Ya sabemos quién será el encargado de encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl

Sin duda alguna, septiembre es un mes muy especial e importante para los amantes de la música y el futbol americano. Y es que es justo en esta época del año cuando finalmente se revela el nombre del artista que será el encargado de encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl, el cual es visto por millones de personas en todo el mundo. Y cuando faltan tan solo cinco meses para la celebración de uno de los espectáculos deportivos y musicales más vistos del orbe, se ha anunciado con bombo y platillo el nombre del artista que se encargará de encabezar el show, de una manera muy original y valiéndose de Kim Kardashian, quien ha sido la encargada de darle la buena noticia al artista elegido de este año: Usher.

Kim Kardashian, la encargada de dar la noticia

En un video que ha sido difundido en los perfiles de Instagram del cantante y de Apple Music, marca patrocinadora del evento desde el año pasado, se puede ver a Kim Kardashian tras bambalinas, siendo maquillada y peinada de su equipo y hablando por teléfono con Usher. En la llamada, el intérprete de Yeah! se le ve muy concentrado en un estudio de grabación con libreta en mano y en medio de un momento creativo, por lo que incluso le pide a Kim lo busque más tarde, pues en ese momento no puede atender su llamada.

Sin embargo, la empresaria insiste, y haciendo referencia a los rumores que surgieron a inicios de este año, en los que se les ligaba sentimentalmente, Kim le soltaba la noticia de su participación en el Super Bowl de tajo: “Espera, espera... es Kim, finalmente tengo la respuesta a los rumores... no es sobre mí, sino sobre ti, actuarás en el Super Bowl", a lo que Usher responde un tanto desconcertado: “Debes de estar jugándome una broma”. Finalmente, Kim le dice que ella está lo suficientemente ocupada para andarse por las ramas, por lo que emocionada le confirmó su presencia en el Allegiant Stadium de Las Vegas el próximo 11 de febrero, lugar y fecha en el que se llevará a cabo la edición número 58 del Super Bowl.

Sobre este importante logro en su carrera, el ocho veces ganador del Grammy se ha pronunciado a través de los medios de la NFL, mostrándose sumamente emocionado ante la oportunidad de presentarse ante miles de personas en el estadio y llegar a millones de hogares a través de la transmisión del show por televisión. “Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad”, comentó el artista. Cabe destacar, que hasta el momento Apple Music no ha anunciado si Usher estará acompañado de algún otro artista invitado.

¿Quién se presentó en el Super Bowl pasado?

Sin duda alguna, las expectativas de los fans de Usher deben estar por los aires. Sobre todo después del gran show que ofreció la cantante Rihanna en la edición LVII del Super Bowl, pues la artista originaria de Barbados se apoderó del estadio volando por los aires en unas plataformas que se elevaban por todo el recinto y cambiaban de lugar según la coreografía. Durante su show, Rihanna interpretó algunos de sus más grandes éxitos como We Found Love, Diamonds y B*tch Better Have My Money, los cuales fueron coreados por todos los asistentes, quienes estallaron de emoción al ver a la cantante haciendo lo mejor que sabe hacer, luego de varios años alejada de los escenarios y de la música.

Sin embargo, el detalle más especial del show, fue el hecho de que Rihanna eligiera esta oportunidad para anunciar su segundo embarazo, una noticia que tomó por sorpresa a todos, pues en un inicio se creía que todo era parte de una coreografía, pues durante su presentación la cantante acarició su pancita de forma muy discreta, además de que eligió looks que si bien, propiciaban que el abultado vientre de la también actriz se hiciera notorio, por momentos también lo hacía pasar desapercibido. Sin embargo, minutos después del show, el representante de Rihanna confirmó las sospechas de todos.

