junto a Carlos, a quien dedicó varios mensajes, uno de ellos por el día de su cumpleaños. “Gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras… Sin tu apoyo, comprensión y respeto, nada sería posible…”, escribió en aquel momento en su cuenta de Instagram, reiterando el gran cariño que le tenía.

Los nuevos retos de Vanessa Guzmán

Lejos de los foros de televisión, Vanessa Guzmán encontró su pasión en el deporte. Hoy, es también reconocida por su desempeño en el fisicoculturismo, lo que le ha merecido varios reconocimientos. A pesar de su éxito, tampoco ha estado exenta de recibir las críticas de sus detractores, aunque hoy está completamente segura de saber manejar esa situación gracias a su experiencia como actriz, pues desde muy joven se convirtió en figura pública. “Ha sido impresionante siempre, una crítica tras otra. Sin embargo, eso me hizo fuerte desde muy al inicio de mi carrera de que esto lo tienes que sobrellevar. No te puedes dejar llevar emocionalmente por esos comentarios, siempre lo he dicho. Respeto sus opiniones pero eso no me defina a mí como persona…”, explicó ante las cámaras del programa antes citado.

A la distancia, Vanessa se siente muy agradecida consigo misma por su capacidad para reinventarse y vencer los paradigmas establecidos, tanto así que nada le impidió debutar en el deporte a pesar de los impedimentos que en algún momento tuvo. Por tal motivo, hoy varias personas le reconocen su ímpetu para salir adelante, según comparte. “He tenido muchos compañeros, desde la primera competencia, gente del medio que me reservo nombres por privacidad pero que con mucho cariño compartieron su felicitación porque cargar también como figura pública, romper ese estigma de atreverte a hacer algo diferente, de romper ese tabú de ¿qué va a pasar con mi carrera? Hace muchos años lo quise hacer, lo quise intentar pero en ese momento tal vez quien estaba a mi lado me frenó mucho en ese aspecto… no se comprende y no se entiende…”, dijo en otra charla para el programa La Mesa Caliente, de Telemundo.

