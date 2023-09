Humberto Zurita explica por qué no habrá boda con Stephanie Salas

El romance que mantienen Humberto Zurita y Stephanie Salas ha madurado conforme el paso del tiempo. Algo que se ha visto reflejado en la forma en la que la pareja de actores ha logrado compenetrarse y juntar a sus respectivas familias, las cuales no podrían estar más felices de que la vida los haya unido. Y aunque las cosas marchas sobre ruedas en su relación, a un año de haber comenzado, para Humberto y Stephanie la idea de pasar por el altar no está dentro de sus planes a futuro, pues consideran que para vivir su amor al máximo no es necesario someterse a un trámite o validarlo a través de un documento. Algo de lo que el actor habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad y con su muy característico sentido del humor dejó muy en claro las razones por las que una boda no está dentro de sus opciones.

Lo que ha dicho Humberto sobre la posibilidad de volverse a casar

Fue durante una charla que sostuvo con TVyNovelas que el intérprete respondió con total honestidad a los cuestionamientos relacionados con la posibilidad de que pudiera llegar nuevamente al altar, esta vez de la mano de su amada Stephanie, una oportunidad en la que Humberto explicó las razones por las que no vislumbran en un horizonte cercano una boda. “Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor”, expresó el artista. “Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, dijo en tono de broma, poniendo en alto la fortaleza de su relación.

En ese mismo sentido, Humberto habló del gran amor que tiene por Stephanie, así como del vínculo que nació hace ya algunos ayeres, cuando se conocieron trabajando en distintas obras de teatro, sin imaginar que la vida se encargaría de juntarlos unos años más adelante. “Ella ha sido como una bendición en mi vida, yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella. Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad, estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”, sentenció el artista, quien a pesar de ser muy franco respecto al amor que siente por la también cantante, reiteró su negativa a casarse nuevamente.

La emotiva confesión de Humberto sobre Christian Bach y Stephanie

Sin duda alguna, la partida de Christian Bach dejó un profundo vacío en el corazón de Humberto Zurita, con quien escribió una increíble historia de amor que duró más de 36 años y que continúa a través del intocable amor que Humberto le sigue profesando, a pesar de su ausencia física. Y aunque el actor sigue honrando el lugar tan especial que tiene Christian en su vida y su corazón, se ha permitido una nueva oportunidad al lado de Stephanie Salas, quien sin duda ha marcado un antes y un después en su vida. “Es muy curioso, porque a lo largo de mis años me ha pasado, me pasaba con Christian y ahora me pasa con Stephanie que, para mí Stephanie es una bendición, hasta sí se vale decir que: ‘Ahí estuvo la mano de Christian’, porque eran muy amigas, íntimas amigas”, confesó el intérprete en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

En esa misma charla, el actor fue muy sincero a la hora de hablar de su relación con Stephanie, asegurando que se encuentra en un gran momento de vida. “Me cuesta mucho trabajo hablar ahora de ella (Christian), porque también es un poco faltarle al respeto a Stephanie, pero Stephanie lo entiende perfectamente y claramente, yo viví 36 años con Christian fue el amor de mi vida, en ese momento, la vida se acaba y la naturaleza es cruel y se lleva a las personas sin pedirte permiso, duré cuatro años solo, pronto me llegó a la vida el amor de Stephanie y lo estoy compartiendo con ella y mis hijos lo comparten con nosotros y sus hijas también”, compartió.

