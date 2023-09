El conmovedor testimonio de Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, sobre la condición de salud del actor

Han pasado más de dos años desde que se dio a conocer el complejo panorama de salud por el que Bruce Willis se veía ha obligado a retirarse de Hollywood. Diagnosticado con demencia frontotemporal -enfermedad que provoca un deterioro en la conducta, la personalidad y el lenguaje-, el actor ha recorrido esta complicada etapa de la mano de sus hijas, su expareja, Demi Moore, y su esposa, Emma Heming, quien a lo largo de los últimos meses ha compartido cómo ha sido la lucha del protagonista de Duro de matar, consciente de que contar su experiencia puede ayudar a otras personas que atraviesan por una situación similar. Volcada en el cuidado del intérprete, la modelo ha recurrido a una especialista para aprender todo sobre este padecimiento, y de esta manera ofrecerle la mejor atención para que tenga una vida de calidad. Afrontando con una actitud sumamente positiva este duro momento, Emma ha dado una actualización del estado de su esposo reconociendo que es difícil saber si el intérprete es consciente o no de su afección.

El conmovedor testimonio de Emma Heming

Con motivo de la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, Emma asistió al programa Today para hablar de la condición del histrión y de cómo ella y sus hijas han hecho frente a esta situación recalcando lo unida que se ha mantenido la familia entera. “La demencia es difícil”, comentó, “Es duro para la persona diagnosticada, y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce ni para mí ni para nuestras hijas. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”.

Sincera, Emma confesó que a pesar de lo doloroso que fue enterarse de la afección del actor, esto les permitió asimilar con mayor entereza lo que sucedía y buscar las herramientas necesarias para apoyarlo: “Creo que fue la bendición y la maldición. Entender finalmente lo que estaba sucediendo para poder aceptar lo que es. No lo hace menos doloroso, pero el simple hecho de aceptar y saber lo que le está sucediendo a Bruce lo hace un poco más fácil”, indicó antes de explicar cómo se encuentra ante lo que está pasando, “Están sucediendo tantas cosas hermosas en nuestras vidas. Es muy importante para mí levantar la vista del dolor y la tristeza para poder ver lo que sucede a nuestra alrededor”.

La modelo mencionó cómo explicó a sus dos hijas -Mabel, de 11 años, y Evelyn, de ocho- el padecimiento que aqueja a Bruce: “Creo que siempre he sido… somos una familia muy honesta y abierta. Y lo más importante fue poder decir qué era la enfermedad, porque cuando sabes qué es desde un punto de vista médico todo tiene sentido. Así que era importante que les hiciéramos saber qué es porque, ya sabes, no quiero que haya ningún estigma o vergüenza asociado al diagnóstico de su padre ni a ninguna forma de demencia”, dijo después de señalar que ver a sus pequeñas cuidar a su padre “era algo hermoso entre la tristeza”.

Durante uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, la presentadora Hoda Kotb preguntó a Emma cuáles son las enseñanzas que ha transmitido Bruce a sus hijas menores mientras viven este proceso, a lo que la modelo respondió: “Honestamente, él es el regalo que sigue dando. Amor, paciencia, resiliencia, mucho…”, dijo con las emociones a flor de piel, “Y él me está enseñando a mí y a todo nuestro… Para mí estar aquí haciendo esto, esta no es mi zona de confort, pero este es el poder de Bruce”. Asimismo, la esposa de Willis habló de la fortaleza y el profundo cariño con el que sus hijas han reaccionado a las circunstancias: “Creo que mis hijas serán geniales pase lo que pase. Y esto no es lo que quisiera para ellas, pero realmente, como dije, les está enseñando mucho sobre cómo cuidar y amar”.

