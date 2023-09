Adrián Uribe recuerda el divertido flechazo con su esposa Thuany Martins A diferencia de lo que la mayoría cree, su primer interacción no ocurrió durante su co-conducción, sino años atrás donde el humor fue clave

No cabe duda que el matrimonio conformado por el actor mexicano Adrián Uribe y la modelo brasileña Thuany Martins atraviesa uno de sus mejores momentos. Como si de un cuento de hadas de tratara, la pareja ha vivido todo tipo de extraordinarias experiencias a lo largo del 2023. El año comenzó con un viaje familiar por las ciudades europeas más emblemáticas, con el que el comediante demostró una vez más lo importante que es la conexión con su círculo más cercano, a quienes siempre dedica tiempo sin importar cuán absorbente sea el trabajo. A ello le siguió un enternecedor anuncio realizado estratégicamente el 10 de mayo: la espera de su segundo hijo en común con Martins y el tercero para el presentador. Por si faltaran motivos de celebración, a la noticia se sumó el festejo por el cumpleaños de la modelo y recientemente sus vacaciones de verano. Lo cierto es que en cada oportunidad que tienen, ambos expresan su cariño, respeto y admiración mutua. Toda historia tiene un comienzo, mismo que Adrián narró gustoso en una reciente entrevista, con la que aclaró cómo fue que conoció a su hoy esposa, que a diferencia de lo que la mayoría cree, no fue en el programa ‘100 Mexicanos Dijieron’.

Las risas, la clave para romper el hielo

El pasado 20 de septiembre Adrián Uribe fue invitado al programa digital ‘N Estado Burresco’, conducido por Jorge “El Burro” Van Rankin. Cuando la conversación se dirigió hacia los temas del corazón, el tema obligado fue su relación con la modelo brasileña, particularmente su flechazo. De acuerdo con el comediante, su primer contacto no fue durante la producción televisiva de la que ambos fueron parte, sino que se produjo un par de años atrás. “Yo a ella la conocí en un evento de Televisa de publicistas, ella iba como modelo”, dijo. Desde el primer momento Uribe quedó maravillado con la belleza de Thuany, por lo que sacó provecho de su personaje más emblemático —del que iba caracterizado en ese instante— para acercarse y pedirle su número. “La conozco y me encantó, es guapísima. Yo iba de “El Vítor”, entonces me acerco, ya sabes: ‘Qué no sé qué, jajaja, jeje…’ le pido el teléfono. Eso fue en 2016”. añadió.

Al igual que decenas de fanáticos, Martins encontró en las bromas de Uribe un motivo para sonreír, por lo que no resultó mayor complicación darle su número y sus redes sociales. “Le pido su teléfono, me lo da, empecé a mensajearla y de repente la empiezo a seguir en Instagram”, comentó. Sin embargo, aunque todo parecía encaminarse a buen puerto, sorpresivamente la modelo comenzó una relación, hecho que desanimó a Adrián. “Resulta que, pues veo que empieza a tener novio (…) Me acuerdo que hasta la dejé de seguir, dije: ‘¿Pues ya pa’ qué? ¿ya pa’ qué? ¿pa’ qué pierdo? Unfollow, te lo ganaste por esa foto con tu novio’, explicó.

Pero ello no significó el final, pues sus caminos se volvieron a unir tan solo unos meses después. “Me la vuelvo a encontrar en Televisa en unos Premios TVyNovelas, donde ella iba como modelo, en 2017, o sea, un año después, seguía con el novio y ahí otra vez (se puso en contacto con ella): ‘Hola, ¿qué tal? te vi, qué gusto’”. En este momento Uribe relató el divertido momento de su segundo encuentro, pues ahora su atuendo era aún más llamativo. “Imagínate, la primera vez me conoció vestido de “El Vítor”, y la segunda vez me conoció vestido con un mallón color dorado porque yo estaba vestido del trofeo TVyNovelas, porque hicimos un sketch Omar Chaparro, Adal Ramones y yo, los tres se supone que éramos trofeos”, narró. A partir de ello el intercambio de mensajes de texto se reanudó, aunque con el paso del tiempo, la relación amorosa activa por parte de la modelo y ningún plan concreto para reunirse en persona, apagaron lentamente el dinamismo de la hoy pareja. “Volvemos a estar en contacto (…) De repente le escribía y ya dejamos, la dejé, nunca salí con ella, nunca la vi más que aquel día”.

La tercera fue la vencida

Fue hasta 2019 cuando por fin coincidieron en un proyecto, un reencuentro inesperado, pero que por primera vez les permitió la interacción total. “Me dice Memo (productor del show): ‘Vamos a grabar la última temporada de 100 mexicanos’ (…) La hago, llegamos el primer día a grabar y me dice: ‘Oye, vamos a tocarle a la chica que está haciendo menciones, a la co-conductora, te la voy a presentar’”. Para sorpresa de todos, tras tocar la puerta, fue Thuany quien la abrió, por fortuna, para este tercer careo definitivo Adrián ya portaba ropa del día a día. “Ahí iba vestido normal, casi ni me reconoció porque siempre me veía disfrazado de algo. Ahí empezó, obviamente grabando, ella termina con su novio, yo termino con mi novia, y los dos ya estábamos solteros y pues ahí se dio, se dio el romance, o sea, ya estábamos destinados”, concluyó.

