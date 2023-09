El momentáneo acuerdo al que han llegado Joe Jonas y Sophie Turner

La noticia de la demanda que Sophie Turner interpuso en contra de Joe Jonas la semana pasada, pidiéndole que entregara los pasaportes de sus hijas, para viajar con ellas a Reino Unido como habían planeado, fue un movimiento que nadie estaba esperando. Después de los rumores que apuntaron a un divorcio y la confirmación de éste con el comunicado conjunto de la pareja, las noticias llegaban a través de reportes, especulaciones y lo que parecía una estrategia de relaciones públicas que no dejaban bien parada a Sophie, que ahora se entiende esperaba en tensa calma. El primer movimiento de la británica a su regreso a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas después de haber estado grabando una cinta en su país natal, fue uno que para nadie pasó desapercibido, al salir a cenar en Nueva York a un popular restaurante con Taylor Swift, ex novia del mediano de los Jonas. Apenas un día después de que aquellas imágenes se hicieran públicas, Sophie hacía el movimiento más estratégico con la denuncia, que según explicaron sus abogados, se dio ante la negativa de Jonas de entregar los pasaportes de las niñas. En esos mismos documentos, sin necesidad de filtrar información a la prensa, se dejaba ver que la protagonista de Game of Thrones se había enterado del proceso de divorcio a través de los medios, cuatro días después de que Joe diera inicio a este procedimiento legal. Rápidamente, la oficina de Joe emitió una respuesta negando todo esto y explicando por qué ante una determinación de la corte de Florida, las niñas no pueden cambiar de país en este momento. Ante todo esto, parece que se emprenderá una larga y dura batalla entre la ex pareja, pero de forma sorpresiva, se reporta que han llegado a un acuerdo momentáneo en cuanto a la localización de sus hijas en este momento.

El acuerdo al que han llegado Joe Jonas y Sophie Turner

De acuerdo con documentos de la corte conseguidos por el Daily Mail, la pareja ha llegado a un acuerdo en el que se determina que sus hijas, Willa -de tres años- y la pequeña de uno, de la cual no se conoce el nombre, deben permanecer de momento en los distritos de la Ciudad de Nueva York. Esto significa que, ni Sophie puede llevarlas a Reino Unido como se tenía planeado, ni Joe puede llevarlas con él de gira como había hecho en los últimos tres meses, mientras su mamá terminaba sus compromisos profesionales en el extranjero.

En el fragmento replicado por el tabloide británico se lee que los famosos: “han acordado lo establecido en la Orden de Consentimiento interino adjunta, sin prejuicio a ninguna de las denuncias de ambas partes y defensas, prohibiendo la remoción de las hijas de las partes de la jurisdicción…a espera de una futura orden de esta corte”. Por lo que se entiende a través de este texto, el acuerdo se mantendrá vigente en lo que la corte de Nueva York da otra indicación, dejando fuera de este tema a la corte de Florida,que fue en donde Joe solicitó el divorcio y que según su vocero estableció que las niñas no podían ser relocalizadas en este momento.

Según se informa, este documento fue ingresado por el equipo de Sophie, estableciendo que su propósito es salvaguardar el bienestar de las niñas, así como ‘prevenir una futura remoción o encubrimiento antes de la disposición final de la petición’. Aparentemente, el equipo legal de Sophie está buscando cubrir todas sus bases legales, en vista de lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde que comenzó el proceso que apuntan, tomó por sorpresa a su representada.

¿Cuándo se dará el siguiente paso en este proceso?

La ex pareja está citada el próximo 8 de octubre en la corte, para la primera audiencia del caso iniciado por Sophie en cuanto al tema de la relocalización de sus hijas. De acuerdo con lo expuesto en los documentos de esa denuncia, la pareja habría acordado que la familia se mudaría al completo a Reino Unido, pero ante el inminente divorcio de las celebridades, parece que Joe ha cambiado de opinión, buscando evitar que sus hijas dejen Estados Unidos. En el comunicado en el que un vocero de Jonas dejó claro que las niñas nunca fueron ‘secuestradas’ por su padre y que este lenguaje era dañino en el proceso, se enfatizó que las pequeñas nacieron en Estados Unidos, lugar en donde han residido la mayor parte de su vida.

