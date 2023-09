Luz Blanchet revela por qué dio a conocer su romance con Lorenzo Lazo

Enamorados, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet disfrutan de este instante a un tiempo de hacer pública su relación sentimental. Recordemos que fue a través de las páginas de ¡HOLA! que la pareja dio detalles de este periodo de su vida, al cual se han referido como a un “un cruce de caminos afortunado”. Aunque en un principio trataron de ser muy discretos sobre lo suyo, finalmente tomaron la decisión de dar un paso definitivo, apoyados de sus seres queridos y demás integrantes de su círculo cercano, quienes han sido cómplices de esta historia de amor de la que ambos se sienten muy orgullosos. Pero, ¿cuál fue la razón por la que ambos dieron a conocer su romance en el instante menos esperado? Abierta como suele ser, la conductora de televisión habló de esta situación, dando detalle de los acontecimientos.

La razón por la que Luz y Lorenzo destaparon su noviazgo

Luz recordó que Lorenzo planeó una reunión en un restaurante para presentarle a su hija, sin imaginar que en el mismo lugar elegido para tal propósito se encontrarían con una persona muy conocida en el medio del espectáculo. Tal circunstancia los hizo permanecer en alerta sobre la atención que generaría su cercanía, por lo que actuaron inmediatamente para anticiparse ante cualquier noticia que pudiera filtrarse sobre su romance. “Nos encontramos a alguien muy famoso y muy conocido el día que me presenta a su hija, estaba esta personita, que se dedica al medio del espectáculo, en el mismo restaurante donde me estaba presentando a la hija. Llego y me dice: ‘Luz, allá al fondo está tal persona’… Ya habíamos medio platicado… pero habíamos medio comentado el rollo de ‘qué hacemos’, y fue su hija quien nos dijo: ‘Oigan, ¿quieren ser ustedes quienes lo platiquen la primera vez antes de que sea un paparazzazo?’. Dijimos: ‘Está como padre que sea de esa manera’… pero ya cuando vimos a esta personita dijimos: ‘Creo que tiene que ser ya’…”, contó en entrevista con los medios de comunicación a las afueras de Televisa.

Luego de haber gritado su amor según lo planearon, Lorenzo y Luz viven el aquí y el ahora motivados por su mutua compañía, una experiencia a la que se refiere la conductora con total apertura. “Muy contenta, la verdad… Sí es esta parte que no sabes lo feliz que te hace y lo plena que te hace sentir hasta que la vuelves a tener de esta manera, como en una plenitud muy diferente…”, explicó al ser cuestionada sobre cómo se encuentra en este momento, una etapa de constantes cambios de crecimiento a nivel personal para ella. En ese espacio además reveló cómo se dio el flechazo, pues afirma que antes de iniciar su noviazgo priorizaron el tema de sus respectivos hijos. “Necesito primero que conozcas a mis hijos, yo conocer a tu hija y hacer las cosas como se deben de hacer…”, contó.

Lo que más le enamora de Lorenzo Lazo

En ese mismo sentido, Luz habló de la enorme admiración hacia Lorenzo, un hombre al que describe de la mejor manera, lleno de cualidades y capaz de conquistar con su espontaneidad pues, segpun dice, más allá de la formalidad el economista es un hombre al que le gusta reír y pasarla bien. “Sí tiene un muy buen sentido del humor, tiene bastantes ocurrencias… es padrísimo poder estar con alguien… Me gusta su energía, me gusta su forma de pensar, me gusta que es un hombre de compromisos. Yo no lo conocía en persona hasta el día del evento al que no pudo ir Jorge Zarza… y bajando del escenario se me hizo una cara conocida… Fue como muy natural empezar a platicar…”, expresó durante la charla, en la que se dejó ver visiblemente contenta.

¿Planes de boda con Lorenzo?

En medio de su noviazgo, tanto Luz como Lorenzo también tienen muy claro lo que desean, específicamente cuando se les pregunta si entre sus planes considerarían celebrar una boda. Al respecto, la conductora respondió así a los reporteros: “No, a estas alturas del partido es un día a la vez. Eso está padrísimo, porque la emoción es distinta, se siente cuando no hay una obligación de hijos de por medio, cuando no hay un rollo de: ‘¡Híjole, qué va a pasar con la casa…’, cada quien tiene sus ingresos, tiene su chamba, tiene su espacio, tiene sus hijos. Entonces es un encuentro tan auténtico cuando te ves…”, dijo.

